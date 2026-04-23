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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोCar Maintenance Tips: हर 6 महीने में अपनी कार में जरूर चेक करें ये चीजें, वरना कबाड़ बनने में नहीं लगेगा टाइम

Car Maintenance Tips: हर 6 महीने में अपनी कार में जरूर चेक करें ये चीजें, वरना कबाड़ बनने में नहीं लगेगा टाइम

Car Maintenance Tips: मौसम बदलने के साथ कार की सही देखभाल करना बहुत जरूरी हो जाता है. इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल और कूलेंट की समय पर जांच करने से गाड़ी की परफॉर्मेंस बेहतर बनी रहती है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 23 Apr 2026 08:05 AM (IST)
Car Maintenance Tips: मौसम बदलने के साथ कार की सही देखभाल करना बहुत जरूरी हो जाता है. इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल और कूलेंट की समय पर जांच करने से गाड़ी की परफॉर्मेंस बेहतर बनी रहती है.

मौसम बदलते ही हमारे रोजमर्रा के जीवन पर उसका असर साफ दिखने लगता है. कभी तेज गर्मी, कभी बारिश और फिर सर्द हवाएं, ये सभी बदलाव हमारी सेहत के साथ साथ हमारी कार पर भी असर डालते हैं. जैसे हम अपने शरीर का समय समय पर ध्यान रखते हैं, वैसे ही कार की देखभाल करना भी बहुत जरूरी है. अगर समय रहते छोटी छोटी चीजों पर ध्यान न दिया जाए, तो यही लापरवाही आगे चलकर आपकी कार को नुकसान पहुंचा सकती है और वह जल्दी खराब भी हो सकती है.

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सबसे पहले बात आती है इंजन ऑयल की. हर 6 महीने में या लंबी दूरी पूरी होने पर इंजन ऑयल जरूर चेक करना चाहिए. साफ और सही मात्रा में ऑयल इंजन को स्मूद चलाने में मदद करता है. अगर ऑयल गंदा या कम हो जाए, तो इंजन पर दबाव बढ़ता है और धीरे धीरे आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस खराब होने लगती है. साथ ही ब्रेक ऑयल और कूलेंट भी चेक करना जरूरी है, क्योंकि ये कार की सेफ्टी और कूलिंग सिस्टम के लिए बेहद अहम होते हैं.
सबसे पहले बात आती है इंजन ऑयल की. हर 6 महीने में या लंबी दूरी पूरी होने पर इंजन ऑयल जरूर चेक करना चाहिए. साफ और सही मात्रा में ऑयल इंजन को स्मूद चलाने में मदद करता है. अगर ऑयल गंदा या कम हो जाए, तो इंजन पर दबाव बढ़ता है और धीरे धीरे आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस खराब होने लगती है. साथ ही ब्रेक ऑयल और कूलेंट भी चेक करना जरूरी है, क्योंकि ये कार की सेफ्टी और कूलिंग सिस्टम के लिए बेहद अहम होते हैं.
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दूसरी जरूरी चीज है टायर और बैटरी. टायर का सही प्रेशर और उनकी कंडीशन कार की माइलेज और सेफ्टी दोनों पर असर डालती है. साथ ही घिसे हुए टायर कभी भी खतरा बन सकते हैं, खासकर बारिश के मौसम में. वहीं बैटरी भी समय के साथ कमजोर हो जाती है. अगर बैटरी ठीक से काम नहीं कर रही, तो कार स्टार्ट होने में दिक्कत आ सकती है. इसलिए हर 6 महीने में बैटरी की जांच और टर्मिनल की सफाई जरूर करवानी चाहिए.
दूसरी जरूरी चीज है टायर और बैटरी. टायर का सही प्रेशर और उनकी कंडीशन कार की माइलेज और सेफ्टी दोनों पर असर डालती है. साथ ही घिसे हुए टायर कभी भी खतरा बन सकते हैं, खासकर बारिश के मौसम में. वहीं बैटरी भी समय के साथ कमजोर हो जाती है. अगर बैटरी ठीक से काम नहीं कर रही, तो कार स्टार्ट होने में दिक्कत आ सकती है. इसलिए हर 6 महीने में बैटरी की जांच और टर्मिनल की सफाई जरूर करवानी चाहिए.
Published at : 23 Apr 2026 08:05 AM (IST)
Tags :
Car Maintenance Tips Car Safety Tips Seasonal Car Care Engine Oil Check Maintenance Schedule

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