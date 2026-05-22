हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIran US War: कुछ घंटो में यूएस-ईरान ड्राफ्ट डील का ऐलान, कतर से जा रही टीम, मुनीर पहुंच रहे तेहरान

Iran US War: कुछ घंटो में यूएस-ईरान ड्राफ्ट डील का ऐलान, कतर से जा रही टीम, मुनीर पहुंच रहे तेहरान

US Iran War: पाकिस्तान की मध्यस्थता से अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते का अंतिम ड्राफ्ट कुछ ही घंटों में घोषित किए जाने की उम्मीद है. दोनों पक्षों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 22 May 2026 07:27 PM (IST)
Preferred Sources

मिडिल ईस्ट संकट को लेकर इस समय पूरी दुनिया की नजर ईरान पर टिकी हुई है, जहां अमेरिका के साथ डील फाइनल होने पर कुछ ही घंटों में फैसला हो सकता है. पाकिस्तान की मध्यस्थता से अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते का अंतिम ड्राफ्ट कुछ ही घंटों में घोषित किए जाने की उम्मीद है. बताया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच का फाइनल ड्राफ्ट समझौता तैयार हो चुका है. 

ईरान के लिए रवाना हुए आसिम मुनीर

ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान के लिए रवाना हो चुके हैं. मुनीर के तेहरान पहुंचने पर ड्राफ्ट समझौते को रिलीज किया जाएगा. पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने शुक्रवार को तेहरान में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची से 24 घंटे के भीतर दूसरी बार मुलाकात की, ताकि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से प्रस्तावित प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया जा सके.

इस मुद्दों पर बनी सहमति: रिपोर्ट

अल अरबिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों पक्षों ने ड्राफ्ट डील में सैन्य, नागरिक या कोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को न बनाने, सैन्य अभियानों और मीडिया के जरिए दुश्मनी को खत्म करने का भी प्रावधान है. इसमें एक-दूसरे की सीमाओं का सम्मान करने, अंदरूनी मामलों में दखलअंदाजी बंद करने, जमीन, समुद्र और आसमान, हर जगह दोनों देशों  की कार्रवाई बंद करने पर सहमति बनी है.

इसके अलवा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही पूरी फ्री करने, भविष्य में अगर मतभेद होते हैं तो उसे सुलझाने के लिए जॉइंट मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने पर सहमति बनी है. दोनों पक्ष फिलहाल संदेशों और ड्राफ्ट दस्तावेजों का आदान-प्रदान कर रहे हैं. इससे पहले एक ईरानी अधिकारी ने अल जजीरा को बताया था कि वार्ताकार किसी समझौते पर पहुंचने के बहुत करीब हैं.

कतर ने बातचीत के लिए अपनी टीम भेजी ईरान

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि कतर ने बातचीत के लिए अपनी एक टीम को ईरान की राजधानी तेहरान भेजा है. कतर ने यह कदम अमेरिका के साथ तालमेल बिठाकर उठाया है ताकि ईरान के साथ चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए कोई समझौता कराया जा सके. ईरानी मीडिया के अनुसार, वहां के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई को अमेरिका के साथ होने वाली बातचीत के लिए ईरानी दल का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है. यह नियुक्ति ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघर गालिबाफ ने की है.

ये भी पढ़ें :  नॉर्थ इजरायल में तबाही, सेना पर प्रेशर और थका देने वाले युद्ध...सत्ता से बेदखली का समय, बेंजामिन नेतन्याहू की उलटी गिनती शुरु

Published at : 22 May 2026 07:22 PM (IST)
Tags :
Donald Trump Asim Munir US Iran War
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Iran US War: कुछ घंटो में यूएस-ईरान ड्राफ्ट डील का ऐलान, कतर से जा रही टीम, मुनीर पहुंच रहे तेहरान
कुछ घंटो में यूएस-ईरान ड्राफ्ट डील का ऐलान, कतर से जा रही टीम, मुनीर पहुंच रहे तेहरान
विश्व
नॉर्थ इजरायल में तबाही, सेना पर प्रेशर और थका देने वाले युद्ध...सत्ता से बेदखली का समय, बेंजामिन नेतन्याहू की उलटी गिनती शुरु
नॉर्थ इजरायल में तबाही, सेना पर प्रेशर और थका देने वाले वॉर... नेतन्याहू की उलटी गिनती शुरु
विश्व
Explained: 47 साल बाद प्रोटोकॉल तोड़कर ताइवानी राष्ट्रपति से बात करेंगे ट्रंप! 1979 से दोनों देशों में सीधी बातचीत बंद, चीन को क्या दिक्कत?
47 साल बाद प्रोटोकॉल तोड़कर ताइवान से बात करेंगे ट्रंप! 1979 से सीधी बातचीत बंद क्यों?
विश्व
'यूएस-ईरान के बीच चुटकियों में खत्म होगी जंग', जेफरीज ने बताया वॉर से निपटने का मेगा प्लान!
'यूएस-ईरान के बीच चुटकियों में खत्म होगी जंग', जेफरीज ने बताया वॉर से निपटने का मेगा प्लान!
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रश्मिका वर्सेस कृति! इंस्टाग्राम पर शुरू हुई जुबानी जंग, क्या है इसके पीछे का बड़ा सच? (22-05-26)
Vasudha: Chauhan parivaar में लौटी खुशियां! अब फैमिली ट्रिप पर करीब आएंगे Dev-Vasudha
Cocktail 2 Song ‘माशूका’ पर Copy विवाद, Trolls को Pritam ने बताया अपना “Unpaid PR Team”
कॉकरोच जनता पार्टी को मिला बॉलीवुड का Support, Instagram Followers में BJP-Congress को छोड़ा पीछे
Twisha Sharma Case: पुलिस स्टेशन में मीडिया पर भड़के वकील, Giribala ने साधी चुप्पी! | Breaking | MP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'क्रिमिनल रिकॉर्ड हज की राह में बाधा', जन्नत की चाह में हिन्दू महिला का कराया धर्म परिवर्तन, पीड़िता की आपबीती
'क्रिमिनल रिकॉर्ड हज की राह में बाधा', जन्नत की चाह में हिन्दू महिला का कराया धर्म परिवर्तन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पीएम मोदी के लिए अजय राय के अपशब्द पर BJP ने याद दिलाए पुराने दिन, सीएम योगी बोले- अब तो माफी मांग कर भी...
PM के लिए अजय राय के अपशब्द पर BJP ने याद दिलाए पुराने दिन, CM योगी बोले- अब तो माफी मांग कर भी...
आईपीएल 2026
IPL में कोई खिलाड़ी कैसे बन सकता है नेट गेंदबाज? कितनी मिलती है नेट बॉलर्स को फीस? जानें सबकुछ
IPL में कोई खिलाड़ी कैसे बन सकता है नेट गेंदबाज? कितनी मिलती है नेट बॉलर्स को फीस? जानें सबकुछ
बॉलीवुड
Box Office: 11 साल पहले आई कंगना रनौत की इस फिल्म ने कमाया था 541% प्रॉफिट, शाहरुख खान को दी थी मात
11 साल पहले आई कंगना रनौत की इस फिल्म ने कमाया था 541% प्रॉफिट, शाहरुख खान को दी थी मात
इंडिया
OBC में क्रीमी लेयर के लिए आरक्षण की मांग करने वालों से SC ने पूछा- तुम्हारे माता-पिता IAS, फिर भी चाहिए कोटा?
OBC में क्रीमी लेयर के लिए आरक्षण की मांग करने वालों से SC ने पूछा- तुम्हारे माता-पिता IAS, फिर भी चाहिए कोटा?
क्रिकेट
'पंजाब राज्यसभा सीट बेचने पर कितना पैसा मिला बताऊं', 'गद्दार' कहा गया तो बुरी तरह भड़के हरभजन सिंह
'पंजाब राज्यसभा सीट बेचने पर कितना पैसा मिला बताऊं', 'गद्दार' कहा गया तो बुरी तरह भड़के हरभजन सिंह
विश्व
Explained: 47 साल बाद प्रोटोकॉल तोड़कर ताइवानी राष्ट्रपति से बात करेंगे ट्रंप! 1979 से दोनों देशों में सीधी बातचीत बंद, चीन को क्या दिक्कत?
47 साल बाद प्रोटोकॉल तोड़कर ताइवान से बात करेंगे ट्रंप! 1979 से सीधी बातचीत बंद क्यों?
हेल्थ
AC And Heatwave Health Risks: AC से निकलते ही धूप में जाना पड़ सकता है भारी, अचानक तापमान बदलने से पड़ सकते हैं बीमार
AC से निकलते ही धूप में जाना पड़ सकता है भारी, अचानक तापमान बदलने से पड़ सकते हैं बीमार
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
Embed widget