वारंटी में कौन सी कार सबसे आगे? देखें पूरी लिस्ट

आपको बता दें कि, कार वारंटी पैकेज के मामले में एमजी मोटर आज के समय में मार्केट में सबसे आगे खड़ी नजर आती है. एमजी अपनी प्रीमियम गाड़ियों और एस्टॉर, हेक्टर जैसे मॉडल्स पर स्टैंडर्ड तौर पर 3 साल या अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है. इसके अलावा कंपनी कस्टमर्स को इस वारंटी कवरेज को 5 साल तक बढ़ाने का एक बेहद किफायती और फ्लेक्सिबल ऑप्शन भी देती है.