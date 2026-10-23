बाइक में RESERVE मोड कैसे करता है काम? जानिए पूरा सच

बता दें कि जब आपकी बाइक ON मोड पर होती है तो फ्यूल कॉक लंबी वाली पाइप का रास्ता खोल देता है. इससे होता यह है कि टैंक का ऊपरी हिस्से का पेट्रोल उस लंबी पाइप के जरिए इंजन तक पहुंचता रहता है. जैसे ही पेट्रोल का लेवल उस लंबी पाइप की ऊंचाई से नीचे चला जाता है तो पाइप को पेट्रोल मिलना बंद हो जाता है और बाइक बंद होने या झटके लेने लगती है.