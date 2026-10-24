दिवाली पर नई कार का सपना होगा पूरा, बजट में मिलेंगी ये 5 SUV
इस दिवाली 10 लाख रुपये के बजट में घर लाएं ये 5 शानदार SUV. जानिए Tata Punch, Maruti Fronx और Mahindra XUV 3XO जैसी गाड़ियों की कीमत और फीचर्स.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 24 Oct 2026 01:33 PM (IST)
दिवाली का त्योहार खुशियों और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. इस खास मौके पर ज्यादातर लोग अपने घर नई चमचमाती कार लाने का सपना देखते हैं. अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन में एक नई चमचमाती एसयूवी खरीदने चाहते हैं लेकिन बजट कम है तो चिंता की कोई बात नहीं है. मार्केट में कई ऐसी शानदार बजट गाड़ियां आ चुकी हैं. जो बेहद कम दाम में मिल जाती है. जिसके बारें में आज हम आपको बताएंगे.
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आजकल माइक्रो और कॉम्पैक्ट एसयूवी की भारी डिमांड देखने को मिल रही है. ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए कंपनियां कम दाम में लग्जरी लुक और धांसू फीचर्स ऑफर कर रही हैं. 10 लाख रुपये के बजट में आपको बेहतरीन माइलेज, बढ़िया सेफ्टी और प्रीमियम केबिन स्पेस वाली गाड़ियां मिल जाती हैं. चलिए जानते हैं ऐसी ही 5 पैसा वसूल एसयूवी के बारे में.
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बजट एसयूवी सेगमेंट में टाटा पंच का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है. यह देश की सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद कारों में से एक मानी जाती है. इसका मस्कुलर लुक, ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग इसे फैमिली के लिए परफेक्ट बनाते हैं. अगर आपका बजट 6 से 8 लाख रुपये के बीच है तो पंच आपके लिए एकदम सॉलिड चॉइस साबित होगी.
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जबकि अगर आप थोड़ा स्पोर्टी और कूपे-स्टाइल लुक पसंद करते हैं तो मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है. यह कार दिखने में काफी बोल्ड और ट्रेंडी लगती है. इसमें आपको मारुति का शानदार माइलेज, कम मेंटेनेंस कॉस्ट और बेहतरीन रीसेल वैल्यू का भरोसा मिलता है. इसके बेसिक और मिड वेरिएंट 10 लाख के बजट में आसानी से फिट बैठ जाते हैं.
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हुंडई एक्सटर ने मार्केट में आते ही अपने धांसू फीचर्स से तहलका मचा दिया था. यह छोटी एसयूवी उन लोगों के लिए बनी है जो कम दाम में सनरूफ और डैशकैम जैसे मॉडर्न फीचर्स चाहते हैं. शहर की तंग गलियों और ट्रैफिक में इसे चलाना बहुत आसान है. इसका स्मूथ पेट्रोल इंजन और आरामदेह केबिन सफर को काफी मजेदार और थकावट-मुक्त बना देता है.
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दमदार पावर, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और रोड प्रेजेंस की बात करें तो महिंद्रा XUV 3XO का मुकाबला करना मुश्किल है. इसका टर्बो-पेट्रोल इंजन ड्राइविंग के शौकीनों को बहुत पसंद आता है. इसका इंटीरियर काफी प्रीमियम लगता है और पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए भी भरपूर लेगरूम मिलता है. यह कार चलाने में एकदम स्पोर्टी और रोड पर काफी हैवी फील होती है.
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बात करें स्कोडा कायलाक की तो यह लंबे समय से भारतीय परिवारों की पहली पसंद बनी हुई है. इसकी मजबूत बॉडी, भरोसेमंद 1.0 लीटर का इंजन और बेहतरीन केबिन स्पेस इसे एक कंप्लीट फैमिली कार बनाते हैं. 10 लाख के बजट में इसका क्लासिक मॉडल आसानी से मिल जाता है. जिसे मेंटेन करना जेब पर बिल्कुल भारी नहीं पड़ता है.
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त्योहारों के इस सीजन में लगभग सभी कार कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए बंपर डिस्काउंट और ऑफर्स दे रही हैं. एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट छूट और कम ब्याज दर पर आसान फाइनेंस जैसी सुविधाएं मिल रही हैं. अगर आप सही समय पर बुकिंग कराते हैं तो आप अपनी पसंदीदा एसयूवी पर हजारों रुपये की बचत भी कर सकते हैं.
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अगर आपने भी दिवाली पर नई कार घर लाने का मन बना लिया है तो देर मत कीजिए. तुरंत नजदीकी शोरूम जाकर अपनी पसंद की गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लीजिए और फैमिली की सहूलियत के हिसाब से सही मॉडल चुनिए. सही बजट और सही फीचर्स के साथ खरीदी गई यह नई एसयूवी आपकी दिवाली की खुशियों को दोगुना कर देगी.