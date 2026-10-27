कार में ये फीचर्स होते हैं सिर्फ दिखावा, खरीदने से पहले जानें

नई कार में दिखावटी फीचर्स की लिस्ट में सबसे पहला नाम सनरूफ का आता है. भारत के मौसम को देखते हुए साल के ज्यादातर महीनों में इतनी गर्मी या प्रदूषण रहता है कि आप गाड़ी का शीशा तक नीचे नहीं कर सकते. इसके बावजूद लोग सनरूफ के नाम पर लाखों रुपये एक्स्ट्रा चुकाते हैं. जबकि देश की तेज धूप और धूल भरी हवाओं के कारण इसका इस्तेमाल साल में मुश्किल से एक या दो बार ही हो पाता है.