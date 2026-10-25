बड़ी SUV पर लाखों खर्च क्यों? छोटे परिवार के लिए ये कारें बेस्ट
बड़ी SUV पर लाखों खर्च क्यों करना? जानिए छोटे परिवार के लिए 10 लाख रुपये से कम कीमत वाली 5 सबसे बेहतरीन और किफायती कारों की लिस्ट, फीचर्स और माइलेज.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 25 Oct 2026 12:19 PM (IST)
आज के जमाने में बड़ी और भारी-भरकम एसयूवी खरीदने का ट्रेंड बना हुआ है. लेकिन अगर आपका परिवार छोटा है तो आपको इतनी बड़ी गाड़ी पर अपने मेहनत के लाखों रुपये फूंकने की जरूरत है नहीं है. क्योंकि छोटी फैमिली की हर जरूरत को एक सही साइज की बजट कार भी उतनी ही आसानी से पूरा कर सकती है.
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बड़ी एसयूवी दिखने में भले ही काफी ऊंची लगती हों लेकिन शहर के ट्रैफिक में उन्हें संभालना किसी सिरदर्द से कम नहीं होता. छोटी गलियों में मोड़ना हो या मॉल की पार्किंग में गाड़ी लगानी हो बड़ी कार हमेशा परेशानी खड़ी करती है. जबकि इसके अलावा उनका वजन ज्यादा होने के कारण उनका माइलेज भी काफी कम रहता है. जिससे आपकी जेब पर सीधा असर पड़ता है.
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बता दें कि एक छोटे परिवार के लिए 4 से 5 सीटों वाली कॉम्पैक्ट या माइक्रो एसयूवी सबसे बेस्ट विकल्प मानी जाती है. इनमें आपको अच्छा-खासा केबिन स्पेस, आरामदायक सीटें और सामान रखने के लिए पर्याप्त बूट स्पेस मिल जाता है. सबसे अच्छी बात यह है कि ये कारें साइज में थोड़ी छोटी होने की वजह से सिटी ड्राइव में बहुत ज्यादा स्मूथ और ट्रैफिक में निकालने में बेहद आसान होती हैं.
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लिस्ट में सबसे पहला नाम मारुति सुजुकी स्विफ्ट का आता है जो देश की सबसे लोकप्रिय हैचबैक कारों में शुमार है. इसकी शुरुआती कीमत लगभग 5.79 लाख रुपये से शुरू होती है. इसमें मिलने वाला 1.2 लीटर का दमदार इंजन पेट्रोल पर शानदार माइलेज देता है और इसका सीएनजी वेरिएंट तो सफर को और भी ज्यादा किफायती बना देता है जो मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है.
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अगर आपको कम कीमत में एसयूवी जैसा थोड़ा ऊंचा और दमदार फील चाहिए तो निशान मैग्नाइट एक बेहतरीन ऑप्शन है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 5.65 लाख रुपये है. बेहतरीन लुक, आरामदायक केबिन और बढ़िया ग्राउंड क्लीयरेंस की वजह से यह छोटी फैमिली के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाड़ी साबित होती है.
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जबकि टाटा मोटर्स की पंच आज के समय में हर छोटे परिवार की पहली पसंद बनती जा रही है. यह एक कॉम्पैक्ट माइक्रो एसयूवी है जो पेट्रोल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक तीनों विकल्पों में मिल जाती है. इसकी शुरुआती कीमत 5.70 लाख रुपये से शुरू होती है. शानदार लुक और दमदार परफॉर्मेंस के साथ इसमें मिलने वाली बेहतरीन सेफ्टी इसे फैमिली के लिए सबसे भरोसेमंद गाड़ियों की सूची में ला खड़ा करती है.
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इसके अलावा हुंडई की ग्रैंड i10 निओस भी कम दाम में एक जबरदस्त फैमिली फ्रेंडली गाड़ी है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 5.60 लाख रुपये है जो आपके बजट में आसानी से फिट हो जाती है. इसमें पेट्रोल और सीएनजी दोनों के विकल्प मिलते हैं और यह मैनुअल तथा ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन में उपलब्ध है. इसका स्मूथ इंजन और आरामदायक इंटीरियर हर सफर को बेहद आसान और सुहाना बना देता है.
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वहीं टाटा टियागो उन लोगों के लिए एक शानदार ऑप्शन है जो कम कीमत में बेहतरीन सुरक्षा चाहते हैं. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत सिर्फ 4.69 लाख रुपये से शुरू होती है. इस छोटी सी कार को ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है जो परिवार की सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ी बात है.
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बड़ी गाड़ियों पर बेवजह लाखों रुपये का कर्ज लेने या भारी-भरकम ईएमआई चुकाने से बेहतर है कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से एक समझदारी भरा फैसला लें. ये सभी गाड़ियां न सिर्फ खरीदने में सस्ती हैं बल्कि इनका मेंटेनेंस खर्च और पेट्रोल का बिल भी आपकी जेब पर कभी भारी नहीं पड़ता है। कम खर्च में ये गाड़ियां आपको वो हर खुशी और सुविधा देती हैं जिसकी एक छोटे परिवार को तलाश होती है.