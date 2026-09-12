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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटो1 लाख की डाउन पेमेंट पर Kwid खरीदें तो हर महीने कितनी EMI? जानें

1 लाख की डाउन पेमेंट पर Kwid खरीदें तो हर महीने कितनी EMI? जानें

कार खरीदते समय ज्यादा डाउन पेमेंट करने से लोन की रकम कम हो जाती है. अगर कार की ऑन-रोड कीमत में से आप शुरुआत में 1 लाख रुपये दे देते हैं तो बाकी करीब 4.39 लाख रुपये पर आपको लोन लेना होगा

Written By : क़मरजहां  | Updated at : 12 Sep 2026 04:23 PM (IST)
कार खरीदते समय ज्यादा डाउन पेमेंट करने से लोन की रकम कम हो जाती है. अगर कार की ऑन-रोड कीमत में से आप शुरुआत में 1 लाख रुपये दे देते हैं तो बाकी करीब 4.39 लाख रुपये पर आपको लोन लेना होगा

अगर आप कम बजट में ऑटोमैटिक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो Renault Kwid आपके लिए एक किफायती ऑप्शन हो सकती है. छोटी कार होने के बावजूद इसमें ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है, जिससे खासकर शहर के ट्रैफिक में ड्राइविंग आसान हो जाती है. अगर खरीदार 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करता है तो बाकी रकम को कार लोन के जरिए चुकाया जा सकता है.

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Renault Kwid के ऑटोमैटिक वेरिएंट को खरीदने के लिए ग्राहक को इसकी एक्स-शोरूम कीमत के अलावा RTO, इंश्योरेंस और दूसरे चार्ज भी देने होते हैं. इन सभी खर्चों को जोड़ने के बाद कार की ऑन-रोड कीमत बढ़ जाती है. 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करने के बाद करीब 4.39 लाख रुपये की रकम बैंक से लोन के तौर पर लेनी होगी.
Renault Kwid के ऑटोमैटिक वेरिएंट को खरीदने के लिए ग्राहक को इसकी एक्स-शोरूम कीमत के अलावा RTO, इंश्योरेंस और दूसरे चार्ज भी देने होते हैं. इन सभी खर्चों को जोड़ने के बाद कार की ऑन-रोड कीमत बढ़ जाती है. 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करने के बाद करीब 4.39 लाख रुपये की रकम बैंक से लोन के तौर पर लेनी होगी.
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इसका मतलब है कि अगर आपके पास शुरुआत में 1 लाख रुपये की रकम है तो पूरी कार की कीमत एक साथ चुकाने की जरूरत नहीं होगी. बाकी रकम को बैंक या फाइनेंस कंपनी से लोन लेकर अलग-अलग महीनों में EMI के जरिए चुकाया जा सकता है.
इसका मतलब है कि अगर आपके पास शुरुआत में 1 लाख रुपये की रकम है तो पूरी कार की कीमत एक साथ चुकाने की जरूरत नहीं होगी. बाकी रकम को बैंक या फाइनेंस कंपनी से लोन लेकर अलग-अलग महीनों में EMI के जरिए चुकाया जा सकता है.
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कार खरीदते समय ज्यादा डाउन पेमेंट करने से लोन की रकम कम हो जाती है. अगर कार की ऑन-रोड कीमत में से आप शुरुआत में 1 लाख रुपये दे देते हैं, तो बाकी करीब 4.39 लाख रुपये पर ही आपको लोन लेना होगा.इससे हर महीने की EMI को आपके बजट के हिसाब से मैनेज करना आसान हो सकता है.
कार खरीदते समय ज्यादा डाउन पेमेंट करने से लोन की रकम कम हो जाती है. अगर कार की ऑन-रोड कीमत में से आप शुरुआत में 1 लाख रुपये दे देते हैं, तो बाकी करीब 4.39 लाख रुपये पर ही आपको लोन लेना होगा.इससे हर महीने की EMI को आपके बजट के हिसाब से मैनेज करना आसान हो सकता है.
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Renault Kwid के ऑटोमैटिक वेरिएंट के लिए अगर आप नौ फीसदी की ब्‍याज दर के साथ सात साल के लिए 4.39 लाख रुपये का बैंक से कार लोन लेते हैं, तो आपको सात साल तक 7141 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी.
Renault Kwid के ऑटोमैटिक वेरिएंट के लिए अगर आप नौ फीसदी की ब्‍याज दर के साथ सात साल के लिए 4.39 लाख रुपये का बैंक से कार लोन लेते हैं, तो आपको सात साल तक 7141 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी.
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Renault Kwid का ऑटोमैटिक वेरिएंट खासकर उन लोगों के लिए जरूरी हो सकता है जिन्हें रोजाना शहर के ट्रैफिक में कार चलानी पड़ती है.बार-बार क्लच दबाने और गियर बदलने की जरूरत कम होने से ड्राइविंग थोड़ी आसान हो जाती है.
Renault Kwid का ऑटोमैटिक वेरिएंट खासकर उन लोगों के लिए जरूरी हो सकता है जिन्हें रोजाना शहर के ट्रैफिक में कार चलानी पड़ती है.बार-बार क्लच दबाने और गियर बदलने की जरूरत कम होने से ड्राइविंग थोड़ी आसान हो जाती है.
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Renault Kwid का एक और फायदा यह है कि यह बजट सेगमेंट की कार है.ऐसे में जो खरीदार पहली कार खरीदना चाहते हैं और मैनुअल की बजाय ऑटोमैटिक गियरबॉक्स चाहते हैं तो उनके लिए यह एक विकल्प बन सकती है.
Renault Kwid का एक और फायदा यह है कि यह बजट सेगमेंट की कार है.ऐसे में जो खरीदार पहली कार खरीदना चाहते हैं और मैनुअल की बजाय ऑटोमैटिक गियरबॉक्स चाहते हैं तो उनके लिए यह एक विकल्प बन सकती है.
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कार को EMI पर खरीदने से पहले सिर्फ किस्त देखना पर्याप्त नहीं है.आपको यह भी देखना चाहिए कि लोन का कुल टाइम कितना है? लोन का टाइम ज्यादा होने पर EMI कम हो सकती है, लेकिन लंबे समय में कुल ब्याज ज्यादा देना पड़ सकता है.
कार को EMI पर खरीदने से पहले सिर्फ किस्त देखना पर्याप्त नहीं है.आपको यह भी देखना चाहिए कि लोन का कुल टाइम कितना है? लोन का टाइम ज्यादा होने पर EMI कम हो सकती है, लेकिन लंबे समय में कुल ब्याज ज्यादा देना पड़ सकता है.
Published at : 12 Sep 2026 04:23 PM (IST)
Tags :
Renault Kwid Auto News Kwid On EMI

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