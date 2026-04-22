मर्सिडीज के नाम की कहानी 19वीं और 20वीं सदी के बीच शुरू होती है, जब जर्मनी में ऑटोमोबाइल उद्योग अपने शुरुआती दौर में था. उस समय कारें सिर्फ एक नया आविष्कार थीं, लेकिन कुछ दूरदर्शी लोग उन्हें आगे बढ़ा रहे थे. इन्हीं में से एक एमिल जेलिनेक थे, जिनकी वजह से मर्सिडीज नाम दुनिया में मशहूर हुआ.मर्सिडीज नाम की शुरुआत किसी कंपनी ने नहीं, बल्कि एक व्यक्ति एमिल जेलिनेक ने की थी. वे ऑस्ट्रिया के एक अमीर बिजनेसमैन और कार रेसिंग के बड़े शौकीन थे. उन्हें जर्मन कंपनी डेमलर की कारें बहुत पसंद थीं और वे उन्हें रेसिंग में इस्तेमाल करते थे.