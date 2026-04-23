लॉन्ग रूट पर चलते हुए चानक कार का ब्रेक फेल हो जाए तो सबसे पहले खुद को शांत रखें. घबराने से आप गलत फैसला ले सकते हैं. स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ें और गाड़ी को सीधा रखने की कोशिश करें. अचानक मोड़ना या तेजी से लेन बदलना खतरनाक हो सकता है.