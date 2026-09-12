1 लाख की डाउन पेमेंट पर Kwid खरीदें तो हर महीने कितनी EMI? जानें

Renault Kwid के ऑटोमैटिक वेरिएंट को खरीदने के लिए ग्राहक को इसकी एक्स-शोरूम कीमत के अलावा RTO, इंश्योरेंस और दूसरे चार्ज भी देने होते हैं. इन सभी खर्चों को जोड़ने के बाद कार की ऑन-रोड कीमत बढ़ जाती है. 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करने के बाद करीब 4.39 लाख रुपये की रकम बैंक से लोन के तौर पर लेनी होगी.