MG Hector Hawk EV की पहले एंट्री, PHEV को करना होगा इंतजार

MG Hector Hawk EV Launch: पिछले कुछ सालों में चाइनीज ऑटोमोबाइल कंपनी एमजी मोटर ने भारत अपना दबदबा बना लिया है. कंपनी की सभी ही गाड़ियां खूब बिक रही हैं और लोगों को कंपनी की हाई-टेक गाड़ियों पसंद आ रही हैं. जिसके चलते अब कंपनी एक नया दांव खेलने की तैयारी में है. कंपनी आगामी 26 अगस्त को अपने बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म का आधिकारिक तौर पर अनावरण करने जा रही है. इस नए प्लेटफॉर्म पर आधारित कंपनी का पहला प्रोडक्ट एमजी हेक्टर हॉक होगा.

कंपनी के टीज़र से मिली जानकारियों के मुताबिक इस नई एसयूवी को सबसे पहले ऑल-इलेक्ट्रिक अवतार में बाज़ार में उतारेगी. जबकि इसके प्लग-इन हाइब्रिड वेरिएंट के लिए खरीदारों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा. सबसे दिलचस्प बात यह है कि नाम में हेक्टर जुड़े होने के बावजूद इस गाड़ी का मौजूदा हेक्टर एसयूवी से कोई सीधा संबंध नहीं होगा. चलिए विस्तार से समझते हैं पूरी खबर के बारे में.

मिलेगी 500 KM की शानदार रेंज

आपको बता दें कि, सबसे पहले लॉन्च होने जा रहे हेक्टर हॉक के इलेक्ट्रिक वर्जन की बात करें तो इसमें 56.7 kWh क्षमता वाला दमदार बैटरी पैक दिया जाएगा. इसमें फ्रंट-व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आगे लगी इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगी. जो लगभग 136 bhp की पावर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होगी.

वहीं, रेंज के मामले में यह एसयूवी काफी प्रभावी साबित होने वाली है. कंपनी का दावा है कि एक बार फुल चार्ज होने पर यह आसानी से करीब 500 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज प्रदान करेगी. भारतीय बाज़ार में लॉन्च होने के बाद इस इलेक्ट्रिक एसयूवी का सीधा मुकाबला महिंद्रा की आगामी XEV 9e जैसी प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी से देखने को मिलेगा.





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जानें PHEV को क्यों करना होगा इंतजार?

बता दें कि, इलेक्ट्रिक मॉडल के बाद आने वाला हेक्टर हॉक PHEV अपने सेगमेंट में एक अनोखा और इकलौता प्रोडक्ट होगा. क्योंकि इस प्राइस ब्रैकेट में फिलहाल कोई भी कंपनी प्लग-इन हाइब्रिड तकनीक ऑफर नहीं कर रही है. इसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर और 20.5 kWh का बैटरी पैक जोड़ा जाएगा.

जो मिलकर 194 bhp की जबरदस्त कंबाइंड पावर जनरेट करेंगे. प्लग-इन हाइब्रिड होने के कारण इसे घर पर केबल से भी चार्ज किया जा सकेगा और यह सिर्फ प्योर-इलेक्ट्रिक मोड में बिना एक बूंद पेट्रोल खर्च किए लगभग 100 किलोमीटर तक चलाई जा सकेगी. लंबी दूरी के सफर पर यह पेट्रोल इंजन के साथ बिना किसी रेंज-एंग्जायटी के बेहतरीन माइलेज और परफॉर्मेंस देगी.





बड़ा केबिन और हाई-टेक फीचर्स

जानकारी दें दे कि, मौजूदा हेक्टर की तुलना में हेक्टर हॉक साइज में ज्यादा बड़ी, चौड़ी और लंबे व्हीलबेस के साथ आएगी. लंबा व्हीलबेस होने की वजह से इसके केबिन के अंदर यात्रियों को काफी ज्यादा लेगरूम और स्पेस देखने को मिलेगा. प्रीमियम अपील देने के लिए इसके इंटीरियर में सेगमेंट का सबसे बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 360-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, पावर्ड ड्राइवर एंड पैसेंजर सीट्स और एडवांस्ड कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे कई धांसू फीचर्स शामिल किए जाएंगे.

क्या होगा इसका असर?

26 अगस्त को होने वाले इसके अनवेलिंग इवेंट में कंपनी इसके डिज़ाइन, प्लेटफॉर्म और फीचर्स का पूरी तरह खुलासा करेगी. एमजी मोटर का यह कदम भारत में प्रीमियम ईवी और हाइब्रिड सेगमेंट को एक नया आयाम देगा.

अगर आप एक ऐसी बड़ी, लग्जरी और आधुनिक एसयूवी खरीदना चाहते हैं जिसमें फ्यूल की भारी बचत हो और लंबी रेंज मिले तो एमजी की यह नई हेक्टर हॉक EV और बाद में आने वाला PHEV मॉडल आपके लिए इंतजार करने लायक एक परफेक्ट ऑप्शन साबित हो सकता है.

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