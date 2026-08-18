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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटो50 हजार डाउन पेमेंट पर Swift खरीदें तो हर महीने कितनी EMI? जानें

50 हजार डाउन पेमेंट पर Swift खरीदें तो हर महीने कितनी EMI? जानें

Swift on EMI: अगर आपके पास शुरुआत में फुल पेमेंट नहीं हो तो इस कार को फाइनेंस के जरिए घर लाया जा सकता है. इसके लिए आपको हर महीने EMI का हिसाब जानना होगा.

Written By : क़मरजहां  | Updated at : 18 Aug 2026 03:31 PM (IST)
Swift on EMI: अगर आपके पास शुरुआत में फुल पेमेंट नहीं हो तो इस कार को फाइनेंस के जरिए घर लाया जा सकता है. इसके लिए आपको हर महीने EMI का हिसाब जानना होगा.

मारुति सुजुकी स्विफ्ट भारतीय बाजार की सबसे पॉपुलर हैचबैक में से एक है. इसके अच्छे माइलेज, कॉम्पैक्ट साइज और आसान मेंटेनेंस के चलते यह लंबे समय से ग्राहकों की पसंद बनी हुई है. Maruti Swift को पेट्रोल और CNG दोनों ऑप्शन में पेश किया गया है.

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Maruti Swift की एक्स-शोरूम कीमत 5.83 लाख रुपये से शुरू होती है. गाड़ी की कीमत में रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस चार्ज जोड़ते हैं तो इसकी ऑन-रोड कीमत 6.66 लाख रुपये हो जाती है. अगर आप इस गाड़ी को खरीदने के लिए फुल पेमेंट न देकर EMI पर यह गाड़ी लेना चाहते हैं तो इसे कम डाउन पेमेंट के साथ भी खरीदा जा सकता है.
Maruti Swift की एक्स-शोरूम कीमत 5.83 लाख रुपये से शुरू होती है. गाड़ी की कीमत में रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस चार्ज जोड़ते हैं तो इसकी ऑन-रोड कीमत 6.66 लाख रुपये हो जाती है. अगर आप इस गाड़ी को खरीदने के लिए फुल पेमेंट न देकर EMI पर यह गाड़ी लेना चाहते हैं तो इसे कम डाउन पेमेंट के साथ भी खरीदा जा सकता है.
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Maruti Swift LXi पेट्रोल वेरिएंट की दिल्ली में ऑन-रोड कीमत करीब 6.67 लाख रुपये बताई गई थी.ऑन-रोड कीमत में एक्स-शोरूम कीमत के अलावा रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और दूसरे जरूरी खर्च शामिल होते हैं.हालांकि, अलग-अलग शहरों में RTO, इंश्योरेंस और अन्य चार्ज अलग होने के कारण इसकी ऑन-रोड कीमत भी बदल सकती है.
Maruti Swift LXi पेट्रोल वेरिएंट की दिल्ली में ऑन-रोड कीमत करीब 6.67 लाख रुपये बताई गई थी.ऑन-रोड कीमत में एक्स-शोरूम कीमत के अलावा रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और दूसरे जरूरी खर्च शामिल होते हैं.हालांकि, अलग-अलग शहरों में RTO, इंश्योरेंस और अन्य चार्ज अलग होने के कारण इसकी ऑन-रोड कीमत भी बदल सकती है.
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अगर आप Maruti Swift LXi पेट्रोल खरीदने के लिए करीब 50 हजार रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं तो बाद करीब 6.17 लाख रुपये का लोन लेना होगा.हालांकि, बैंक कितना लोन मंजूर करेगा, यह ग्राहक के क्रेडिट स्कोर, आय, बैंक की शर्तों और अन्य चीजों पर निर्भर करता है.
अगर आप Maruti Swift LXi पेट्रोल खरीदने के लिए करीब 50 हजार रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं तो बाद करीब 6.17 लाख रुपये का लोन लेना होगा.हालांकि, बैंक कितना लोन मंजूर करेगा, यह ग्राहक के क्रेडिट स्कोर, आय, बैंक की शर्तों और अन्य चीजों पर निर्भर करता है.
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अगर आपके पास शुरुआत में ज्यादा बड़ी रकम नहीं है, तो भी इस कार को फाइनेंस के जरिए घर लाने का विकल्प मौजूद है.लेकिन कम डाउन पेमेंट का मतलब यह भी है कि लोन की रकम ज्यादा होगी और लंबे समय में ब्याज के रूप में ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे.
अगर आपके पास शुरुआत में ज्यादा बड़ी रकम नहीं है, तो भी इस कार को फाइनेंस के जरिए घर लाने का विकल्प मौजूद है.लेकिन कम डाउन पेमेंट का मतलब यह भी है कि लोन की रकम ज्यादा होगी और लंबे समय में ब्याज के रूप में ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे.
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Swift को कंपनी ने पेट्रोल और CNG दोनों पावरट्रेन में पेश किया है.पेट्रोल मॉडल उन ग्राहकों के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है जिन्हें शुरुआती कीमत और सामान्य ड्राइविंग के बीच संतुलन चाहिए, जबकि ज्यादा किलोमीटर चलाने वालों के लिए CNG रनिंग कॉस्ट कम करने का विकल्प दे सकती है.
Swift को कंपनी ने पेट्रोल और CNG दोनों पावरट्रेन में पेश किया है.पेट्रोल मॉडल उन ग्राहकों के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है जिन्हें शुरुआती कीमत और सामान्य ड्राइविंग के बीच संतुलन चाहिए, जबकि ज्यादा किलोमीटर चलाने वालों के लिए CNG रनिंग कॉस्ट कम करने का विकल्प दे सकती है.
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Swift CNG में कंपनी ने 32.85 km/kg तक माइलेज का दावा किया था.इसमें Z-Series इंजन दिया गया है और CNG वर्जन को अलग-अलग ट्रिम्स में पेश किया गया था.
Swift CNG में कंपनी ने 32.85 km/kg तक माइलेज का दावा किया था.इसमें Z-Series इंजन दिया गया है और CNG वर्जन को अलग-अलग ट्रिम्स में पेश किया गया था.
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कार की EMI सिर्फ लोन राशि और ब्याज दर से तय नहीं होती. बैंक की प्रोसेसिंग फीस, लोन की शर्तें, क्रेडिट स्कोर और अन्य चार्ज भी अंतिम लागत को प्रभावित कर सकते हैं.
कार की EMI सिर्फ लोन राशि और ब्याज दर से तय नहीं होती. बैंक की प्रोसेसिंग फीस, लोन की शर्तें, क्रेडिट स्कोर और अन्य चार्ज भी अंतिम लागत को प्रभावित कर सकते हैं.
Published at : 18 Aug 2026 03:31 PM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki Maruti Swift Maruti Swift On Emi Swift On Finance Plan

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