दिवाली पर नई कार का सपना होगा पूरा, बजट में मिलेंगी ये 5 SUV

आजकल माइक्रो और कॉम्पैक्ट एसयूवी की भारी डिमांड देखने को मिल रही है. ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए कंपनियां कम दाम में लग्जरी लुक और धांसू फीचर्स ऑफर कर रही हैं. 10 लाख रुपये के बजट में आपको बेहतरीन माइलेज, बढ़िया सेफ्टी और प्रीमियम केबिन स्पेस वाली गाड़ियां मिल जाती हैं. चलिए जानते हैं ऐसी ही 5 पैसा वसूल एसयूवी के बारे में.