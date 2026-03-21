हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोप्रीमियम पेट्रोल या रेगुलर पेट्रोल... आपकी गाड़ी के इंजन के लिए कौन सा रहेगा बेस्ट, ऐसे चलेगा पता?

प्रीमियम पेट्रोल या रेगुलर पेट्रोल... आपकी गाड़ी के इंजन के लिए कौन सा रहेगा बेस्ट, ऐसे चलेगा पता?

20 मार्च 2026 से तेल कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल के दाम 2.09 से 2.35 प्रति लीटर तक बढ़ा दिए हैं. इस बढ़ोतरी के बाद प्रीमियम पेट्रोल अब लगभग 113.77 प्रति लीटर बिक रहा है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 21 Mar 2026 05:48 PM (IST)
20 मार्च 2026 से तेल कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल के दाम 2.09 से 2.35 प्रति लीटर तक बढ़ा दिए हैं. इस बढ़ोतरी के बाद प्रीमियम पेट्रोल अब लगभग 113.77 प्रति लीटर बिक रहा है.

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और वैश्विक ईंधन आपूर्ति पर असर के कारण भारत में पेट्रोल की कीमतों में बदलाव देखने को मिला है. खासतौर पर प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं. 20 मार्च 2026 से तेल कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल के दाम 2.09 से 2.35 प्रति लीटर तक बढ़ा दिए हैं. इस बढ़ोतरी के बाद प्रीमियम पेट्रोल अब लगभग 113.77 प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि सामान्य (रेगुलर) पेट्रोल की कीमतें फिलहाल स्थिर हैं. इसके बाद यह सवाल आम लोगों के मन में आता है कि प्रीमियम पेट्रोल और रेगुलर पेट्रोल में असली अंतर क्या है और कौन सा आपके वाहन के लिए सही रहेगा. तो आइए जानते हैं कि प्रीमियम पेट्रोल या रेगुलर पेट्रोल में आपकी गाड़ी के इंजन के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा.

1/6
प्रीमियम और रेगुलर पेट्रोल का सबसे बड़ा अंतर ऑक्टेन नंबर है. ऑक्टेन नंबर बताता है कि पेट्रोल इंजन में नॉकिंग या अनचाही आवाज को कितनी अच्छी तरह रोक सकता है. रेगुलर पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर आमतौर पर 87 91 होता है. प्रीमियम पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर 91 95 या उससे ज्यादा होता है. हाई ऑक्टेन वाला ईंधन इंजन के अंदर समय से पहले दहन को रोकता है और इंजन को ज्यादा दबाव सहने में मदद करता है.
प्रीमियम और रेगुलर पेट्रोल का सबसे बड़ा अंतर ऑक्टेन नंबर है. ऑक्टेन नंबर बताता है कि पेट्रोल इंजन में नॉकिंग या अनचाही आवाज को कितनी अच्छी तरह रोक सकता है. रेगुलर पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर आमतौर पर 87 91 होता है. प्रीमियम पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर 91 95 या उससे ज्यादा होता है. हाई ऑक्टेन वाला ईंधन इंजन के अंदर समय से पहले दहन को रोकता है और इंजन को ज्यादा दबाव सहने में मदद करता है.
2/6
रेगुलर पेट्रोल में बेसिक सफाई वाले एजेंट होते हैं. प्रीमियम पेट्रोल में विशेष एडवांस्ड डिटर्जेंट और एडिटिव्स मिलाए जाते हैं. ये एडिटिव्स इंजन के भीतर कार्बन जमाव को रोकते हैं, कीचड़ नहीं बनने देते और फ्यूल इंजेक्टर और वाल्व जैसे जरूरी हिस्सों को लंबे समय तक बेहतर स्थिति में रखते हैं.
रेगुलर पेट्रोल में बेसिक सफाई वाले एजेंट होते हैं. प्रीमियम पेट्रोल में विशेष एडवांस्ड डिटर्जेंट और एडिटिव्स मिलाए जाते हैं. ये एडिटिव्स इंजन के भीतर कार्बन जमाव को रोकते हैं, कीचड़ नहीं बनने देते और फ्यूल इंजेक्टर और वाल्व जैसे जरूरी हिस्सों को लंबे समय तक बेहतर स्थिति में रखते हैं.
Published at : 21 Mar 2026 05:46 PM (IST)
Tags :
Petrol Price Hike Car Mileage Tips Right Petrol For Car Petrol Rate 2026

ऑटो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Tata Cars Price Hike 2026: 1 अप्रैल से महंगी होंगी टाटा की गाड़ियां, जानें वजह
Tata Cars Price Hike 2026: 1 अप्रैल से महंगी होंगी टाटा की गाड़ियां, जानें वजह
ऑटो
पेट्रोल महंगा हुआ तो भी नहीं होगी टेंशन, 1 लीटर में 27 किमी. चलती हैं ये कारें
पेट्रोल महंगा हुआ तो भी नहीं होगी टेंशन, 1 लीटर में 27 किमी. चलती हैं ये कारें
ऑटो
मार्च 2026 में EV खरीदने वालों के लिए बड़ा मौका, टाटा और हुंडई की EV पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट
मार्च 2026 में EV खरीदने वालों के लिए बड़ा मौका, टाटा और हुंडई की EV पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट
ऑटो
Renault Duster 1.3 Turbo Petrol Review: आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगी नई डस्टर? खरीदने से पहले पढ़ें रिव्यू
Renault Duster 1.3 Turbo Petrol Review: आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगी नई डस्टर? खरीदने से पहले पढ़ें रिव्यू
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Iran Israel War: क्यों अहम है Diego Garcia का 'अजेय किला'? जहां से उड़े B-2 बॉम्बर्स! | American Base
US Israel Iran War: मुनीर की धमकी, 'ईरान से प्यार है तो पाकिस्तान छोड़ दो!' भड़के शिया धर्मगुरु!
Mathura Hinsa: फरसा वाले बाबा की मौत पर मथुरा में बवाल..अब कैसे हालात? | Gau Rakshak Murder
Iran Israel War Update: अमेरिका-इजरायल का भयंकर हमला..ईरान में मची तबाही | America News
Iran Israel War Update: इजरायल के परमाणु संयंत्र पर हमले की कोशिश..क्यों कर रहा ईरान?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'चुनाव के बाद पेट्रोल-डीजल-LPG के बढ़ेंगे दाम', मिडिल ईस्ट में जंग को लेकर राहुल गांधी की भविष्यवाणी
'चुनाव के बाद पेट्रोल-डीजल-LPG के बढ़ेंगे दाम', मिडिल ईस्ट में जंग को लेकर राहुल गांधी की भविष्यवाणी
पंजाब
पंजाब के मंत्री लालजीत भुल्लर का इस्तीफा, अधिकारी ने खुदकुशी के लिए ठहराया था जिम्मेदार
पंजाब के मंत्री लालजीत भुल्लर का इस्तीफा, अधिकारी ने खुदकुशी के लिए ठहराया था जिम्मेदार
बॉलीवुड
'टाइम वेस्ट, बोरिंग...', 'धुरंधर 2' पर भड़कीं साउथ एक्ट्रेस, रणवीर सिंह की एक्टिंग पर भी खड़े किए सवाल, बोलीं- 'बहुत बड़ी निराशा'
'टाइम वेस्ट, बोरिंग...', 'धुरंधर 2' पर भड़कीं साउथ एक्ट्रेस, रणवीर सिंह की एक्टिंग पर भी खड़े किए सवाल
विश्व
Exclusive: पाकिस्तान में ईद के दिन लश्कर के हेडक्वार्टर में कत्लेआम, कमांडर बिलाल को पहले घोंपा खंजर फिर सीने में उतारीं गोलियां
ईद के दिन लश्कर के हेडक्वार्टर में कत्लेआम, कमांडर बिलाल को पहले घोंपा खंजर फिर सीने में उतारीं गोलियां
आईपीएल 2026
IPL इतिहास में पर्पल कैप विजेताओं की पूरी लिस्ट, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
IPL इतिहास में पर्पल कैप विजेताओं की पूरी लिस्ट, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
विश्व
US Military In Middle East: ईरान जंग के बीच अमेरिकी मरीन की एंट्री, जानें कैसे USS पोर्टलैंड और बॉक्सर बदल सकते हैं युद्ध की तस्वीर
ईरान जंग के बीच अमेरिकी मरीन की एंट्री, जानें कैसे USS पोर्टलैंड और बॉक्सर बदल सकते हैं युद्ध की तस्वीर
यूटिलिटी
महिलाओं के लिए बड़े काम की है लखपति दीदी योजना, जानें कैसे मिलता है फायदा
महिलाओं के लिए बड़े काम की है लखपति दीदी योजना, जानें कैसे मिलता है फायदा
ट्रेंडिंग
रियल 'विवाह' मूमेंट...हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में ही दूल्हे ने भरी घायल दुल्हन की मांग, वीडियो देख इमोशनल हुआ इंटरनेट
रियल 'विवाह' मूमेंट...हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में ही दूल्हे ने भरी घायल दुल्हन की मांग, वीडियो देख इमोशनल हुआ इंटरनेट
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget