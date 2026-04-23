सबसे पहले बात आती है इंजन ऑयल की. हर 6 महीने में या लंबी दूरी पूरी होने पर इंजन ऑयल जरूर चेक करना चाहिए. साफ और सही मात्रा में ऑयल इंजन को स्मूद चलाने में मदद करता है. अगर ऑयल गंदा या कम हो जाए, तो इंजन पर दबाव बढ़ता है और धीरे धीरे आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस खराब होने लगती है. साथ ही ब्रेक ऑयल और कूलेंट भी चेक करना जरूरी है, क्योंकि ये कार की सेफ्टी और कूलिंग सिस्टम के लिए बेहद अहम होते हैं.