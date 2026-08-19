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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोक्या 5 हजार की EMI पर मिल जाएगी Classic 350? जानें हिसाब

क्या 5 हजार की EMI पर मिल जाएगी Classic 350? जानें हिसाब

Classic 350 on EMI: बाइक में 349cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-ऑयल कूल्ड J-Series इंजन मिलता है.यह इंजन करीब 20.2 bhp की पावर और 27 Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

Written By : क़मरजहां  | Updated at : 19 Aug 2026 03:11 PM (IST)
Classic 350 on EMI: बाइक में 349cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-ऑयल कूल्ड J-Series इंजन मिलता है.यह इंजन करीब 20.2 bhp की पावर और 27 Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

Royal Enfield Classic 350 भारतीय बाजार की पॉपुलर 350cc बाइक्स में से एक है. अपने रेट्रो डिजाइन और दमदार इंजन के चलते यह बाइक लंबे समय से ग्राहकों के बीच पसंद की जाती है. जरूरी नहीं कि इसे खरीदने के लिए पूरी रकम खर्च की जाए, आप इसे फाइनेंस भी करा सकते हैं.

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अगर आप भी इस बाइक को खरीदने के लिए फुल पेमेंट नहीं खर्च करना चाहते तो 10 हजार डाउन पेमेंट देकर इसे घर ला सकते हैं और हर महीने एक तय EMI चुकाकर क्लासिक 350 को अपना बना सकते हैं.
अगर आप भी इस बाइक को खरीदने के लिए फुल पेमेंट नहीं खर्च करना चाहते तो 10 हजार डाउन पेमेंट देकर इसे घर ला सकते हैं और हर महीने एक तय EMI चुकाकर क्लासिक 350 को अपना बना सकते हैं.
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दिल्ली में Royal Enfield Classic 350 के Redditch वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 1.87 लाख रुपये बताई गई है.RTO, इंश्योरेंस और दूसरे शुल्क जोड़ने के बाद इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 2.15 लाख रुपये हो जाती है.
दिल्ली में Royal Enfield Classic 350 के Redditch वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 1.87 लाख रुपये बताई गई है.RTO, इंश्योरेंस और दूसरे शुल्क जोड़ने के बाद इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 2.15 लाख रुपये हो जाती है.
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अगर आप बाइक को खरीदने के लिए 10 हजार रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं तो आपको बाकी रकम के लिए बाइक लोन लेना होगा. इसके लिए 9 फीसदी ब्याज दर आपको देनी होगी.
अगर आप बाइक को खरीदने के लिए 10 हजार रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं तो आपको बाकी रकम के लिए बाइक लोन लेना होगा. इसके लिए 9 फीसदी ब्याज दर आपको देनी होगी.
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उदाहरण के तौर पर अगर आप 9 फीसदी ब्याज दर से 5 साल के लिए लोन लेते हैं तो हर महीने करीब 5,104 रुपये की EMI चुकानी होगी. ऐसे में 5 साल EMI देकर आप बाइक खरीद सकते हैं.
उदाहरण के तौर पर अगर आप 9 फीसदी ब्याज दर से 5 साल के लिए लोन लेते हैं तो हर महीने करीब 5,104 रुपये की EMI चुकानी होगी. ऐसे में 5 साल EMI देकर आप बाइक खरीद सकते हैं.
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Classic 350 में 349cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-ऑयल कूल्ड J-Series इंजन मिलता है.यह इंजन करीब 20.2 bhp की पावर और 27 Nm का टॉर्क जनरेट करता है.
Classic 350 में 349cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-ऑयल कूल्ड J-Series इंजन मिलता है.यह इंजन करीब 20.2 bhp की पावर और 27 Nm का टॉर्क जनरेट करता है.
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Royal Enfield Classic 350 के इंजन के साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है.इसकी ट्यूनिंग रोजाना शहर में चलाने के साथ-साथ हाईवे राइड के लिए भी बेस्ट बताई जाती है.
Royal Enfield Classic 350 के इंजन के साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है.इसकी ट्यूनिंग रोजाना शहर में चलाने के साथ-साथ हाईवे राइड के लिए भी बेस्ट बताई जाती है.
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बाइक में सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, USB चार्जिंग पोर्ट, LED लाइटिंग और Tripper नेविगेशन जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा आरामदायक सीट और मेटल बॉडी इसे रोजाना इस्तेमाल के लिए भी जरूरी बनाती है.
बाइक में सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, USB चार्जिंग पोर्ट, LED लाइटिंग और Tripper नेविगेशन जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा आरामदायक सीट और मेटल बॉडी इसे रोजाना इस्तेमाल के लिए भी जरूरी बनाती है.
Published at : 19 Aug 2026 03:11 PM (IST)
Tags :
Royal Enfield Royal Enfield Classic 350 Classic 350 On EMI

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