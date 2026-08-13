XUV700 खरीदना कितना पड़ेगा भारी? जानें EMI का हिसाब

Mahindra XUV700 Price on Road: भारत में अभी एसयूवी गाड़ियों की क्रेज है और सड़कों पर अभी यहीं कारें राज कर रही हैं. जब भी बात एसयूवी की होती है तो महिंद्रा की फ्लैगशिप एसयूवी XUV700 का नाम सबसे पहले आता है. क्योंकि, इस गाड़ी ने अपनी दमदार परफॉर्मेंस, लग्जरी इंटीरियर और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग की वजह से ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है. अगर आप भी इस 5 और 7-सीटर एसयूवी को अपने घर लाने का मन बना रहे हैं तो सबसे पहले इसके ऑन-रोड बजट और महीने की ईएमआई का सही हिसाब समझ लेना बेहद जरूरी है.

क्योंकि, महिंद्रा XUV700 की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 13.99 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 23.99 लाख रुपये तक जाती है. आरटीओ, इंश्योरेंस और अन्य टैक्स जोड़ने के बाद इसकी ऑन-रोड कीमत काफी बदल जाती है. तो चलिए समझते हैं कि इसके बेस वेरिएंट और लोकप्रिय टॉप वेरिएंट को खरीदने के लिए आपको महीने का कितना बजट लेकर चलना होगा.

बेस वेरिएंट के लोन और EMI का गणित

बता दें कि, महिंद्रा XUV700 के बेस पेट्रोल वेरिएंट (MX 5-Str) की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 13.99 लाख रुपये है. दिल्ली-एनसीआर जैसे शहरों में आरटीओ और मल्टी-ईयर इंश्योरेंस जोड़ने के बाद इसकी ऑन-रोड कीमत लगभग 16.36 लाख रुपये तक बैठती है.

एक्स-शोरूम कीमत: 13.99 लाख रुपये

अनुमानित ऑन-रोड कीमत: ₹16.36 लाख रुपये

डाउन पेमेंट (20%): 3.27 लाख रुपये

लोन अमाउंट (80%): 13.09 लाख रुपये

वहीं, अगर आप 9% की औसत ब्याज दर पर 5 साल के लिए लोन लेते हैं तो आपकी हर महीने की EMI लगभग 27,170 रुपये बनेगी. वहीं अगर आप इस लोन को 7 साल की अवधि के लिए कराते हैं तो मासिक EMI घटकर लगभग 21,050 रुपये हो जाएगी.





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टॉप वेरिएंट के बजट और लोन का हिसाब

आपको बता दें कि, जो लोग एडवांस ADAS फीचर्स, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ और ऑल-व्हील ड्राइव का मजा लेना चाहते हैं. वे इसके टॉप वेरिएंट AX7 लक्ज़री पैक की तरफ रुख करते हैं. इस ऑटोमैटिक डीजल मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत करीब 23.99 लाख रुपये है जो ऑन-रोड पर 28.50 लाख रुपये से 29.30 लाख रुपये के बीच पड़ती है.

अनुमानित ऑन-रोड कीमत: 29.00 लाख रुपये

डाउन पेमेंट (20%): 5.80 लाख रुपये

लोन अमाउंट (80%): 23.20 लाख रुपये

अगर 9% ब्याज दर के हिसाब से देखें तो इस टॉप मॉडल के लिए 5 साल की अवधि पर आपकी मासिक किस्त लगभग 48,150 रुपये आएगी. अगर आप 7 साल के लिए लोन चुनते हैं तो हर महीने करीब 37,300 रुपये की EMI का भुगतान करना होगा.





इन खर्चों का भी रखें ध्यान

आपको बता दें कि, XUV700 जैसी बड़ी एसयूवी खरीदने से पहले सिर्फ EMI ही नहीं बल्कि गाड़ी के मासिक मेंटेनेंस और फ्यूल का खर्च भी जोड़ लेना चाहिए. XUV700 का 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन काफी पावरफुल है.

जो शहर में औसतन 9 से 12 किमी/लीटर का माइलेज देते हैं. ऐसे में अगर आपका रोजाना का रनिंग 30-40 किमी है तो हर महीने करीब 7,000 से 10,000 रुपये सिर्फ फ्यूल में खर्च होंगे. इसके अलावा सालाना इंश्योरेंस रिन्यूअल और रूटीन सर्विस का खर्च अलग से आएगा.

इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप XUV700 का बेस मॉडल ले रहे हैं तो आपके पास कम से कम 3.5 से 4 लाख रुपये का कैश बैकअप होना चाहिए. वहीं टॉप मॉडल के लिए 6 से 7 लाख रुपये की एकमुश्त रकम तैयार रखनी होगी.

जबकि अपनी क्रेडिट स्कोर को 750 से ऊपर रखें ताकि बैंक आपको 8.5% से 9% की सबसे कम ब्याज दर पर कार लोन ऑफर करें. अपनी मंथली इनहैंड सैलरी का 20 से 25% से ज्यादा हिस्सा कार की EMI में न जाने दें ताकि आपका बजट पूरी तरह संतुलित रहे.

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