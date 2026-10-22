कार का स्टेपनी टायर छोटा क्यों होता है? वजह जानकर चौंक जाएंगे

आजकल की कारों को अंदर से ज्यादा से ज्यादा केबिन स्पेस और बूट स्पेस देने के हिसाब से डिजाइन किया जाता है. अगर कार के पीछे बिल्कुल वैसा ही भारी-भरकम और चौड़ा टायर रखा जाएगा तो वह बूट स्पेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा घेर लेगा. छोटा और पतला स्टेपनी टायर ट्रंक के निचले हिस्से में बनी छोटी सी जगह में बहुत आसानी से फिट हो जाता है. जिससे आपका सामान रखने का पूरा स्पेस खाली बना रहता है.