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हिंदी न्यूज़ऑटोBarrier Free Tolling System: कितना घटेगा टोल का खर्च, किसे होगा फायदा या किसे नुकसान?

Barrier Free Tolling System: कितना घटेगा टोल का खर्च, किसे होगा फायदा या किसे नुकसान?

Barrier Free Tolling System: जानिए बैरियर फ्री टोल सिस्टम लागू होने से आपका कितना टोल का खर्च घटेगा. जानें किसे होगा इस नई टेक्नोलॉजी से बड़ा फायदा और किसे हो सकता है नुकसान.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 29 Oct 2026 04:01 PM (IST)
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Barrier Free Tolling System: हमारे देश में पहले किसी भी जगह जाने में बहुत समय लग जाता था क्योंकि खराब सड़कें और जाम के चलते गाड़ी से सफर करना बहुत मुश्किल हो जाता था. लेकिन अब समय पूरी तरह बदल चूका है और अब हर तरफ एक्सप्रेसवे और हाईवे बन गए हैं. जिसके चलते अब सफर बहुत ही आसान बन गए हैं. लेकिन एक्सप्रेसवे और हाईवे पर भी टोल के चक्कर में कभी-कभी बहुत लंबा ट्रैफिक लग जाता है. जिसके चलते सरकार अब बैरियर-फ्री टोल गेट बनवा रही है. कुछ जगह पर यह नया सिस्टम काम भी करने लगा है और बहुत जल्द हर जगह बैरियर-फ्री टोल गेट बन जायेंगे.

आपको बता दें कि इस नई व्यवस्था के लागू होने से रोज सफर करने वाले और आम वाहन चालकों को कई बड़े फायदे मिलने वाले हैं. जबकि कुछ चालकों को थोड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है. इस सिस्टम से क्या असर पड़ेगा और किसे इसका असली लाभ मिलेगा चलिए जानतें हैं इस खबर में.

कितना कम होगा टोल का खर्च?

बता दें कि बैरियर-फ्री टोल सिस्टम में सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब दूरी के हिसाब से टोल का भुगतान करना होगा. अभी ऐसा होता है कि अगर आप किसी टोल प्लाजा को पार करते हैं तो भले ही आपने हाईवे पर सिर्फ 5 किलोमीटर का सफर किया हो आपको पूरे टोल प्लाजा का तय पैसा देना पड़ता है.

लेकिन नई नए लागू होने पर आपके वाहन द्वारा हाईवे पर तय की गई दूरी का ही हिसाब लगाया जाएगा. जो लोग पूरे हाईवे के बजाय सिर्फ कुछ किलोमीटर ही हाईवे का इस्तेमाल करते हैं उनका टोल खर्च 50% से 70% तक घट जाएगा.

Barrier Free Tolling System: कितना घटेगा टोल का खर्च, किसे होगा फायदा या किसे नुकसान?

यह भी पढ़ें: Speed Limit Expressway Rule: कार लेकर एक्सप्रेसवे पर जा रहे हैं, 1 नवंबर से बदलेंगे नियम

किन लोगों को होगा फायदा?

जानकारी दें दे कि बैरियर-फ्री और सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो हाईवे का इस्तेमाल छोटी दूरी के सफर के लिए करते हैं. अक्सर लोग अपने आसपास के कस्बों में जाने के लिए हाईवे पर कुछ ही दूरी तय करते थे लेकिन उन्हें पूरा टोल टैक्स देना पड़ता था. अब वे केवल उतने ही किलोमीटर का पैसा देंगे जितना उन्होंने सफर किया है.

जबकि इसके अलावा कमर्शियल ट्रक चालकों और लॉजिस्टिक्स कंपनियों को समय और पैसे दोनों की बड़ी बचत होगी. टोल गेट पर लाइन न लगने से गाड़ियों का रनिंग टाइम बढ़ेगा. जिससे डिलीवरी तेजी से होगी और फ्यूल की खपत काफी कम हो जाएगी.

Barrier Free Tolling System: कितना घटेगा टोल का खर्च, किसे होगा फायदा या किसे नुकसान?

किसे होगा नुकसान?

अब बात करते हैं इस नियम से किसको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है तो बता दें कि इससे नुकसान उन लोगों का हो सकता है जो बिना FASTag या बिना अपडेटेड व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग के हाईवे पर चढ़ेंगे. बिना वैध टैग या कैमरे की पकड़ में न आने वाले वाहनों पर पेनल्टी और ई-नोटिस के जरिए दोगुना फाइन लगाया जाएगा.

वहीं इसके अलावा जो लोग लंबी दूरी का पूरा सफर तय करते हैं उनके टोल किराए में कोई बहुत बड़ी कटौती नहीं होगी क्योंकि उन्हें तय किलोमीटर का पूरा चार्ज देना ही पड़ेगा.

कब तक पूरी तरह लागू होगा?

आपको बता दें कि सड़क एवं परिवहन मंत्रालय MoRTH के हिसाब से इस बैरियर-फ्री टोल कलेक्शन सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है. देश भर के मुख्य नेशनल राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर ANPR कैमरे और GNSS आधारित ट्रैकिंग पिलर लगाए जा रहे हैं. जबकि सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2027 तक देश के लगभग सभी नेशनल हाईवे टोल प्लाजा को पूरी तरह से बैरियर-फ्री बना दिया जाए.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 29 Oct 2026 04:01 PM (IST)
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