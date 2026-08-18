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50 हजार डाउन पेमेंट पर Swift खरीदें तो हर महीने कितनी EMI? जानें
Swift on EMI: अगर आपके पास शुरुआत में फुल पेमेंट नहीं हो तो इस कार को फाइनेंस के जरिए घर लाया जा सकता है. इसके लिए आपको हर महीने EMI का हिसाब जानना होगा.
मारुति सुजुकी स्विफ्ट भारतीय बाजार की सबसे पॉपुलर हैचबैक में से एक है. इसके अच्छे माइलेज, कॉम्पैक्ट साइज और आसान मेंटेनेंस के चलते यह लंबे समय से ग्राहकों की पसंद बनी हुई है. Maruti Swift को पेट्रोल और CNG दोनों ऑप्शन में पेश किया गया है.
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Published at : 18 Aug 2026 03:31 PM (IST)
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डॉ. ख्याति पुरोहितस्वतंत्र पत्रकार व अध्यापिका
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