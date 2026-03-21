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प्रीमियम पेट्रोल या रेगुलर पेट्रोल... आपकी गाड़ी के इंजन के लिए कौन सा रहेगा बेस्ट, ऐसे चलेगा पता?
20 मार्च 2026 से तेल कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल के दाम 2.09 से 2.35 प्रति लीटर तक बढ़ा दिए हैं. इस बढ़ोतरी के बाद प्रीमियम पेट्रोल अब लगभग 113.77 प्रति लीटर बिक रहा है.
मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और वैश्विक ईंधन आपूर्ति पर असर के कारण भारत में पेट्रोल की कीमतों में बदलाव देखने को मिला है. खासतौर पर प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं. 20 मार्च 2026 से तेल कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल के दाम 2.09 से 2.35 प्रति लीटर तक बढ़ा दिए हैं. इस बढ़ोतरी के बाद प्रीमियम पेट्रोल अब लगभग 113.77 प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि सामान्य (रेगुलर) पेट्रोल की कीमतें फिलहाल स्थिर हैं. इसके बाद यह सवाल आम लोगों के मन में आता है कि प्रीमियम पेट्रोल और रेगुलर पेट्रोल में असली अंतर क्या है और कौन सा आपके वाहन के लिए सही रहेगा. तो आइए जानते हैं कि प्रीमियम पेट्रोल या रेगुलर पेट्रोल में आपकी गाड़ी के इंजन के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा.
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Published at : 21 Mar 2026 05:46 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion