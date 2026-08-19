एक्सप्लोरर
क्या 5 हजार की EMI पर मिल जाएगी Classic 350? जानें हिसाब
Classic 350 on EMI: बाइक में 349cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-ऑयल कूल्ड J-Series इंजन मिलता है.यह इंजन करीब 20.2 bhp की पावर और 27 Nm का टॉर्क जनरेट करता है.
Royal Enfield Classic 350 भारतीय बाजार की पॉपुलर 350cc बाइक्स में से एक है. अपने रेट्रो डिजाइन और दमदार इंजन के चलते यह बाइक लंबे समय से ग्राहकों के बीच पसंद की जाती है. जरूरी नहीं कि इसे खरीदने के लिए पूरी रकम खर्च की जाए, आप इसे फाइनेंस भी करा सकते हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 19 Aug 2026 03:11 PM (IST)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
ऑटो
E10 पेट्रोल वापस लाने पर विचार कर रही सरकार, जानें फायदा
ऑटो
BMW की सबसे पैसा वसूल SUV? X1 LWB में लग्जरी की भरमार
ऑटो
50 हजार डाउन पेमेंट पर Baleno खरीदें तो हर महीने कितनी EMI? जानें
ऑटो
लोग जमकर कर रहे EVs का इस्तेमाल, 72 फीसदी बढ़ी पब्लिक चार्जिंग
Advertisement
डॉ. ख्याति पुरोहितस्वतंत्र पत्रकार व अध्यापिका
Opinion