Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो50 हजार डाउन पेमेंट पर Baleno खरीदें तो हर महीने कितनी EMI? जानें

50 हजार डाउन पेमेंट पर Baleno खरीदें तो हर महीने कितनी EMI? जानें

Maruti Baleno on EMI: मारुति की यह कार प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की कार है. बाजार में इसका सीधा मुकाबला Toyota Glanza, Tata Altroz और Hyundai i20 जैसी कारों से होता है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 19 Aug 2026 12:53 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप कम बजट में एक प्रीमियम हैचबैक खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो Maruti Baleno आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है.खास बात यह है कि इसे खरीदने के लिए फुल पेमेंट एक साथ खर्च करने की जरूरत नहीं है. आप 50 हजार रुपये देकर भी इसके बेस वेरिएंट को घर ला सकते हैं. आइए जानते हैं कि अगर आप इस गाड़ी को फाइनेंस कराते हैं तो हर महीने कितनी EMI देनी होगी?

Maruti Suzuki Baleno के बेस वेरिएंट का नाम Sigma है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 5.99 लाख रुपये बताई गई है.अगर इसे दिल्ली में खरीदा जाता है तो एक्स-शोरूम कीमत के अलावा रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस का खर्च भी जुड़ता है. सारे चार्जेस मिलाने के बाद इसकी ऑन-रोड कीमत लगभग 6.80 लाख रुपये के करीब हो जाती है. 

कितनी डाउन पेमेंट पर खरीद सकेंगे कार?

  • अगर आप Baleno के Sigma वेरिएंट के लिए 50 हजार रुपये डाउन पेमेंट करते हैं, तो बाकी रकम बैंक से लोन के जरिए ली जा सकती है. ऐसे में आपको इस गाड़ी के लिए 6.30 लाख रुपये का कार लोन लेना होगा. इसके साथ ही अगर यह लोन 4 साल के लिए लिया जाता है तो 9 फीसदी की ब्याज दर से आपको हर महीने 15,702 रुपये की EMI भरनी होगी. अगर आप यह लोन 5 साल के लिए लेते हैं तो EMI की राशि 13 हजार रुपये के करीब होगी.

50 हजार डाउन पेमेंट पर Baleno खरीदें तो हर महीने कितनी EMI? जानें

  • इसके अलावा 6 साल के लिए 11 हजार 374 तो 7 साल के लिए EMI 10 हजार 152 रुपये होगी. आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि वास्तविक EMI बैंक की ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस और आपके लोन प्रोफाइल के आधार पर अलग हो सकती है. 9 फीसदी ब्याज दर पर सात साल तक लोन चलाने पर करीब 1.60 लाख रुपये ब्याज के रूप में देने होंगे.एक्स-शोरूम कीमत, ऑन-रोड खर्च और ब्याज को मिलाकर कार की कुल लागत करीब 8.52 लाख रुपये बैठती है.
  • Maruti Baleno प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की कार है. बाजार में इसका सीधा मुकाबला Toyota Glanza, Tata Altroz और Hyundai i20 जैसी कारों से होता है.वहीं कीमत के लिहाज से Nissan Magnite, Renault Kiger, Maruti Swift और Fronx जैसी गाड़ियां भी इसे चुनौती देती हैं.

जल्द दस्तक दे सकती है नई Maruti Baleno

  • नई Baleno फेसलिफ्ट में सबसे बड़ा बदलाव कार के एक्सटीरियर डिजाइन में देखने को मिल सकता है. कंपनी इसके फ्रंट लुक को पहले से ज्यादा स्पोर्टी और आकर्षक बना सकती है. इसमें नई डिजाइन की ग्रिल, अपडेटेड LED हेडलाइट्स और नया फ्रंट बंपर मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा DRLs और टेललाइट्स में भी बदलाव किए जा सकते हैं, जिससे कार का डिजाइन ज्यादा मॉडर्न नजर आएगा. नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स भी दिए जाने की संभावना है, जो इसकी रोड प्रेजेंस को और बेहतर बना सकते हैं.

Baleno का नया अवतार तैयार, लुक से फीचर्स तक होंगे बदलाव

  • Baleno फेसलिफ्ट के केबिन में भी कई अपडेट देखने को मिल सकते हैं. हालांकि इसका बेसिक लेआउट मौजूदा मॉडल जैसा ही रह सकता है, लेकिन कंपनी इसमें नई अपहोल्स्ट्री और बेहतर क्वालिटी वाला डैशबोर्ड दे सकती है. इसके अलावा बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, 360-डिग्री कैमरा और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है. वेंटिलेटेड सीट्स भी इसमें शामिल की जा सकती हैं. इन बदलावों के चलते नई Baleno का केबिन पहले के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम और टेक्नोलॉजी से लैस नजर आ सकता है. 
  • इसके अलावा नई Baleno फेसलिफ्ट में मौजूदा 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन को बरकरार रखा जा सकता है. यह इंजन CNG ऑप्शन के साथ भी जारी रह सकता है. इसके अलावा कंपनी 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन या हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन भी पेश कर सकती है. अगर हाइब्रिड वर्जन आता है, तो इससे कार की परफॉर्मेंस के साथ माइलेज में भी सुधार होने की उम्मीद है. कुछ रिपोर्ट्स में हाइब्रिड Baleno के 30 से 35 kmpl तक माइलेज देने का दावा किया गया है.

यह भी पढ़ें:-

लोग जमकर कर रहे EVs का इस्तेमाल, 72 फीसदी बढ़ी पब्लिक चार्जिंग 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
Read More
Published at : 19 Aug 2026 12:53 PM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki Auto News Maruti Baleno Car News Maruti Baleno On EMI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
50 हजार डाउन पेमेंट पर Baleno खरीदें तो हर महीने कितनी EMI? जानें
50 हजार डाउन पेमेंट पर Baleno खरीदें तो हर महीने कितनी EMI? जानें
ऑटो
लोग जमकर कर रहे EVs का इस्तेमाल, 72 फीसदी बढ़ी पब्लिक चार्जिंग
लोग जमकर कर रहे EVs का इस्तेमाल, 72 फीसदी बढ़ी पब्लिक चार्जिंग
ऑटो
आर्मी के रंग वाली नई Classic 350 की कितनी है कीमत? जानें डिटेल
आर्मी के रंग वाली नई Classic 350 की कितनी है कीमत? जानें डिटेल
ऑटो
Tata Sierra या Kia Seltos, जानें किसकी EMI पड़ेगी कम?
Tata Sierra या Kia Seltos, जानें किसकी EMI पड़ेगी कम?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: अपराध और हिंसा के बीच गुड्डू और स्वीटी का अनोखा रोमांस बना हाइलाइट (18.08.26)
Mahadev & Sons: 😱Rajji-Mogra में खूनी जंग! ऐन वक्त पर हीरो स्टाइल में पहुंचे Dheeraj #sbs
Pakistan News: नकलची पाकिस्तान का फ्लॉप शो देखिए! ABPLIVE
Prashant Kishor Oath Ceremony: प्रशांत किशोर ने ली शपथ! विधायक बनते ही किए 4 बड़े ऐलान |ABPLIVE
ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CM विजय ने स्वास्थ्य बीमा 5 गुना बढ़ाया, विधायकों को भी दिया बड़ा तोहफा
कार, एक लाख का भत्ता...CM विजय ने विधायकों को दिया तोहफा
बिहार
Tejashwi Lokbhawan March Live: RJD का लोकभवन मार्च शुरू, 'AK-47' से किया गया प्रदर्शन
LIVE: RJD का लोकभवन मार्च शुरू, 'AK-47' से किया गया प्रदर्शन
क्रिकेट
इस अनचाहे रिकॉर्ड के साथ रिटायर हुए जडेजा, कभी हासिल नहीं कर पाए ये मुकाम
इस अनचाहे रिकॉर्ड के साथ रिटायर हुए जडेजा, कभी हासिल नहीं कर पाए ये मुकाम
बॉलीवुड
Eid 2027 पर सलमान खान से टकराएंगे प्रभास? क्या टल गई 'स्पिरिट' की रिलीज डेट, जानें-सच
ईद पर सलमान खान से टकराएंगे प्रभास? क्या टल गई 'स्पिरिट' की रिलीज डेट, जानें-सच
दिल्ली NCR
'प्लान नहीं था, अमित शाह के कहने पर अरेस्ट किया', सत्येंद्र जैन पर केजरीवाल का दावा
'प्लान नहीं था, अमित शाह के कहने पर अरेस्ट किया', सत्येंद्र जैन पर केजरीवाल का दावा
इंडिया
'पूरा सही भी नहीं, पूरा गलत...' Gen-Z पर क्या बोले बाबा बागेश्वर
'पूरा सही भी नहीं, पूरा गलत...' Gen-Z पर क्या बोले बाबा बागेश्वर
बिजनेस
क्रेडिट कार्ड के 46 पैसे नहीं चुकाए, HDFC बैंक ने BJP नेता पर ठोका 1200 का जुर्माना
क्रेडिट कार्ड के 46 पैसे नहीं चुकाए, HDFC बैंक ने BJP नेता पर ठोका 1200 का जुर्माना
ऑटो
आर्मी के रंग वाली नई Classic 350 की कितनी है कीमत? जानें डिटेल
आर्मी के रंग वाली नई Classic 350 की कितनी है कीमत? जानें डिटेल
ABP NEWS
हाथों में हथकड़ी, फिर भी मोबाइल के लिए अड़ा रहा आरोपी! मुंबई कोर्ट का वीडियो वायरल।
हाथों में हथकड़ी, फिर भी मोबाइल के लिए अड़ा रहा आरोपी! मुंबई कोर्ट का वीडियो वायरल।
ABP NEWS
"मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ आई हूँ"! पार्क में अपने प्रेमी के साथ बैठी एक युवती का वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
एक आदमी कुत्ते का रूप धरकर आया और उसके साथ ही 'स्कैम' का मामला भी सामने आया।
एक आदमी कुत्ते का रूप धरकर आया और उसके साथ ही 'स्कैम' का मामला भी सामने आया।
ABP NEWS
कुत्तों की नसबंदी के नाम पर क्या हो रहा है?
कुत्तों की नसबंदी के नाम पर क्या हो रहा है?
ABP NEWS
उन्हें ट्रेन से यात्रा करनी थी, लेकिन वे सज्जन जाकर छत पर बैठ गए।
उन्हें ट्रेन से यात्रा करनी थी, लेकिन वे सज्जन जाकर छत पर बैठ गए।
Embed widget