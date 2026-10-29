Barrier Free Tolling System: हमारे देश में पहले किसी भी जगह जाने में बहुत समय लग जाता था क्योंकि खराब सड़कें और जाम के चलते गाड़ी से सफर करना बहुत मुश्किल हो जाता था. लेकिन अब समय पूरी तरह बदल चूका है और अब हर तरफ एक्सप्रेसवे और हाईवे बन गए हैं. जिसके चलते अब सफर बहुत ही आसान बन गए हैं. लेकिन एक्सप्रेसवे और हाईवे पर भी टोल के चक्कर में कभी-कभी बहुत लंबा ट्रैफिक लग जाता है. जिसके चलते सरकार अब बैरियर-फ्री टोल गेट बनवा रही है. कुछ जगह पर यह नया सिस्टम काम भी करने लगा है और बहुत जल्द हर जगह बैरियर-फ्री टोल गेट बन जायेंगे.

आपको बता दें कि इस नई व्यवस्था के लागू होने से रोज सफर करने वाले और आम वाहन चालकों को कई बड़े फायदे मिलने वाले हैं. जबकि कुछ चालकों को थोड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है. इस सिस्टम से क्या असर पड़ेगा और किसे इसका असली लाभ मिलेगा चलिए जानतें हैं इस खबर में.

कितना कम होगा टोल का खर्च?

बता दें कि बैरियर-फ्री टोल सिस्टम में सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब दूरी के हिसाब से टोल का भुगतान करना होगा. अभी ऐसा होता है कि अगर आप किसी टोल प्लाजा को पार करते हैं तो भले ही आपने हाईवे पर सिर्फ 5 किलोमीटर का सफर किया हो आपको पूरे टोल प्लाजा का तय पैसा देना पड़ता है.

लेकिन नई नए लागू होने पर आपके वाहन द्वारा हाईवे पर तय की गई दूरी का ही हिसाब लगाया जाएगा. जो लोग पूरे हाईवे के बजाय सिर्फ कुछ किलोमीटर ही हाईवे का इस्तेमाल करते हैं उनका टोल खर्च 50% से 70% तक घट जाएगा.

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किन लोगों को होगा फायदा?

जानकारी दें दे कि बैरियर-फ्री और सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो हाईवे का इस्तेमाल छोटी दूरी के सफर के लिए करते हैं. अक्सर लोग अपने आसपास के कस्बों में जाने के लिए हाईवे पर कुछ ही दूरी तय करते थे लेकिन उन्हें पूरा टोल टैक्स देना पड़ता था. अब वे केवल उतने ही किलोमीटर का पैसा देंगे जितना उन्होंने सफर किया है.

जबकि इसके अलावा कमर्शियल ट्रक चालकों और लॉजिस्टिक्स कंपनियों को समय और पैसे दोनों की बड़ी बचत होगी. टोल गेट पर लाइन न लगने से गाड़ियों का रनिंग टाइम बढ़ेगा. जिससे डिलीवरी तेजी से होगी और फ्यूल की खपत काफी कम हो जाएगी.

किसे होगा नुकसान?

अब बात करते हैं इस नियम से किसको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है तो बता दें कि इससे नुकसान उन लोगों का हो सकता है जो बिना FASTag या बिना अपडेटेड व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग के हाईवे पर चढ़ेंगे. बिना वैध टैग या कैमरे की पकड़ में न आने वाले वाहनों पर पेनल्टी और ई-नोटिस के जरिए दोगुना फाइन लगाया जाएगा.

वहीं इसके अलावा जो लोग लंबी दूरी का पूरा सफर तय करते हैं उनके टोल किराए में कोई बहुत बड़ी कटौती नहीं होगी क्योंकि उन्हें तय किलोमीटर का पूरा चार्ज देना ही पड़ेगा.

कब तक पूरी तरह लागू होगा?

आपको बता दें कि सड़क एवं परिवहन मंत्रालय MoRTH के हिसाब से इस बैरियर-फ्री टोल कलेक्शन सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है. देश भर के मुख्य नेशनल राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर ANPR कैमरे और GNSS आधारित ट्रैकिंग पिलर लगाए जा रहे हैं. जबकि सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2027 तक देश के लगभग सभी नेशनल हाईवे टोल प्लाजा को पूरी तरह से बैरियर-फ्री बना दिया जाए.

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