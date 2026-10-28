वहीं भीड़भाड़ वाले रास्तों और छोटी पार्किंग वाली जगहों पर गाड़ी निकालना अक्सर लोगों के लिए सिर दर्द का काम होता है. इस परेशानी को खत्म करने के लिए नई क्रेटा में 360-डिग्री कैमरा और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर की सुविधा दी जा रही है. जैसे ही आप किसी तरफ का इंडिकेटर देते हैं. स्क्रीन पर तुरंत उस तरफ की लाइव फुटेज आ जाती है और जिससे बिना किसी डर के गाड़ी मोड़ना आसान हो जाता है.