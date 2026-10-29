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हिंदी न्यूज़ऑटोMaruti Suzuki Exports: ग्लोबल हुई Maruti की इलेक्ट्रिक SUV, EV एक्सपोर्ट में 93% हिस्सेदारी

Maruti Suzuki Exports: ग्लोबल हुई Maruti की इलेक्ट्रिक SUV, EV एक्सपोर्ट में 93% हिस्सेदारी

Maruti Suzuki ने अगस्त 2025 से अब तक 50,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन विदेश भेजे हैं. अप्रैल-सितंबर 2026 में भारत के इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल एक्सपोर्ट में कंपनी की हिस्सेदारी करीब 93 परसेंट रही.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 29 Oct 2026 05:14 PM (IST)
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भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार धीरे-धीरे बढ़ रहा है. अब देश में बनने वाली इलेक्ट्रिक कारें केवल घरेलू ग्राहकों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि विदेशी बाजारों में भी अपनी जगह बना रही हैं. इसका सबसे बड़ा उदाहरण Maruti Suzuki India Limited है. कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का कुल एक्सपोर्ट 50,000 यूनिट के पार पहुंचा दिया है. खास बात यह है कि कंपनी ने अगस्त 2025 में ग्लोबल लेवल पर इलेक्ट्रिक वाहनों की शिपमेंट शुरू की थी और एक साल से कुछ अधिक समय में यह आंकड़ा पार कर लिया.

इस उपलब्धि के साथ कंपनी भारत से इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल के एक्सपोर्ट में अपनी मजबूत स्थिति दिखा रही है. अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच देश से एक्सपोर्ट किए गए इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहनों में Maruti Suzuki की हिस्सेदारी करीब 93 परसेंट रही. यह आंकड़ा बताता है कि भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक कारों की अंतरराष्ट्रीय सप्लाई में कंपनी की भूमिका कितनी बड़ी हो चुकी है.

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e VITARA की है बड़ी भूमिका

Maruti Suzuki के इलेक्ट्रिक वाहन एक्सपोर्ट में e VITARA की अहम भूमिका है. यह कंपनी की पहली ग्लोबल बैटरी इलेक्ट्रिक SUV है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग गुजरात के हंसलपुर प्लांट में की जाती है. इसी प्लांट से तैयार गाड़ियों को विदेशी बाजारों में भेजा जा रहा है. कंपनी ने इस SUV को अंतरराष्ट्रीय बाजारों को ध्यान में रखकर तैयार किया है. इसकी बिक्री 100 से अधिक देशों में करने की योजना के साथ ग्लोबल लेवल पर इसकी पहुंच बढ़ाई जा रही है. यूरोप वह पहला क्षेत्र था, जहां इस इलेक्ट्रिक SUV की सप्लाई शुरू हुई. आज भी यूरोप कंपनी के लिए सबसे बड़ा EV एक्सपोर्ट बाजार बना हुआ है. ब्रिटेन, नॉर्वे, जर्मनी, जापान और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में भी इसकी सप्लाई की जा रही है.

गुजरात का हंसलपुर प्लांट है खास

Maruti Suzuki की एक्सपोर्ट रणनीति में गुजरात स्थित हंसलपुर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट महत्वपूर्ण स्थान रखता है. यही प्लांट Suzuki की पहली ग्लोबल बैटरी इलेक्ट्रिक कार का विशेष उत्पादन केंद्र है. कंपनी ने हाल ही में इस प्लांट की सालाना उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 10 लाख वाहन कर दी है. इसके साथ यह एक ही स्थान पर इतनी क्षमता हासिल करने वाला Suzuki का पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बन गया है. कंपनी के मुताबिक हंसलपुर प्लांट में कुल 25,288.7 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है. वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी के कुल विदेशी वाहन शिपमेंट में इस प्लांट का योगदान करीब आधा रहा. इससे पता चलता है कि यह पलांट सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ही नहीं, बल्कि कंपनी के एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए भी महत्वपूर्ण है.

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 दूसरे मॉडल भी विदेश भेजती है कंपनी

Maruti Suzuki का अंतरराष्ट्रीय बिजनेस इलेक्ट्रिक कारों तक सीमित नहीं है. कंपनी फिलहाल 16 मॉडल करीब 120 देशों में एक्सपोर्ट करती है. अप्रैल-सितंबर 2026 के दौरान भारत से होने वाले कुल पैसेंजर व्हीकल एक्सपोर्ट में भी कंपनी की हिस्सेदारी 50 परसेंट से अधिक रही. कंपनी लगातार पांच वित्त वर्षों से भारत की सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल एक्सपोर्टक बनी हुई है. यह एक्सपोर्ट नेटवर्क कंपनी को विदेशी बाजारों में अपनी मौजूदगी बढ़ाने में मदद करता है.

भारत के ऑटो सेक्टर के लिए अहम

50,000 से अधिक EV का एक्सपोर्ट और करीब 93 परसेंट हिस्सेदारी भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण संकेत हैं. इससे पता चलता है कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण ग्लोबल सप्लाई का हिस्सा बन रहा है. बड़े उत्पादन प्लांट, विदेशी बाजारों तक पहुंच और एक्सपोर्ट का अनुभव इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Ventilated Seats: क्या वेंटिलेटेड सीट की वजह से कम होता है गाड़ी का माइलेज, क्या है इसकी सच्चाई?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 29 Oct 2026 05:14 PM (IST)
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