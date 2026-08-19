साई सुदर्शन के साथ नंबर-3 की लड़ाई पर देवदत्त पडिक्कल ने तोड़ी चुप्पी

भारत के टेस्ट क्रिकेट में नंबर-3 की जगह को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. देवदत्त पडिक्कल ने श्रीलंका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन कर इस स्थान के लिए अपना दावा मजबूत कर दिया है. हालांकि, टीम में वापसी की कोशिश कर रहे पडिक्कल इस मुकाबले को साई सुदर्शन के खिलाफ सीधी लड़ाई के तौर पर नहीं देख रहे हैं.

गॉल टेस्ट में पडिक्कल ने अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा. उन्होंने पहली पारी में अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जड़ा और इस सीरीज में 200 से ज्यादा रन बनाकर अपनी बल्लेबाजी की मजबूती दिखाई. इससे पहले उन्होंने श्रीलंका क्रिकेट XI के खिलाफ अभ्यास मैच में भी शतक लगाया था.

साई सुदर्शन की गैरमौजूदगी में मिला मौका

दरअसल, साई सुदर्शन चोट के कारण श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए थे. उनकी गैरमौजूदगी में पडिक्कल को नंबर-3 पर बल्लेबाजी का मौका मिला. इससे पहले अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में भी टीम मैनेजमेंट ने पडिक्कल को सुदर्शन पर प्राथमिकता दी थी. ऐसे में दोनों खिलाड़ियों के बीच नंबर-3 को लेकर जद्दोजहद होनी तय है और यह विषय खूब चर्चा में भी है.

जब पडिक्कल से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बेहद शांत अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने साफ किया कि क्रिकेट में चोट और चयन से जुड़ी परिस्थितियां आती रहती हैं. उनके मुताबिक, सुदर्शन ने भी पिछले कुछ मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है और वह प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं. ऐसे में जिसे भी मौका मिले, उसका काम उस मौके को पूरी तरह भुनाना और टीम की जीत में योगदान देना है.

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'मुझे लगातार मौके की उम्मीद नहीं रहती'

पडिक्कल ने यह भी बताया कि श्रीलंका सीरीज के आगे टीम में अपनी जगह को लेकर उनकी टीम मैनेजमेंट या चयनकर्ताओं से कोई खास बातचीत नहीं हुई है. उनका फोकस भविष्य की गारंटी लेने के बजाय मौजूदा मौके पर है. उनका मानना है कि आधुनिक क्रिकेट पूरी तरह प्रदर्शन पर आधारित है. खिलाड़ी को जब भी मौका मिले, उसे रन बनाकर अपनी उपयोगिता साबित करनी होती है.

अगर वह लगातार अच्छा प्रदर्शन करता है तो आगे भी मौके मिलने की संभावना बढ़ जाती है. पडिक्कल का यह नजरिया उनके मौजूदा प्रदर्शन से भी मेल खाता है. उन्होंने मौके का इंतजार करने के बजाय मिले अवसर को बड़ी पारी में बदला है. अब असली सवाल यह है कि साई सुदर्शन की वापसी के बाद टीम मैनेजमेंट नंबर-3 के लिए क्या फैसला करता है.

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