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हिंदी न्यूज़ऑटोCar27KM माइलेज से लेकर पैनोरमिक सनरूफ तक, Honda की नई कारों में मिलेगा सबकुछ

27KM माइलेज से लेकर पैनोरमिक सनरूफ तक, Honda की नई कारों में मिलेगा सबकुछ

Honda New Cars: Honda ने भारत में नई City फेसलिफ्ट और प्रीमियम ZR-V Hybrid SUV पेश की है. शानदार फीचर्स और Hybrid टेक्नोलॉजी के साथ कंपनी अब प्रीमियम सेगमेंट में वापसी कर रही है.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 22 May 2026 03:52 PM (IST)
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Honda New Cars: भारतीय कार बाजार में Honda ने एक बार फिर बड़ी वापसी के संकेत दे दिए हैं. कंपनी ने नई Honda City फेसलिफ्ट लॉन्च कर दी है, जिसकी शुरुआती कीमत 11.9 लाख रुपए रखी गई है. इसके साथ Honda ने अपनी नई प्रीमियम Hybrid SUV ZR-V को भी पेश किया है, जिसकी कीमत का खुलासा बाद में होगा. लंबे समय बाद Honda फिर से प्रीमियम कार सेगमेंट में आक्रामक अंदाज में नजर आ रही है. 

CR-V और Civic बंद होने के बाद कंपनी की मौजूदगी इस सेगमेंट में कमजोर पड़ गई थी, लेकिन अब ZR-V के जरिए Honda फिर मुकाबले में उतर चुकी है. नई City को भी काफी मॉडर्न और प्रीमियम अपडेट दिए गए हैं. बेहतर डिजाइन, नई टेक्नोलॉजी और Hybrid पावरट्रेन के साथ Honda अब भारतीय ग्राहकों को ज्यादा आकर्षित करने की तैयारी में है.

ZR-V Hybrid SUV में मिलेगा लग्जरी-टेक्नोलॉजी का दमदार कॉम्बिनेशन

नई Honda ZR-V एक प्रीमियम 5 सीटर SUV है, जिसकी लंबाई 4.6 मीटर रखी गई है. इसमें 2.0 लीटर Hybrid पावरट्रेन दिया गया है, जो इसे अपने सेगमेंट की इकलौती स्ट्रॉन्ग Hybrid SUV बनाता है. कंपनी ने इसमें कई प्रीमियम फीचर्स दिए हैं, जिनमें पैनोरमिक सनरूफ, ADAS, पावर्ड सीट्स, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और पावर्ड टेलगेट शामिल हैं. इसका डिजाइन काफी स्पोर्टी और मॉडर्न बनाया गया है. 

माना जा रहा है कि भारत में यह Honda की नई फ्लैगशिप SUV होगी और इसका मुकाबला BMW X1, Skoda Kodiaq जैसी प्रीमियम गाड़ियों से होगा. Hybrid टेक्नोलॉजी और शानदार फीचर्स के कारण यह SUV उन ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है जो लग्जरी के साथ बेहतर माइलेज भी चाहते हैं.

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नई Honda City हुई पहले से ज्यादा स्टाइलिश और फीचर लोडेड

Honda ने नई City फेसलिफ्ट में डिजाइन और फीचर्स दोनों पर काफी काम किया है. कार के फ्रंट में नया ग्रिल, शार्प हेडलैंप सेटअप और लाइट बार दिया गया है, जिससे इसका लुक पहले से ज्यादा प्रीमियम हो गया है. ग्रिल पर नया हनीकॉम्ब डिजाइन भी देखने को मिलता है. कार के बंपर को भी ज्यादा स्पोर्टी बनाया गया है. साइड प्रोफाइल में नए अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जबकि पीछे का डिजाइन भी हल्का बदला गया है. नई City में अब बड़ी टचस्क्रीन, 360 डिग्री कैमरा और पावर्ड ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स मिलते हैं. 

इंजन विकल्पों में 1.5 लीटर पेट्रोल और Hybrid पावरट्रेन शामिल है, जो 27.2kmpl तक का माइलेज देने का दावा करता है. इन दोनों नई कारों के जरिए Honda अब भारतीय बाजार में ज्यादा मजबूत और आक्रामक रणनीति के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है.

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Published at : 22 May 2026 03:52 PM (IST)
Tags :
Honda Cars India Honda City Facelift Hybrid SUV India Honda ZR-V
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