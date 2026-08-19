BMW की सबसे पैसा वसूल SUV? X1 LWB में लग्जरी की भरमार

BMW X1 LWB Petrol Review: हमारे देश में जब भी लक्जरी कार की बात होती है तो दिमाग में बीएमडब्ल्यू कंपनी का नाम जरूर आता है. क्योंकि, कंपनी कई सालों से अपने दमदार कार के लिए जानी जाती है. इस बीच अब बीएमडब्ल्यू कंपनी ने अब अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी को पेट्रोल अवतार में X1 LWB नाम से उतार दिया है. यह नई पेट्रोल एसयूवी दिखने में भले ही नॉर्मल X1 जैसी लगे लेकिन इसके केबिन के अंदर का स्पेस और कम्फर्ट आपको हैरान कर देगा.

आपको बता दें कि, पहली बार लक्जरी सेगमेंट में कदम रखने वाले ग्राहकों के लिए यह कार एक बहुत ही वैल्यू-फॉर-मनी यानी पैसा वसूल पैकेज बनकर सामने आई है. चलिए जानते हैं कि नई बीएमडब्ल्यू एक्स1 एलडब्ल्यूबी पेट्रोल में ऐसा क्या खास है जो इसे अपने सेगमेंट में सबसे अलग बनाता है.

केबिन में मिलेगा बड़ी टचस्क्रीन

बता दें कि, बीएमडब्ल्यू X1 LWB के अंदर कदम रखते ही आपको बेहद आधुनिक और हाई-टेक माहौल मिलता है. इसके डैशबोर्ड पर एक बड़ा कर्व्ड डिस्प्ले दिया गया है जो गूगल-पावर्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले को जोड़ता है.

बीएमडब्ल्यू के नए डिजाइन लैंग्वेज की तरह इसमें भी ज्यादातर फिजिकल बटनों को हटाकर स्क्रीन के अंदर ही शामिल कर दिया गया है. वहीं, इसके केबिन में दिया गया फ्लोटिंग सेंटर कंसोल इसे काफी प्रीमियम लुक देता है. कुल मिलाकर आपको एक असली लक्जरी कार में बैठने का पूरा अहसास मिलने वाला है.





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रियर सीट में मिलेगा जबरदस्त कम्फर्ट

आपको जानकारी दें दे कि, इस नई एसयूवी की सबसे बड़ी खासियत और चर्चा का विषय इसकी पीछे की सीट है. मानक मॉडल के मुकाबले इसमें 108 मिमी लंबा व्हीलबेस दिया गया है जिसकी वजह से पीछे बैठने वाले यात्रियों को अब बेहतरीन लेगरूम और पर्याप्त हेडरूम मिलता है.

पीछे के लंबे दरवाजे और बड़ी कांच की खिड़कियों की वजह से केबिन काफी हवादार और बड़ा महसूस होता है. इसके साथ ही कार में दिया गया पैनोरमिक ग्लास रूफ अंदर की रोशनी को और बढ़ा देता है. पुरानी X1 के मुकाबले इसकी सीटें काफी सॉफ्ट और आरामदायक बनाई गई हैं.

1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन

बात करें अगर पावर और परफॉर्मेंस की तो BMW X1 LWB पेट्रोल में 1.5-लीटर का टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है जो E25 एथेनॉल फ्यूल के लिए पूरी तरह अनुकूल है. यह इंजन 156 bhp की पावर और 230 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है जिसके साथ 7-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स जोड़ा गया है. यह इंजन बेहद शांत, रिफाइंड और स्मूथ है जो बिना किसी झटके के बहुत ही लीनियर पावर डिलीवर करता है.

लेकिन यह इंजन इलेक्ट्रिक मॉडल या पारंपरिक बीएमडब्ल्यू की तरह बहुत ज्यादा आक्रामक और रेसी नहीं है लेकिन शहर के ट्रैफिक और हाईवे पर शांति से सफर करने के लिए इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल पर्याप्त है.





मिलेगी मक्खन जैसी राइड क्वालिटी

आपको इस कार में जो चीज आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज करती है वह है इसका गजब का राइड कम्फर्ट. बीएमडब्ल्यू ने इसके सस्पेंशन को भारतीय सड़कों और गड्ढों के हिसाब से बहुत ही सॉफ्ट और कम्फर्टेबल ट्यून किया है. जो खराब रास्तों के झटकों को आसानी से सोख लेता है.

इसके अलावा केबिन का एनवीएच लेवल इतना शानदार है कि बाहर का शोर बिल्कुल भी अंदर नहीं आता. अगर माइलेज की बात करें तो शहर की ड्राइविंग में यह कार 10 से 12 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज आसानी से दे देती है जबकि हाईवे पर यह आंकड़ा और भी बेहतर हो जाता है.

लक्जरी कार खरीदने वालों के लिए परफेक्ट चॉइस

अब कुल मिलाकर देखा जाए तो नई BMW X1 LWB पुरानी स्टैंडर्ड X1 के मुकाबले एक काफी बेहतर और व्यावहारिक लक्जरी एसयूवी बनकर उभरी है. भले ही यह कार बीएमडब्ल्यू की पारंपरिक आक्रामक परफॉर्मेंस के बजाय कम्फर्ट पर ज्यादा ध्यान देती है.

लेकिन इस सेगमेंट के भारतीय खरीदारों की यही सबसे बड़ी मांग रही है. शानदार रियर सीट स्पेस, लग्जरी लुक्स, बेहतरीन राइड क्वालिटी और वाजिब मेंटेनेंस के साथ यह कार पहली बार लक्जरी सेगमेंट में कदम रखने वाले खरीदारों के लिए सबसे बेहतरीन और पैसा वसूल विकल्प साबित होती है.

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