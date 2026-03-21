प्रीमियम पेट्रोल या रेगुलर पेट्रोल... आपकी गाड़ी के इंजन के लिए कौन सा रहेगा बेस्ट, ऐसे चलेगा पता?

प्रीमियम और रेगुलर पेट्रोल का सबसे बड़ा अंतर ऑक्टेन नंबर है. ऑक्टेन नंबर बताता है कि पेट्रोल इंजन में नॉकिंग या अनचाही आवाज को कितनी अच्छी तरह रोक सकता है. रेगुलर पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर आमतौर पर 87 91 होता है. प्रीमियम पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर 91 95 या उससे ज्यादा होता है. हाई ऑक्टेन वाला ईंधन इंजन के अंदर समय से पहले दहन को रोकता है और इंजन को ज्यादा दबाव सहने में मदद करता है.