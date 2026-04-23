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Car Maintenance Tips: हर 6 महीने में अपनी कार में जरूर चेक करें ये चीजें, वरना कबाड़ बनने में नहीं लगेगा टाइम
Car Maintenance Tips: मौसम बदलने के साथ कार की सही देखभाल करना बहुत जरूरी हो जाता है. इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल और कूलेंट की समय पर जांच करने से गाड़ी की परफॉर्मेंस बेहतर बनी रहती है.
मौसम बदलते ही हमारे रोजमर्रा के जीवन पर उसका असर साफ दिखने लगता है. कभी तेज गर्मी, कभी बारिश और फिर सर्द हवाएं, ये सभी बदलाव हमारी सेहत के साथ साथ हमारी कार पर भी असर डालते हैं. जैसे हम अपने शरीर का समय समय पर ध्यान रखते हैं, वैसे ही कार की देखभाल करना भी बहुत जरूरी है. अगर समय रहते छोटी छोटी चीजों पर ध्यान न दिया जाए, तो यही लापरवाही आगे चलकर आपकी कार को नुकसान पहुंचा सकती है और वह जल्दी खराब भी हो सकती है.
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Published at : 23 Apr 2026 08:05 AM (IST)
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भावेष पाण्डेय
Opinion