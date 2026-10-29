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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबेन डकेट ने रचा इतिहास, बिना सिक्स लगाए वनडे मैच में खेली दूसरी सबसे बड़ी पारी

बेन डकेट ने रचा इतिहास, बिना सिक्स लगाए वनडे मैच में खेली दूसरी सबसे बड़ी पारी

Highest ODI Score Without A Six: श्रीलंका के खिलाफ बेन डकेट ने बिना सिक्स लगाए 167 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. वह वनडे क्रिकेट में बिना सिक्स लगाए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले दूसरे बल्लेबाज बने हैं.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 29 Oct 2026 06:09 PM (IST)
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पाकिस्तान ट्राई सीरीज में गुरुवार को श्रीलंका के खिलाफ इंग्लैंड के स्टार ओपनर बेन डकेट ने इतिहास रच दिया. श्रीलंका के खिलाफ मैच में बेन डकेट ने बिना कोई सिक्स लगाए 132 गेंद में 167 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. वनडे क्रिकेट के इतिहास में बिना सिक्स लगाए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले डकेट विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. इस रिकॉर्ड लिस्ट में पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज डेविड वॉर्नर हैं. 

बेन डकेट ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे ट्राई सीरीज के आखिरी लीग स्टेज मैच में 132 गेंद में 24 चौकों की मदद से 167 रन बनाए. वह अब वनडे में बिना सिक्स लगाए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. इस रिकॉर्ड लिस्ट में पहले नंबर पर डेविड वॉर्नर हैं. वॉर्नर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बिना कोई छक्का लगाए 173 रनों की पारी खेली थी. 

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इंग्लैंड ने श्रीलंका को दिया 387 रनों का लक्ष्य 

पाकिस्तान में खेली जा रही ट्राई सीरीज में इंग्लैंड की टीम फाइनल में जगह नहीं बना सकी है. यहां तक इंग्लिश टीम इस सीरीज में एक भी मैच नहीं जीती है. अब तक तीन मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है. हालांकि, गुरुवार को श्रीलंका के खिलाफ इंग्लैंड ने 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 386 रन बना दिए हैं. 

इंग्लैंड के लिए टॉम बैंटन ने 75 गेंद में 74 रनों की पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 8 चौके और दो छक्के निकले. बेन डकेट ने 132 गेंद में 24 चौकों की मदद से 167 रन बनाए. कप्तान हैरी ब्रूक ने 34 गेंद में 44 और विल जैक्स ने 21 गेंद में 30 रनों की पारी खेली. अंत में जॉर्डन कॉक्स ने 27 गेंद में 43 और सैम कर्रन ने 12 गेंद में नाबाद 21 रन बनाए. अब श्रीलंका के सामने 387 रनों का लक्ष्य है. इससे पहले इसी ट्राई सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ श्रीलंका ने 430 रनों का टारगेट चेज किया था. 

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 29 Oct 2026 06:09 PM (IST)
Tags :
Sri Lanka Vs England Ben Duckett Harry Brook
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