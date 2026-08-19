50 हजार डाउन पेमेंट पर Baleno खरीदें तो हर महीने कितनी EMI? जानें

अगर आप कम बजट में एक प्रीमियम हैचबैक खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो Maruti Baleno आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है.खास बात यह है कि इसे खरीदने के लिए फुल पेमेंट एक साथ खर्च करने की जरूरत नहीं है. आप 50 हजार रुपये देकर भी इसके बेस वेरिएंट को घर ला सकते हैं. आइए जानते हैं कि अगर आप इस गाड़ी को फाइनेंस कराते हैं तो हर महीने कितनी EMI देनी होगी?

Maruti Suzuki Baleno के बेस वेरिएंट का नाम Sigma है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 5.99 लाख रुपये बताई गई है.अगर इसे दिल्ली में खरीदा जाता है तो एक्स-शोरूम कीमत के अलावा रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस का खर्च भी जुड़ता है. सारे चार्जेस मिलाने के बाद इसकी ऑन-रोड कीमत लगभग 6.80 लाख रुपये के करीब हो जाती है.

कितनी डाउन पेमेंट पर खरीद सकेंगे कार?

अगर आप Baleno के Sigma वेरिएंट के लिए 50 हजार रुपये डाउन पेमेंट करते हैं, तो बाकी रकम बैंक से लोन के जरिए ली जा सकती है. ऐसे में आपको इस गाड़ी के लिए 6.30 लाख रुपये का कार लोन लेना होगा. इसके साथ ही अगर यह लोन 4 साल के लिए लिया जाता है तो 9 फीसदी की ब्याज दर से आपको हर महीने 15,702 रुपये की EMI भरनी होगी. अगर आप यह लोन 5 साल के लिए लेते हैं तो EMI की राशि 13 हजार रुपये के करीब होगी.

इसके अलावा 6 साल के लिए 11 हजार 374 तो 7 साल के लिए EMI 10 हजार 152 रुपये होगी. आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि वास्तविक EMI बैंक की ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस और आपके लोन प्रोफाइल के आधार पर अलग हो सकती है. 9 फीसदी ब्याज दर पर सात साल तक लोन चलाने पर करीब 1.60 लाख रुपये ब्याज के रूप में देने होंगे.एक्स-शोरूम कीमत, ऑन-रोड खर्च और ब्याज को मिलाकर कार की कुल लागत करीब 8.52 लाख रुपये बैठती है.

Maruti Baleno प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की कार है. बाजार में इसका सीधा मुकाबला Toyota Glanza, Tata Altroz और Hyundai i20 जैसी कारों से होता है.वहीं कीमत के लिहाज से Nissan Magnite, Renault Kiger, Maruti Swift और Fronx जैसी गाड़ियां भी इसे चुनौती देती हैं.

जल्द दस्तक दे सकती है नई Maruti Baleno

नई Baleno फेसलिफ्ट में सबसे बड़ा बदलाव कार के एक्सटीरियर डिजाइन में देखने को मिल सकता है. कंपनी इसके फ्रंट लुक को पहले से ज्यादा स्पोर्टी और आकर्षक बना सकती है. इसमें नई डिजाइन की ग्रिल, अपडेटेड LED हेडलाइट्स और नया फ्रंट बंपर मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा DRLs और टेललाइट्स में भी बदलाव किए जा सकते हैं, जिससे कार का डिजाइन ज्यादा मॉडर्न नजर आएगा. नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स भी दिए जाने की संभावना है, जो इसकी रोड प्रेजेंस को और बेहतर बना सकते हैं.

Baleno फेसलिफ्ट के केबिन में भी कई अपडेट देखने को मिल सकते हैं. हालांकि इसका बेसिक लेआउट मौजूदा मॉडल जैसा ही रह सकता है, लेकिन कंपनी इसमें नई अपहोल्स्ट्री और बेहतर क्वालिटी वाला डैशबोर्ड दे सकती है. इसके अलावा बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, 360-डिग्री कैमरा और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है. वेंटिलेटेड सीट्स भी इसमें शामिल की जा सकती हैं. इन बदलावों के चलते नई Baleno का केबिन पहले के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम और टेक्नोलॉजी से लैस नजर आ सकता है.

इसके अलावा नई Baleno फेसलिफ्ट में मौजूदा 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन को बरकरार रखा जा सकता है. यह इंजन CNG ऑप्शन के साथ भी जारी रह सकता है. इसके अलावा कंपनी 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन या हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन भी पेश कर सकती है. अगर हाइब्रिड वर्जन आता है, तो इससे कार की परफॉर्मेंस के साथ माइलेज में भी सुधार होने की उम्मीद है. कुछ रिपोर्ट्स में हाइब्रिड Baleno के 30 से 35 kmpl तक माइलेज देने का दावा किया गया है.

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