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1 लाख की डाउन पेमेंट पर Kwid खरीदें तो हर महीने कितनी EMI? जानें
कार खरीदते समय ज्यादा डाउन पेमेंट करने से लोन की रकम कम हो जाती है. अगर कार की ऑन-रोड कीमत में से आप शुरुआत में 1 लाख रुपये दे देते हैं तो बाकी करीब 4.39 लाख रुपये पर आपको लोन लेना होगा
अगर आप कम बजट में ऑटोमैटिक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो Renault Kwid आपके लिए एक किफायती ऑप्शन हो सकती है. छोटी कार होने के बावजूद इसमें ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है, जिससे खासकर शहर के ट्रैफिक में ड्राइविंग आसान हो जाती है. अगर खरीदार 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करता है तो बाकी रकम को कार लोन के जरिए चुकाया जा सकता है.
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Published at : 12 Sep 2026 04:23 PM (IST)
Tags :Renault Kwid Auto News Kwid On EMI
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
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