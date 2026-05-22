राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे. उसके बाद 'आम मादमी पार्टी' के कार्यकर्ताओं ने हरभजन के घर के बाहर 'गद्दार' लिख दिया था, जिसको लेकर खूब बवाल भी मचा. उसी मामले ने दोबारा तूल पकड़ लिया है, क्योंकि एक सोशल मीडिया यूजर ने हरभजन को गद्दार कहा, जिसपर 'भज्जी' बुरी तरह भड़क गए और तीखे शब्दों में उसका जवाब भी दिया.

दरअसल सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति ने हरभजन सिंह को गद्दार कहते हुए पूछा - जिस लीडर को आप दिन-रात गाली देते रहते हो. आपने उस राज्यसभा सीट से इस्तीफा क्यों नहीं दिया, जो उसी लीडर ने आपको दी थी.

इसके जवाब में हरभजन सिंह ने लिखा - सही समय आने पर आपकी हर एक बात का जवाब दिया जाएगा. मैंने आपके किसी भी लीडर को गाली नहीं दी है. मैं अपनी जुबान क्यों गंदी करूं? जो लोग मुझे गद्दार कह रहे हैं उन्हें पहले अपने लोगों से पूछना चाहिए कि पंजाब राज्यसभा सीट कितने में बेची? अगर वे आपको ना बताएं तो मैं बताऊंगा किसको कितना पैसा मिला और किसने दिया. पंजाब को लूटने के लिए और लाला को माल पहुंचाने के लिए कैसे किसी को मंत्री बनाया गया. पंजाब को लूटा और हड़प लिया गया.

समय आने पर आपकी हर बात का जवाब दिया जाएगा । और मैं आपके किसी लीडर को गाली नहीं दी । अपनी जुबान क्यों गंदी करूँ मै । और मुझे ग़द्दार कहने वालो पहले अपने लोगो से पूछो पंजाब की राज्य सभा सीट कितने मे बेची थी । अगर ना बताए तो मैं आपको बताऊंगा किसको कितना चढ़ावा गया था और किसकी तरफ से… https://t.co/5sd2sxQDO7 — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) May 22, 2026

हरभजन सिंह ने एक अन्य शख्स की बात का जवाब देते हुए लिखा कि - वह राजनीतिक पार्टी ही थी, जिसने मेरे घर के बाहर पुतला जलाया और गद्दार लिखा. सामान्य लोग ऐसा नहीं करते हैं. पार्टी के लोगों को ऐसा करने के निर्देश किसने दिए. इस देश ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, 20 साल तक मैंने खेल के मैदान पर रहकर देश का मान बढ़ाया है. आपके लोग सोचते हैं कि वे मेरे नाम के साथ कोई टैग लगा देंगे और वह हमेशा के लिए लगा रह जाएगा. यह उनकी घटिया सोच को दर्शाता है.

दीदी political party ने ही मेरे घर के बाहर पुतला जलाया और गद्दार लिखा । common लोग तो ऐसे काम नहीं करते । किसने निर्देश दिए थे पार्टी people को यह सब काम करे । इस देश ने मुझे बहुत प्यार दिया है 20 sal देश का नाम ऊँचा किया खेल कि मैदान में । और आपके लोगो को लगता है वो कोई टैग लाए… https://t.co/ZlHIOXmwOl — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) May 22, 2026

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