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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र MLC रिजल्ट: शरद पवार गुट ने की कांग्रेस की तारीफ, EVM पर क्या कहा?

महाराष्ट्र MLC रिजल्ट: शरद पवार गुट ने की कांग्रेस की तारीफ, EVM पर क्या कहा?

महाराष्ट्र MLC चुनाव नतीजों पर NCP (SP) नेता नसीम सिद्दीकी ने कहा कि 5 में से 3 सीटों पर जीत का मतलब है कि 60% सीटें INDIA ब्लॉक को मिलीं. शरद गुट के नेता ने बैलेट पेपर से ही चुनाव कराने की मांग की.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 29 Oct 2026 06:18 PM (IST)
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महाराष्ट्र विधान परिषद (MLC) चुनाव नतीजों में विपक्षी महाविकास अघाड़ी (MVA) को तीन सीटों पर जीत मिली है. एमवीए ने तीनों स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में विजयी पताका लहराकर अपना दबदबा कायम किया है. एमवीए गठबंधन में कांग्रेस को एक सीट पर जबकि शरद पवार गुट की पार्टी ने दो सीटों पर जीत दर्ज की है. एनसीपी (SP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता नसीम सिद्दीकी ने निशाना साधते हुए कहा कि बैलेट पेपर में पीएम नरेंद्र मोदी की कलई खुल गई. वहीं पार्टी की नेता रोहिणी खडसे ने आगामी सारे चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग की है.

NCP (SP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता नसीम सिद्दीकी ने मीडिया से बातचीत में कहा, "महाराष्ट्र में पांच सीटें थीं, जिनमें से तीन कांग्रेस के नेतृत्व वाले 'महा विकास अघाड़ी', जो INDIA गठबंधन का हिस्सा है, के खाते में गईं. पांच में से तीन सीटों का मतलब है कि 60% सीटें INDIA ब्लॉक को मिलीं. यहां INDIA गठबंधन की अगुवाई कांग्रेस पार्टी कर रही है. कांग्रेस और उसके सहयोगी सफल रहे हैं. इनमें से दो सीटें NCP को और एक सीट कांग्रेस को मिली है.'' 

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'ये साबित हो गया कि कहीं न कहीं ईवीएम में घोटाला था'

उन्होंने वाराणसी MLC चुनाव का जिक्र करते हुए कहा, ''बैलेट पेपर में पीएम मोदी की कलई खुल गई है. स्वयं वाराणसी में बैलेट से चुनाव हुआ तो वो चुनाव हार गए. गोरखपुर की सीट, जहां से योगी आदित्यनाथ सांसद हुआ करते थे, वहां की सीट समाजवादी पार्टी जीत गई, तो ये साबित हो गया कि कहीं न कहीं ईवीएम में घोटाला था.'' 

उन्होंने दावा करते हुए कहा कि अगर ईवीएम से चुनाव होता तो वाराणसी की सीट मोदी जी कभी नहीं हार सकते थे. वो वाराणसी के लिए अमृत पीकर आए थे. महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में कहीं न कही हमारा वोटिंग परसेंटेज बीजेपी और महायुति के सहयोगियों से डेढ़ गुना ज्यादा है."

1 नवंबर को महारैली नहीं बल्कि महा सैलाब- नसीम सिद्दीकी

नसीम सिद्दीकी ने एक नवंबर को दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की रैली का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, "1 नवंबर को महारैली नहीं बल्कि महा सैलाब होगा. देश की सड़कें जाम हो जाएंगी. देश का Gen-Z सड़कों पर उतरेगा. यह ऐसा आंदोलन होगा, जैसा न तो पहले कभी हुआ होगा और न ही भविष्य में कभी होगा.''

हमारे तीन उम्मीदवार जीते हैं, बहुत खुशी है- रोहिणी खडसे

उधर, NCP-SP की नेता रोहिणी खडसे ने कहा, "स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनावों में 'महाविकास अघाड़ी' के हमारे तीन उम्मीदवार चुनकर आए हैं, बहुत खुशी है. तीनों उम्मीदवारों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देती हूं. हमारे सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सही योजना बनाकर काम किया, जिसका नतीजा यह रहा. आज हम देख सकते हैं कि जब बैलेट पेपर से मतदान होता है, तो परिणाम क्या आते हैं. अगर चुनाव ईवीएम से होता है तो रिजल्ट क्या आता है वो हमलोगों ने 2024 के विधानसभा चुनाव में देखे हैं.'' 

अगले सारे चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं- रोहिणी खडसे

उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सारे विरोधी पक्ष के नेता इस पर बात कर रहे हैं कि बैलेट पेपर पर चुनाव होना क्यों जरूरी है? अब हमलोग रिजल्ट देखने के बाद यही चाहते हैं कि अगले सारे चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं, ताकि किसी को भी शंका नहीं हो.'' 

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 29 Oct 2026 06:17 PM (IST)
Tags :
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