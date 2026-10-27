Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोकार में ये फीचर्स होते हैं सिर्फ दिखावा, खरीदने से पहले जानें

कार में ये फीचर्स होते हैं सिर्फ दिखावा, खरीदने से पहले जानें

नई कार खरीदने जा रहे हैं कार में दिए जाने वाले कई फीचर्स सिर्फ दिखावा होते हैं जिनका भारत में कोई इस्तेमाल नहीं है. जानिए किन फीचर्स पर पैसे बचाएं.

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 27 Oct 2026 07:35 PM (IST)
नई कार खरीदने जा रहे हैं कार में दिए जाने वाले कई फीचर्स सिर्फ दिखावा होते हैं जिनका भारत में कोई इस्तेमाल नहीं है. जानिए किन फीचर्स पर पैसे बचाएं.

जब भी हम नई कार खरीदने शोरूम जाते हैं तो शोरूम के सेल्सपर्सन हमें कई तरह के फैंसी फीचर्स गिनाने लगता है. ब्रोशर देखकर ऐसा लगता है कि ये सारी आधुनिक चीजें हमारी ड्राइविंग लाइफ को एकदम बदल देंगी. लेकिन सच तो यह है कि इनमें से कई फीचर्स सिर्फ कागजों पर अच्छे लगते हैं और असल जिंदगी में उनका इस्तेमाल शायद ही कभी होता है. इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन-कौन से फीचर्स सिर्फ दिखावा होते हैं.

1/8
नई कार में दिखावटी फीचर्स की लिस्ट में सबसे पहला नाम सनरूफ का आता है. भारत के मौसम को देखते हुए साल के ज्यादातर महीनों में इतनी गर्मी या प्रदूषण रहता है कि आप गाड़ी का शीशा तक नीचे नहीं कर सकते. इसके बावजूद लोग सनरूफ के नाम पर लाखों रुपये एक्स्ट्रा चुकाते हैं. जबकि देश की तेज धूप और धूल भरी हवाओं के कारण इसका इस्तेमाल साल में मुश्किल से एक या दो बार ही हो पाता है.
नई कार में दिखावटी फीचर्स की लिस्ट में सबसे पहला नाम सनरूफ का आता है. भारत के मौसम को देखते हुए साल के ज्यादातर महीनों में इतनी गर्मी या प्रदूषण रहता है कि आप गाड़ी का शीशा तक नीचे नहीं कर सकते. इसके बावजूद लोग सनरूफ के नाम पर लाखों रुपये एक्स्ट्रा चुकाते हैं. जबकि देश की तेज धूप और धूल भरी हवाओं के कारण इसका इस्तेमाल साल में मुश्किल से एक या दो बार ही हो पाता है.
2/8
जबकि कार के अंदर मिलने वाली एम्बिएंट लाइटिंग भी इसी लिस्ट में शामिल है. तरह-तरह के रंगों वाली यह लाइट्स रात के वक्त केबिन को किसी क्लब जैसा लुक तो जरूर देती हैं लेकिन ड्राइविंग के दौरान इनका कोई खास इस्तेमाल नहीं होता है. यह सिर्फ देखने में थोड़ी फैंसी लगती है लेकिन असल सफर के दौरान इसका ड्राइवर या पैसेंजर्स के कंफर्ट से दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है.
जबकि कार के अंदर मिलने वाली एम्बिएंट लाइटिंग भी इसी लिस्ट में शामिल है. तरह-तरह के रंगों वाली यह लाइट्स रात के वक्त केबिन को किसी क्लब जैसा लुक तो जरूर देती हैं लेकिन ड्राइविंग के दौरान इनका कोई खास इस्तेमाल नहीं होता है. यह सिर्फ देखने में थोड़ी फैंसी लगती है लेकिन असल सफर के दौरान इसका ड्राइवर या पैसेंजर्स के कंफर्ट से दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है.
3/8
ऐसा देखा जाता है कि आजकल कई कारों में टचस्क्रीन क्लाइमेट कंट्रोल या पूरी तरह से टच-सेंसिटिव डैशबोर्ड दिए जाने लगे हैं. दिखने में यह बहुत फ्यूचरिस्टिक और मॉडर्न लगते हैं. लेकिन गाड़ी चलाते वक्त इन्हें ऑपरेट करना काफी खतरनाक हो सकता है. फिजिकल बटन्स या नॉब की तरह आप बिना देखे इन्हें छूकर इस्तेमाल नहीं कर सकते जिससे बार-बार आपका ध्यान सड़क से भटक जाता है और दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है.
ऐसा देखा जाता है कि आजकल कई कारों में टचस्क्रीन क्लाइमेट कंट्रोल या पूरी तरह से टच-सेंसिटिव डैशबोर्ड दिए जाने लगे हैं. दिखने में यह बहुत फ्यूचरिस्टिक और मॉडर्न लगते हैं. लेकिन गाड़ी चलाते वक्त इन्हें ऑपरेट करना काफी खतरनाक हो सकता है. फिजिकल बटन्स या नॉब की तरह आप बिना देखे इन्हें छूकर इस्तेमाल नहीं कर सकते जिससे बार-बार आपका ध्यान सड़क से भटक जाता है और दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है.
4/8
कार के डैशबोर्ड और दरवाजों पर मिलने वाली पियानो ब्लैक फिनिश भी बड़े काम की चीज नहीं है. शोरूम में चमकती हुई यह फिनिश पहली नजर में दिल जीत लेती है लेकिन असली परेशानी तब शुरू होती है जब गाड़ी सड़क पर चलती है. इस पर उंगलियों के निशान, धूल और हल्के खरोंच इतनी आसानी से पड़ जाते हैं कि इसे हर दूसरे दिन साफ करना पड़ता है जो एक बड़ा सिरदर्द बन जाता है.
कार के डैशबोर्ड और दरवाजों पर मिलने वाली पियानो ब्लैक फिनिश भी बड़े काम की चीज नहीं है. शोरूम में चमकती हुई यह फिनिश पहली नजर में दिल जीत लेती है लेकिन असली परेशानी तब शुरू होती है जब गाड़ी सड़क पर चलती है. इस पर उंगलियों के निशान, धूल और हल्के खरोंच इतनी आसानी से पड़ जाते हैं कि इसे हर दूसरे दिन साफ करना पड़ता है जो एक बड़ा सिरदर्द बन जाता है.
5/8
जबकि इसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स हमारे देश के गर्म मौसम के लिए कुछ हद तक ठीक लग सकती हैं. लेकिन कई सस्ती या मिड-रेंज कारों में जो कूलिंग सीट्स आती हैं. उनका परफॉर्मेंस बहुत औसत होता है. एसी की ठंडक वैसे ही पूरे केबिन को संभाल लेती है. ऐसे में इस खास फीचर के लिए भारी-भरकम कीमत चुकाना समझदारी का सौदा नहीं है. कई बार बेसिक एसी ही इस काम को ज्यादा बेहतर ढंग से कर देता है.
जबकि इसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स हमारे देश के गर्म मौसम के लिए कुछ हद तक ठीक लग सकती हैं. लेकिन कई सस्ती या मिड-रेंज कारों में जो कूलिंग सीट्स आती हैं. उनका परफॉर्मेंस बहुत औसत होता है. एसी की ठंडक वैसे ही पूरे केबिन को संभाल लेती है. ऐसे में इस खास फीचर के लिए भारी-भरकम कीमत चुकाना समझदारी का सौदा नहीं है. कई बार बेसिक एसी ही इस काम को ज्यादा बेहतर ढंग से कर देता है.
6/8
वहीं कार के पिछले हिस्से में मिलने वाली टचस्क्रीन डिस्प्ले या रियर सीट एंटरटेनमेंट स्क्रीन भी ज्यादातर समय खाली ही रहती है. आज के दौर में हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन और टैबलेट्स होते हैं. जिन पर लोग अपनी पसंद की चीजें देखना पसंद करते हैं. कार की फिक्स स्क्रीन पर पैसे खर्च करने का कोई खास फायदा नहीं मिलता. क्योंकि बच्चे या पैसेंजर लंबे सफर में भी मोबाइल का ही इस्तेमाल करते हैं.
वहीं कार के पिछले हिस्से में मिलने वाली टचस्क्रीन डिस्प्ले या रियर सीट एंटरटेनमेंट स्क्रीन भी ज्यादातर समय खाली ही रहती है. आज के दौर में हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन और टैबलेट्स होते हैं. जिन पर लोग अपनी पसंद की चीजें देखना पसंद करते हैं. कार की फिक्स स्क्रीन पर पैसे खर्च करने का कोई खास फायदा नहीं मिलता. क्योंकि बच्चे या पैसेंजर लंबे सफर में भी मोबाइल का ही इस्तेमाल करते हैं.
7/8
जबकि कार में जेस्चर कंट्रोल वाला फीचर भी एक पब्लिसिटी स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं है. कई बार यह सेंसर सही से काम नहीं करते हैं और आपको मजबूरन बटन या स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स का ही इस्तेमाल करना पड़ता है. जब सिंपल बटन से काम आसानी से हो जाता है तो ऐसे महंगे और जटिल फीचर्स के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं बनता है.
जबकि कार में जेस्चर कंट्रोल वाला फीचर भी एक पब्लिसिटी स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं है. कई बार यह सेंसर सही से काम नहीं करते हैं और आपको मजबूरन बटन या स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स का ही इस्तेमाल करना पड़ता है. जब सिंपल बटन से काम आसानी से हो जाता है तो ऐसे महंगे और जटिल फीचर्स के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं बनता है.
8/8
इसलिए कार खरीदते वक्त हमेशा अपनी असल जरूरतों को प्राथमिकता देनी चाहिए न कि ट्रेंड्स को. जो फीचर्स आपके रोजमर्रा के सफर को आसान बनाते हैं. जैसे कि अच्छा म्यूजिक सिस्टम, पावर स्टीयरिंग और मजबूत सेफ्टी सिर्फ उन्हीं पर पैसा लगाएं. इन दिखावटी और फालतू फीचर्स से बचकर आप आसानी से हजारों-लाखों रुपये बचा सकते हैं और एक सही तथा प्रैक्टिकल गाड़ी अपने घर ला सकते हैं.
इसलिए कार खरीदते वक्त हमेशा अपनी असल जरूरतों को प्राथमिकता देनी चाहिए न कि ट्रेंड्स को. जो फीचर्स आपके रोजमर्रा के सफर को आसान बनाते हैं. जैसे कि अच्छा म्यूजिक सिस्टम, पावर स्टीयरिंग और मजबूत सेफ्टी सिर्फ उन्हीं पर पैसा लगाएं. इन दिखावटी और फालतू फीचर्स से बचकर आप आसानी से हजारों-लाखों रुपये बचा सकते हैं और एक सही तथा प्रैक्टिकल गाड़ी अपने घर ला सकते हैं.
Published at : 27 Oct 2026 07:35 PM (IST)
Tags :
Auto News

ऑटो फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
दीवाली पर हर साल कितनी होती है गाड़ियों की सेल, किस सेगमेंट की सबसे ज्यादा
दीवाली पर हर साल कितनी होती है गाड़ियों की सेल, किस सेगमेंट की सबसे ज्यादा
ऑटो
31 इंच की TV और मसाज सीटें, रणवीर की BMW है लग्जरी का बाप
31 इंच की TV और मसाज सीटें, रणवीर की BMW है लग्जरी का बाप
ऑटो
Land Rover Defender की कीमत में 34 लाख की भारी कटौती, जानें वजह
Land Rover Defender की कीमत में 34 लाख की भारी कटौती, जानें वजह
ऑटो
कम कीमत में ज्यादा सुकून, इन कारों में कम बजट में मिलती है वेंटिलेटेड सीट्स
कम कीमत में ज्यादा सुकून, इन कारों में कम बजट में मिलती है वेंटिलेटेड सीट्स
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: 27 में किसके साथ 'अब्दुल', यूपी में सियासत फुल! | UP Elections | Akhilesh | Owaisi
Bihar MLC Election Result: बिहार में पहले रुझान में ही पलटी बाजी | Nitish Kumar | JDU | Anant Singh
YRKKH: Kabir को मंगेतर संग थिरकते देख चौंके Armaan-Abhira, क्या झूठे थे प्यार के सारे दावे?
Bollywood News: रश्मिका-विजय की लव स्टोरी पर बवाल, अब साइबर क्राइम पहुंचा मामला! (27.10.26)
Sansani | ABP News: No Parking का शैतान...नजरों के सामने खूनी खेल !

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी न्यूज़
एबीपी न्यूज़
वाल्मीकि जयंती: नींव के पत्थरों का सच्चा सम्मान
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तूफान 'अर्नब' का विकराल रूप: इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, किसानों के लिए एडवाइजरी
तूफान 'अर्नब' का विकराल रूप: इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, किसानों के लिए एडवाइजरी
महाराष्ट्र
Maharashtra Vidhan Parishad Result Live: 3 सीटों पर महायुति को बढ़त, एक पर शरद पवार गुट आगे
महाराष्ट्र MLC रिजल्ट LIVE: 3 सीटों पर महायुति को बढ़त, एक पर शरद पवार गुट आगे
विश्व
‘कपड़े फाड़े, खून बहने लगा,’ राष्ट्रपति ट्रंप पर पूर्व मिस स्वीट्जरलैंड ने लगाया रेप का आरोप
‘कपड़े फाड़े, खून बहने लगा,’ राष्ट्रपति ट्रंप पर पूर्व मिस स्वीट्जरलैंड ने लगाया रेप का आरोप
क्रिकेट
तूफानी पारी के बाद अभिषेक शर्मा का चौंकाने वाला बयान, कोच को दिया क्रेडिट 
तूफानी पारी के बाद अभिषेक शर्मा का चौंकाने वाला बयान, कोच को दिया क्रेडिट 
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: कुणाल का नंबर ‘जय बलकारी’ नाम से सेव, पांच कारतूस की तस्वीरें डिलीट
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: कुणाल का नंबर ‘जय बलकारी’ नाम से सेव, पांच कारतूस की तस्वीरें डिलीट
इंडिया
कहां कितने वोट कटे? खरगे ने 13 राज्यों की जारी कर दी लिस्ट, पूछा- CEC को क्यों बचा रहे?
कहां कितने वोट कटे? खरगे ने 13 राज्यों की जारी कर दी लिस्ट, पूछा- CEC को क्यों बचा रहे?
कार
Land Rover Defender की कीमत में 34 लाख की भारी कटौती, जानें वजह
Land Rover Defender की कीमत में 34 लाख की भारी कटौती, जानें वजह
Home Tips
Gas Stove Safety: गैस पर उफन गया है दूध या पानी? तुरंत चूल्हा जलाने की न करें भूल
गैस पर उफन गया है दूध या पानी? तुरंत चूल्हा जलाने की न करें भूल
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget