50 हजार डाउन पेमेंट पर Swift खरीदें तो हर महीने कितनी EMI? जानें

Maruti Swift की एक्स-शोरूम कीमत 5.83 लाख रुपये से शुरू होती है. गाड़ी की कीमत में रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस चार्ज जोड़ते हैं तो इसकी ऑन-रोड कीमत 6.66 लाख रुपये हो जाती है. अगर आप इस गाड़ी को खरीदने के लिए फुल पेमेंट न देकर EMI पर यह गाड़ी लेना चाहते हैं तो इसे कम डाउन पेमेंट के साथ भी खरीदा जा सकता है.