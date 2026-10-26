कम बजट में पावरफुल 4x4 SUV, ये हैं 3 बेस्ट ऑप्शन

20 लाख रुपये के बजट में पावरफुल 4x4 SUV खरीदने की सोच रहे हैं. जानिए महिंद्रा थार, फोर्स गुरखा और मारुति जिम्नी के फीचर्स, परफॉर्मेंस और ऑफ-रोडिंग क्षमता.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 26 Oct 2026 05:14 PM (IST)
पहले के जमाने में ऑफ-रोडिंग गाड़ी खरीदना बेहद ही कठिन होता था. लेकिन अब मार्केट में कई ऐसी गाड़ियां आ गई हैं जो ऑफ रोडिंग के लिए जानी जाती हैं. अगर आप भी एक ऐसी दमदार गाड़ी की तलाश में हैं जो खराब रास्तों, कीचड़ और पहाड़ों को आसानी से चीरते हुए निकल जाए तो बाजार में कई शानदार विकल्प मौजूद हैं. आज के समय में 20 लाख रुपये से कम कीमत में मिलने वाली पावरफुल 4x4 एसयूवी युवाओं की पहली पसंद बन चुकी हैं.
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जब भी भारत में रफ-टफ और मस्कुलर 4x4 गाड़ियों की बात होती है तो सबसे पहला नाम महिंद्रा थार का ही आता है. इसका रोड प्रेजेंस इतना धांसू है कि सड़क पर आते ही लोग मुड़कर देखने पर मजबूर हो जाते हैं. कंपनी ने इसे इस तरह से डिजाइन किया है कि यह हर तरह के उबड़-खाबड़ रास्तों पर बिना किसी परेशानी के आसानी से सरपट दौड़ती चली जाती है.
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जबकि महिंद्रा थार में मिलने वाला दमदार इंजन और इसका शानदार फोर-व्हील ड्राइव सिस्टम इसे किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं रहने देता. चाहे रेगिस्तान की रेतीली जमीन हो या पहाड़ों की पथरीली चढ़ाई. इसके इंटीरियर को भी अब काफी मॉडर्न और आरामदायक बना दिया गया है. जो लंबे सफर को बेहद आसान बना देता है.
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इस रेस में भी फोर्स गुरखा किसी से पीछे नहीं है और इसका क्लासिक लुक लोगों को दीवाना बना देता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी पानी में उतरने की क्षमता और बेहद मजबूत चेसिस है जो इसे शानदार बनाती है. अगर आपको नेचर के बीच जंगल या नदियों के रास्तों पर सफर करना पसंद है तो यह एसयूवी आपके लिए एक परफेक्ट और भरोसेमंद साथी साबित हो सकती है.
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फोर्स गुरखा के केबिन के अंदर आपको बेहतरीन स्पेस और एक रफ-टफ फील मिलता है जो असली ऑफ-रोडर चालकों को बहुत पसंद आता है. इसका पावरफुल इंजन कम आरपीएम पर भी बेहतरीन टॉर्क जनरेट करता है. जिससे गाड़ी कभी भी कठिन रास्तों पर फंसती नहीं है. कम कीमत में एक सच्ची ऑफ-रोड मशीन घर लाने के लिए लोग इस गाड़ी को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं.
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वहीं मारुति सुजुकी जिम्नी भी इस सेगमेंट में एक बेहतरीन और किफायती विकल्प बनकर उभरी है. पांच दरवाजों के साथ आने वाली यह हल्की-फुल्की 4x4 एसयूवी तंग रास्तों और जंगलों में कमाल का प्रदर्शन करती है. इसका कम वजन और छोटा साइज इसे पहाड़ी रास्तों पर निकालना बहुत आसान बना देता है. जहां बड़ी गाड़ियां अक्सर जाने से कतराती हैं.
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जबकि मारुति जिम्नी में मिलने वाला ऑल-ग्रिप प्रो 4x4 सिस्टम किसी भी फिसलन भरे रास्ते पर पहियों को बेहतरीन पकड़ देता है. इसमें मिलने वाला पेट्रोल इंजन काफी स्मूथ है और शहर के रोजमर्रा के सफर में भी यह बिल्कुल परेशान नहीं करती है. जो लोग एक प्रैक्टिकल और बजट फ्रेंडली ऑफ-रोडर चाहते हैं उनके लिए यह कार सोने पर सुहागा साबित होती है.
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बता दें कि इन सभी गाड़ियों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सभी 20 लाख रुपये के बजट के अंदर आसानी से मिल जाती हैं. महंगी लग्जरी गाड़ियों पर लाखों रुपये खर्च किए बिना आप इन देशी और विदेशी दिग्गजों के जरिए ऑफ-रोडिंग का असली रोमांच पा सकते हैं. इनका मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा भारी नहीं पड़ता. जिससे आम आदमी की जेब पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ता है.
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अगर आप भी वीकेंड पर पहाड़ों पर सफर करने के शौकीन हैं तो इन तीन गाड़ियों में से किसी एक को चुन सकते हैं. अपने नजदीकी शोरूम पर जाकर इनकी टेस्ट ड्राइव लें और अपनी जरूरत के हिसाब से सही गाड़ी फाइनल करें. यह दमदार 4x4 एसयूवी आपकी हर यात्रा को हमेशा के लिए एक यादगार और रोमांचक अनुभव में बदल देंगी.