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हिंदी न्यूज़ऑटोXUV700 खरीदना कितना पड़ेगा भारी? जानें EMI का हिसाब

XUV700 खरीदना कितना पड़ेगा भारी? जानें EMI का हिसाब

Mahindra XUV700 Price on Road: महिंद्रा XUV700 खरीदने का प्लान बना रहे हैं? जानें इसके बेस और टॉप वेरिएंट्स की ऑन-रोड कीमत, डाउन पेमेंट और 5 से 7 साल के लिए EMI का हिसाब.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 13 Aug 2026 11:14 AM (IST)
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Mahindra XUV700 Price on Road: भारत में अभी एसयूवी गाड़ियों की क्रेज है और सड़कों पर अभी यहीं कारें राज कर रही हैं. जब भी बात एसयूवी की होती है तो महिंद्रा की फ्लैगशिप एसयूवी XUV700 का नाम सबसे पहले आता है. क्योंकि, इस गाड़ी ने अपनी दमदार परफॉर्मेंस, लग्जरी इंटीरियर और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग की वजह से ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है. अगर आप भी इस 5 और 7-सीटर एसयूवी को अपने घर लाने का मन बना रहे हैं तो सबसे पहले इसके ऑन-रोड बजट और महीने की ईएमआई का सही हिसाब समझ लेना बेहद जरूरी है.

क्योंकि, महिंद्रा XUV700 की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 13.99 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 23.99 लाख रुपये तक जाती है. आरटीओ, इंश्योरेंस और अन्य टैक्स जोड़ने के बाद इसकी ऑन-रोड कीमत काफी बदल जाती है. तो चलिए समझते हैं कि इसके बेस वेरिएंट और लोकप्रिय टॉप वेरिएंट को खरीदने के लिए आपको महीने का कितना बजट लेकर चलना होगा.

बेस वेरिएंट के लोन और EMI का गणित

बता दें कि, महिंद्रा XUV700 के बेस पेट्रोल वेरिएंट (MX 5-Str) की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 13.99 लाख रुपये है. दिल्ली-एनसीआर जैसे शहरों में आरटीओ और मल्टी-ईयर इंश्योरेंस जोड़ने के बाद इसकी ऑन-रोड कीमत लगभग 16.36 लाख रुपये तक बैठती है.

  • एक्स-शोरूम कीमत: 13.99 लाख रुपये
  • अनुमानित ऑन-रोड कीमत: ₹16.36 लाख रुपये
  • डाउन पेमेंट (20%): 3.27 लाख रुपये
  • लोन अमाउंट (80%): 13.09 लाख रुपये

वहीं, अगर आप 9% की औसत ब्याज दर पर 5 साल के लिए लोन लेते हैं तो आपकी हर महीने की EMI लगभग 27,170 रुपये बनेगी. वहीं अगर आप इस लोन को 7 साल की अवधि के लिए कराते हैं तो मासिक EMI घटकर लगभग 21,050 रुपये हो जाएगी.


XUV700 खरीदना कितना पड़ेगा भारी? जानें EMI का हिसाब

यह भी पढ़ें: ढलान पर कैसे करें ऑटोमेटिक कार को पार्क, पहले P,N या हैंडब्रेक?

टॉप वेरिएंट के बजट और लोन का हिसाब

आपको बता दें कि, जो लोग एडवांस ADAS फीचर्स, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ और ऑल-व्हील ड्राइव का मजा लेना चाहते हैं. वे इसके टॉप वेरिएंट AX7 लक्ज़री पैक की तरफ रुख करते हैं. इस ऑटोमैटिक डीजल मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत करीब 23.99 लाख रुपये है जो ऑन-रोड पर 28.50 लाख रुपये से 29.30 लाख रुपये के बीच पड़ती है.

  • अनुमानित ऑन-रोड कीमत: 29.00 लाख रुपये
  • डाउन पेमेंट (20%): 5.80 लाख रुपये
  • लोन अमाउंट (80%): 23.20 लाख रुपये

अगर 9% ब्याज दर के हिसाब से देखें तो इस टॉप मॉडल के लिए 5 साल की अवधि पर आपकी मासिक किस्त लगभग 48,150 रुपये आएगी. अगर आप 7 साल के लिए लोन चुनते हैं तो हर महीने करीब 37,300 रुपये की EMI का भुगतान करना होगा.


XUV700 खरीदना कितना पड़ेगा भारी? जानें EMI का हिसाब

इन खर्चों का भी रखें ध्यान

आपको बता दें कि, XUV700 जैसी बड़ी एसयूवी खरीदने से पहले सिर्फ EMI ही नहीं बल्कि गाड़ी के मासिक मेंटेनेंस और फ्यूल का खर्च भी जोड़ लेना चाहिए. XUV700 का 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन काफी पावरफुल है.

जो शहर में औसतन 9 से 12 किमी/लीटर का माइलेज देते हैं. ऐसे में अगर आपका रोजाना का रनिंग 30-40 किमी है तो हर महीने करीब 7,000 से 10,000 रुपये सिर्फ फ्यूल में खर्च होंगे. इसके अलावा सालाना इंश्योरेंस रिन्यूअल और रूटीन सर्विस का खर्च अलग से आएगा.

इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप XUV700 का बेस मॉडल ले रहे हैं तो आपके पास कम से कम 3.5 से 4 लाख रुपये का कैश बैकअप होना चाहिए. वहीं टॉप मॉडल के लिए 6 से 7 लाख रुपये की एकमुश्त रकम तैयार रखनी होगी.

जबकि अपनी क्रेडिट स्कोर को 750 से ऊपर रखें ताकि बैंक आपको 8.5% से 9% की सबसे कम ब्याज दर पर कार लोन ऑफर करें. अपनी मंथली इनहैंड सैलरी का 20 से 25% से ज्यादा हिस्सा कार की EMI में न जाने दें ताकि आपका बजट पूरी तरह संतुलित रहे.

यह भी पढ़ें: ढलान पर कैसे करें ऑटोमेटिक कार को पार्क, पहले P,N या हैंडब्रेक?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 13 Aug 2026 11:14 AM (IST)
Tags :
Mahindra XUV700 Price On Road XUV700 EMI Calculator XUV700 Down Payment XUV700 Finance Interest Rate
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