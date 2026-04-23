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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोCar Brake Failure Tips: अचानक फेल हो जाएं कार के ब्रेक तो करें ये काम, लॉन्ग रूट पर चलते हैं तो काम आएंगे ये टिप्स

Car Brake Failure Tips: अचानक फेल हो जाएं कार के ब्रेक तो करें ये काम, लॉन्ग रूट पर चलते हैं तो काम आएंगे ये टिप्स

Car Brake Failure Tips: कई बार ब्रेक फ्लूइड लीक, ब्रेक पैड घिसने या ज्यादा गर्म होने जैसी वजहों से अचानक ब्रेक काम करना बंद कर सकते हैं. खासकर अगर आप लॉन्ग रूट पर ड्राइव कर रहे हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 23 Apr 2026 08:32 AM (IST)
Car Brake Failure Tips: कई बार ब्रेक फ्लूइड लीक, ब्रेक पैड घिसने या ज्यादा गर्म होने जैसी वजहों से अचानक ब्रेक काम करना बंद कर सकते हैं. खासकर अगर आप लॉन्ग रूट पर ड्राइव कर रहे हैं.

आजकल की गाड़ियां पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गई हैं. नई तकनीकों की वजह से ब्रेक फेल होने की घटनाएं बहुत कम हो गई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खतरा पूरी तरह खत्म हो गया है. कई बार ब्रेक फ्लूइड लीक, ब्रेक पैड घिसने या ज्यादा गर्म होने जैसी वजहों से अचानक ब्रेक काम करना बंद कर सकते हैं. खासकर अगर आप लॉन्ग रूट पर ड्राइव कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है क्योंकि स्पीड ज्यादा होती है और मदद तुरंत नहीं मिलती है. अच्छी बात ये है कि अगर आपको सही तरीके पता हों, तो आप ऐसी स्थिति में खुद को और दूसरों को सुरक्षित रख सकते हैं. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि अचानक कार का ब्रेक फेल हो जाए तो क्या काम करें.

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लॉन्ग रूट पर चलते हुए चानक कार का ब्रेक फेल हो जाए तो सबसे पहले खुद को शांत रखें. घबराने से आप गलत फैसला ले सकते हैं. स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ें और गाड़ी को सीधा रखने की कोशिश करें. अचानक मोड़ना या तेजी से लेन बदलना खतरनाक हो सकता है.
लॉन्ग रूट पर चलते हुए चानक कार का ब्रेक फेल हो जाए तो सबसे पहले खुद को शांत रखें. घबराने से आप गलत फैसला ले सकते हैं. स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ें और गाड़ी को सीधा रखने की कोशिश करें. अचानक मोड़ना या तेजी से लेन बदलना खतरनाक हो सकता है.
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जैसे ही लगे कि ब्रेक काम नहीं कर रहे, तुरंत हैजर्ड लाइट (चारों इंडिकेटर) ऑन कर दें. साथ ही हॉर्न बजाते रहें, जिससे आसपास के लोग और वाहन समझ जाएं कि आपकी गाड़ी में समस्या है और वे दूरी बना लें.
जैसे ही लगे कि ब्रेक काम नहीं कर रहे, तुरंत हैजर्ड लाइट (चारों इंडिकेटर) ऑन कर दें. साथ ही हॉर्न बजाते रहें, जिससे आसपास के लोग और वाहन समझ जाएं कि आपकी गाड़ी में समस्या है और वे दूरी बना लें.
Published at : 23 Apr 2026 08:32 AM (IST)
Tags :
Car Safety Tips Car Brake Failure Long Drive Safety Emergency Driving Tips

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