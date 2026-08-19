वारंटी में कौन सी कार सबसे आगे? देखें पूरी लिस्ट

Best Standard Car Warranty: भारत में गाड़ी खरीदते समय वारंटी सबसे अहम होती है. जानिए देश की सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड वारंटी देने वाली टॉप कारों की पूरी लिस्ट.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 19 Aug 2026 12:05 PM (IST)
हम हमेशा नई कार खरीदते समय कार के लुक, माइलेज और फीचर्स पर तो खूब ध्यान देते हैं. लेकिन लोग हमेशा वारंटी पैकेज को अक्सर अनदेखा कर देते हैं. हालांकि, सच यह है कि एक मजबूत और लंबी वारंटी आपको मेंटेनेंस के भारी-भरकम खर्चों और अनचाही टेंशन से बचाकर रखती है. भारत में कुछ ऑटो मेकर्स अब गाड़ियों पर काफी तगड़ा वारंटी पैकेज ऑफर कर रहे हैं. चलिए जानतें हैं उन गाड़ियों के बारें में.
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आपको बता दें कि, कार वारंटी पैकेज के मामले में एमजी मोटर आज के समय में मार्केट में सबसे आगे खड़ी नजर आती है. एमजी अपनी प्रीमियम गाड़ियों और एस्टॉर, हेक्टर जैसे मॉडल्स पर स्टैंडर्ड तौर पर 3 साल या अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है. इसके अलावा कंपनी कस्टमर्स को इस वारंटी कवरेज को 5 साल तक बढ़ाने का एक बेहद किफायती और फ्लेक्सिबल ऑप्शन भी देती है.
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वहीं, स्कोडा इंडिया भी अपनी सेडान स्लाविया और कॉम्पैक्ट SUV कुशाक पर बेहद मजबूत वारंटी पैकेज ऑफर कर रही है. कंपनी की तरफ से गाड़ियों पर 4 साल या 1,00,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी दी जाती है. इसके साथ ही स्कोडा अपने ग्राहकों को पीस ऑफ माइंड प्रोग्राम के तहत वारंटी को बढ़ाकर 6 साल तक एक्सटेंड करने की शानदार सुविधा भी देती है.
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जबकि फॉक्सवैगन भी अपनी टाइगुन और वर्टस जैसी सेफ गाड़ियों पर स्कोडा की तरह ही 4 साल या 1,00,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी देती है. जर्मन इंजीनियरिंग से बनी इन गाड़ियों के मेंटेनेंस को लेकर लोग अक्सर थोड़े हिचकिचाते हैं लेकिन कंपनी का यह लंबा वारंटी प्लान और एक्सटेंडेड वारंटी सपोर्ट कस्टमर्स के मन से मेंटेनेंस का सारा डर बिल्कुल खत्म कर देता है.
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बता दें कि, होंडा अपनी कारों के टिकाऊपन और वारंटी कवरेज के लिए जानी जाती है. होंडा सिटी और सिटी e:HEV पर कंपनी 3 साल या अनलिमिटेड किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी देती है. सबसे खास बात यह है कि होंडा ग्राहकों को एनीटाइम वारंटी स्कीम के तहत गाड़ी को 10 साल या 1,20,000 किलोमीटर तक वारंटी में रखने का ऑप्शन भी देती है.
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हुंडई इंडिया अपनी पॉपुलर SUVs और हैचबैक कारों पर ग्राहकों को वंडर वारंटी का एक बहुत ही अनोखा और कस्टमाइजेबल ऑप्शन देती है. इसमें आप अपनी ड्राइविंग जरूरतों के हिसाब से वारंटी चुन सकते हैं. जैसे कि आप 3 साल/अनलिमिटेड किमी, 4 साल/50,000 किमी या फिर 5 साल/40,000 किमी का वारंटी प्लान बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के अपनी पसंद से सेलेक्ट कर सकते हैं.
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बता दें कि, कार की वारंटी असल में आपके लिए एक सेफ्टी नेट की तरह काम करती है. अगर वारंटी पीरियड के दौरान गाड़ी के इंजन, गियरबॉक्स, सस्पेंशन या किसी बड़े इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में कोई खराबी आ जाती है तो कंपनी बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज लिए उसे मुफ्त में रिपेयर या रिप्लेस करके देती है.
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हालांकि, गाड़ी की वारंटी को वैलिड रखने के लिए कुछ जरूरी बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए. कार की सर्विस हमेशा ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर पर ही टाइम से कराएं और लोकल मैकेनिक से कोई आफ्टर-मार्केट इलेक्ट्रिकल वायरिंग न छिड़वाएं. ऐसा न करने पर कंपनियां आपकी वारंटी क्लेम को खारिज कर सकती हैं जिससे आगे चलकर आपको भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है.
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हमेशा नई गाड़ी की डील फाइनल करते वक्त एक्सटेंडेड वारंटी जरूर खरीदनी चाहिए. एमजी, स्कोडा, फॉक्सवैगन और होंडा जैसी कंपनियां आज ग्राहकों को बेस्ट वारंटी प्लान दे रही हैं. लंबी वारंटी न केवल आपको मानसिक शांति देती है बल्कि कुछ सालों बाद गाड़ी बेचते वक्त आपको उसकी रीसेल वैल्यू भी काफी ज्यादा और बेहतरीन मिलती है.