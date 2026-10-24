Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोदिवाली पर नई कार का सपना होगा पूरा, बजट में मिलेंगी ये 5 SUV

दिवाली पर नई कार का सपना होगा पूरा, बजट में मिलेंगी ये 5 SUV

इस दिवाली 10 लाख रुपये के बजट में घर लाएं ये 5 शानदार SUV. जानिए Tata Punch, Maruti Fronx और Mahindra XUV 3XO जैसी गाड़ियों की कीमत और फीचर्स.

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 24 Oct 2026 01:33 PM (IST)
इस दिवाली 10 लाख रुपये के बजट में घर लाएं ये 5 शानदार SUV. जानिए Tata Punch, Maruti Fronx और Mahindra XUV 3XO जैसी गाड़ियों की कीमत और फीचर्स.

दिवाली का त्योहार खुशियों और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. इस खास मौके पर ज्यादातर लोग अपने घर नई चमचमाती कार लाने का सपना देखते हैं. अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन में एक नई चमचमाती एसयूवी खरीदने चाहते हैं लेकिन बजट कम है तो चिंता की कोई बात नहीं है. मार्केट में कई ऐसी शानदार बजट गाड़ियां आ चुकी हैं. जो बेहद कम दाम में मिल जाती है. जिसके बारें में आज हम आपको बताएंगे.

1/8
आजकल माइक्रो और कॉम्पैक्ट एसयूवी की भारी डिमांड देखने को मिल रही है. ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए कंपनियां कम दाम में लग्जरी लुक और धांसू फीचर्स ऑफर कर रही हैं. 10 लाख रुपये के बजट में आपको बेहतरीन माइलेज, बढ़िया सेफ्टी और प्रीमियम केबिन स्पेस वाली गाड़ियां मिल जाती हैं. चलिए जानते हैं ऐसी ही 5 पैसा वसूल एसयूवी के बारे में.
आजकल माइक्रो और कॉम्पैक्ट एसयूवी की भारी डिमांड देखने को मिल रही है. ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए कंपनियां कम दाम में लग्जरी लुक और धांसू फीचर्स ऑफर कर रही हैं. 10 लाख रुपये के बजट में आपको बेहतरीन माइलेज, बढ़िया सेफ्टी और प्रीमियम केबिन स्पेस वाली गाड़ियां मिल जाती हैं. चलिए जानते हैं ऐसी ही 5 पैसा वसूल एसयूवी के बारे में.
2/8
बजट एसयूवी सेगमेंट में टाटा पंच का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है. यह देश की सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद कारों में से एक मानी जाती है. इसका मस्कुलर लुक, ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग इसे फैमिली के लिए परफेक्ट बनाते हैं. अगर आपका बजट 6 से 8 लाख रुपये के बीच है तो पंच आपके लिए एकदम सॉलिड चॉइस साबित होगी.
बजट एसयूवी सेगमेंट में टाटा पंच का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है. यह देश की सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद कारों में से एक मानी जाती है. इसका मस्कुलर लुक, ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग इसे फैमिली के लिए परफेक्ट बनाते हैं. अगर आपका बजट 6 से 8 लाख रुपये के बीच है तो पंच आपके लिए एकदम सॉलिड चॉइस साबित होगी.
3/8
जबकि अगर आप थोड़ा स्पोर्टी और कूपे-स्टाइल लुक पसंद करते हैं तो मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है. यह कार दिखने में काफी बोल्ड और ट्रेंडी लगती है. इसमें आपको मारुति का शानदार माइलेज, कम मेंटेनेंस कॉस्ट और बेहतरीन रीसेल वैल्यू का भरोसा मिलता है. इसके बेसिक और मिड वेरिएंट 10 लाख के बजट में आसानी से फिट बैठ जाते हैं.
जबकि अगर आप थोड़ा स्पोर्टी और कूपे-स्टाइल लुक पसंद करते हैं तो मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है. यह कार दिखने में काफी बोल्ड और ट्रेंडी लगती है. इसमें आपको मारुति का शानदार माइलेज, कम मेंटेनेंस कॉस्ट और बेहतरीन रीसेल वैल्यू का भरोसा मिलता है. इसके बेसिक और मिड वेरिएंट 10 लाख के बजट में आसानी से फिट बैठ जाते हैं.
4/8
हुंडई एक्सटर ने मार्केट में आते ही अपने धांसू फीचर्स से तहलका मचा दिया था. यह छोटी एसयूवी उन लोगों के लिए बनी है जो कम दाम में सनरूफ और डैशकैम जैसे मॉडर्न फीचर्स चाहते हैं. शहर की तंग गलियों और ट्रैफिक में इसे चलाना बहुत आसान है. इसका स्मूथ पेट्रोल इंजन और आरामदेह केबिन सफर को काफी मजेदार और थकावट-मुक्त बना देता है.
हुंडई एक्सटर ने मार्केट में आते ही अपने धांसू फीचर्स से तहलका मचा दिया था. यह छोटी एसयूवी उन लोगों के लिए बनी है जो कम दाम में सनरूफ और डैशकैम जैसे मॉडर्न फीचर्स चाहते हैं. शहर की तंग गलियों और ट्रैफिक में इसे चलाना बहुत आसान है. इसका स्मूथ पेट्रोल इंजन और आरामदेह केबिन सफर को काफी मजेदार और थकावट-मुक्त बना देता है.
5/8
दमदार पावर, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और रोड प्रेजेंस की बात करें तो महिंद्रा XUV 3XO का मुकाबला करना मुश्किल है. इसका टर्बो-पेट्रोल इंजन ड्राइविंग के शौकीनों को बहुत पसंद आता है. इसका इंटीरियर काफी प्रीमियम लगता है और पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए भी भरपूर लेगरूम मिलता है. यह कार चलाने में एकदम स्पोर्टी और रोड पर काफी हैवी फील होती है.
दमदार पावर, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और रोड प्रेजेंस की बात करें तो महिंद्रा XUV 3XO का मुकाबला करना मुश्किल है. इसका टर्बो-पेट्रोल इंजन ड्राइविंग के शौकीनों को बहुत पसंद आता है. इसका इंटीरियर काफी प्रीमियम लगता है और पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए भी भरपूर लेगरूम मिलता है. यह कार चलाने में एकदम स्पोर्टी और रोड पर काफी हैवी फील होती है.
6/8
बात करें स्कोडा कायलाक की तो यह लंबे समय से भारतीय परिवारों की पहली पसंद बनी हुई है. इसकी मजबूत बॉडी, भरोसेमंद 1.0 लीटर का इंजन और बेहतरीन केबिन स्पेस इसे एक कंप्लीट फैमिली कार बनाते हैं. 10 लाख के बजट में इसका क्लासिक मॉडल आसानी से मिल जाता है. जिसे मेंटेन करना जेब पर बिल्कुल भारी नहीं पड़ता है.
बात करें स्कोडा कायलाक की तो यह लंबे समय से भारतीय परिवारों की पहली पसंद बनी हुई है. इसकी मजबूत बॉडी, भरोसेमंद 1.0 लीटर का इंजन और बेहतरीन केबिन स्पेस इसे एक कंप्लीट फैमिली कार बनाते हैं. 10 लाख के बजट में इसका क्लासिक मॉडल आसानी से मिल जाता है. जिसे मेंटेन करना जेब पर बिल्कुल भारी नहीं पड़ता है.
7/8
त्योहारों के इस सीजन में लगभग सभी कार कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए बंपर डिस्काउंट और ऑफर्स दे रही हैं. एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट छूट और कम ब्याज दर पर आसान फाइनेंस जैसी सुविधाएं मिल रही हैं. अगर आप सही समय पर बुकिंग कराते हैं तो आप अपनी पसंदीदा एसयूवी पर हजारों रुपये की बचत भी कर सकते हैं.
त्योहारों के इस सीजन में लगभग सभी कार कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए बंपर डिस्काउंट और ऑफर्स दे रही हैं. एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट छूट और कम ब्याज दर पर आसान फाइनेंस जैसी सुविधाएं मिल रही हैं. अगर आप सही समय पर बुकिंग कराते हैं तो आप अपनी पसंदीदा एसयूवी पर हजारों रुपये की बचत भी कर सकते हैं.
8/8
अगर आपने भी दिवाली पर नई कार घर लाने का मन बना लिया है तो देर मत कीजिए. तुरंत नजदीकी शोरूम जाकर अपनी पसंद की गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लीजिए और फैमिली की सहूलियत के हिसाब से सही मॉडल चुनिए. सही बजट और सही फीचर्स के साथ खरीदी गई यह नई एसयूवी आपकी दिवाली की खुशियों को दोगुना कर देगी.
अगर आपने भी दिवाली पर नई कार घर लाने का मन बना लिया है तो देर मत कीजिए. तुरंत नजदीकी शोरूम जाकर अपनी पसंद की गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लीजिए और फैमिली की सहूलियत के हिसाब से सही मॉडल चुनिए. सही बजट और सही फीचर्स के साथ खरीदी गई यह नई एसयूवी आपकी दिवाली की खुशियों को दोगुना कर देगी.
Published at : 24 Oct 2026 01:33 PM (IST)
Tags :
Auto News

ऑटो फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
New Audi Q3 की भारत में डिलीवरी शुरू, जानें फीचर्स
New Audi Q3 की भारत में डिलीवरी शुरू, जानें फीचर्स
ऑटो
Vellfire की बढ़ेगी टेंशन, भारत आ रही BYD की लग्जरी कार
Vellfire की बढ़ेगी टेंशन, भारत आ रही BYD की लग्जरी कार
ऑटो
कार में कैसे काम करेगा AEBS सिस्टम, 2030 से लागू करने जा रही सरकार?
कार में कैसे काम करेगा AEBS सिस्टम, 2030 से लागू करने जा रही सरकार?
ऑटो
SUV की बिक्री में Tata की पकड़, Punch बनी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार
SUV की बिक्री में Tata की पकड़, Punch बनी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद रफ्तार का जानलेवा कहर !
Bahraich Viral Tower Video: शादी की जिद्द... टावर पर मोहब्बत वाला ड्रामा! | UP News
Janhit with Chitra Tripathi | SIR Controversy: राहुल आंदोलन को ही 'ब्रेक' लगा गये ! | Gyanesh Kumar
SIR Controversy: UP Election 2027 से पहले Software में Error! Voter List में नाम पर बवाल! | SP | EC
Sandeep Chaudhary: भारत में महंगाई मचाएगा त्राहिमाम? सबसे सटीक विश्लेषण! | Trump | Crude Oil | ABP

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
कसारी-मसारीः अपराध के मलबे पर सुशासन के मंत्र
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अभिजीत दीपके जैसे लोग...', CJP को लेकर क्या बोले पीयूष गोयल
'अभिजीत दीपके जैसे लोग...', CJP को लेकर क्या बोले पीयूष गोयल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमेठी-रायबरेली की 10 सीटों पर कांग्रेस का दावा, सपा ने क्यों खींचे हाथ?
अमेठी-रायबरेली की 10 सीटों पर कांग्रेस का दावा, सपा ने क्यों खींचे हाथ?
ओटीटी
OTT पर आई 'गजब रात', पहले नाम था 'घूसखोर पंडित', जानें कहां देखें मनोज बाजपेयी की फिल्म
OTT पर आई 'गजब रात', जानें कहां देखें मनोज बाजपेयी की फिल्म
क्रिकेट
ओपनिंग नहीं करेंगे वैभव सूर्यवंशी, अय्यर ने किया खुलासा; देखें IND-NZ दूसरे टी20 की प्लेइंग 11
ओपनिंग नहीं करेंगे वैभव सूर्यवंशी, अय्यर ने किया खुलासा; देखें IND-NZ दूसरे टी20 की प्लेइंग 11
इंडिया
दिल्ली में वोटर लिस्ट से कटे 47 लाख नाम? योगेंद्र यादव प्रदर्शन, ECI ने क्या बताया
दिल्ली में वोटर लिस्ट से कटे 47 लाख नाम? योगेंद्र यादव प्रदर्शन, ECI ने क्या बताया
इंडिया
विपक्ष की 1 नवंबर को 'वोट बचाओ' रैली, लाखों की भीड़ जुटाने का टारेगट, कांग्रेस की क्या तैयारी
विपक्ष की 1 नवंबर को 'वोट बचाओ' रैली, लाखों की भीड़ जुटाने का टारेगट, कांग्रेस की क्या तैयारी
एग्रीकल्चर
किसानों के खाते में सीधे आ सकती है खाद सब्सिडी? ICRIER ने दिया सुझाव
किसानों के खाते में सीधे आ सकती है खाद सब्सिडी? ICRIER ने दिया सुझाव
Parenting
Bedwetting In Children: रात में बिस्तर गीला करता है बच्चा? डांटने के बजाय समझें 5 कारण
रात में बिस्तर गीला करता है बच्चा? डांटने के बजाय समझें 5 कारण
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget