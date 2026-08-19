क्या 5 हजार की EMI पर मिल जाएगी Classic 350? जानें हिसाब

अगर आप भी इस बाइक को खरीदने के लिए फुल पेमेंट नहीं खर्च करना चाहते तो 10 हजार डाउन पेमेंट देकर इसे घर ला सकते हैं और हर महीने एक तय EMI चुकाकर क्लासिक 350 को अपना बना सकते हैं.