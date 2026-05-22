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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'पंजाब राज्यसभा सीट बेचने पर कितना पैसा मिला बताऊं', 'गद्दार' कहा गया तो बुरी तरह भड़के हरभजन सिंह

'पंजाब राज्यसभा सीट बेचने पर कितना पैसा मिला बताऊं', 'गद्दार' कहा गया तो बुरी तरह भड़के हरभजन सिंह

Harbhajan Singh Gaddar Controversy: राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह को एक बार फिर 'गद्दार; कहा गया है. उन्होंने एक सोशल मीडिया यूजर को तीखा जवाब देकर चुप करा दिया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 22 May 2026 06:17 PM (IST)
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राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे. उसके बाद 'आम मादमी पार्टी' के कार्यकर्ताओं ने हरभजन के घर के बाहर 'गद्दार' लिख दिया था, जिसको लेकर खूब बवाल भी मचा. उसी मामले ने दोबारा तूल पकड़ लिया है, क्योंकि एक सोशल मीडिया यूजर ने हरभजन को गद्दार कहा, जिसपर 'भज्जी' बुरी तरह भड़क गए और तीखे शब्दों में उसका जवाब भी दिया.

दरअसल सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति ने हरभजन सिंह को गद्दार कहते हुए पूछा - जिस लीडर को आप दिन-रात गाली देते रहते हो. आपने उस राज्यसभा सीट से इस्तीफा क्यों नहीं दिया, जो उसी लीडर ने आपको दी थी.

इसके जवाब में हरभजन सिंह ने लिखा - सही समय आने पर आपकी हर एक बात का जवाब दिया जाएगा. मैंने आपके किसी भी लीडर को गाली नहीं दी है. मैं अपनी जुबान क्यों गंदी करूं? जो लोग मुझे गद्दार कह रहे हैं उन्हें पहले अपने लोगों से पूछना चाहिए कि पंजाब राज्यसभा सीट कितने में बेची? अगर वे आपको ना बताएं तो मैं बताऊंगा किसको कितना पैसा मिला और किसने दिया. पंजाब को लूटने के लिए और लाला को माल पहुंचाने के लिए कैसे किसी को मंत्री बनाया गया. पंजाब को लूटा और हड़प लिया गया.

 

हरभजन सिंह ने एक अन्य शख्स की बात का जवाब देते हुए लिखा कि - वह राजनीतिक पार्टी ही थी, जिसने मेरे घर के बाहर पुतला जलाया और गद्दार लिखा. सामान्य लोग ऐसा नहीं करते हैं. पार्टी के लोगों को ऐसा करने के निर्देश किसने दिए. इस देश ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, 20 साल तक मैंने खेल के मैदान पर रहकर देश का मान बढ़ाया है. आपके लोग सोचते हैं कि वे मेरे नाम के साथ कोई टैग लगा देंगे और वह हमेशा के लिए लगा रह जाएगा. यह उनकी घटिया सोच को दर्शाता है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 22 May 2026 06:17 PM (IST)
Tags :
PUNJAB AAM AADMI PARTY HARBHAJAN SINGH
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