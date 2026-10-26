कम बजट में पावरफुल 4x4 SUV, ये हैं 3 बेस्ट ऑप्शन

जब भी भारत में रफ-टफ और मस्कुलर 4x4 गाड़ियों की बात होती है तो सबसे पहला नाम महिंद्रा थार का ही आता है. इसका रोड प्रेजेंस इतना धांसू है कि सड़क पर आते ही लोग मुड़कर देखने पर मजबूर हो जाते हैं. कंपनी ने इसे इस तरह से डिजाइन किया है कि यह हर तरह के उबड़-खाबड़ रास्तों पर बिना किसी परेशानी के आसानी से सरपट दौड़ती चली जाती है.