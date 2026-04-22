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Mercedes Name Origin : मर्सिडीज का नाम कैसे पड़ा था मर्सिडीज? जानें जर्मन कार होते हुए भी इसका स्पेनिश कनेक्शन
Mercedes Name Origin : बहुत कम लोग जानते हैं कि मर्सिडीज नाम किसी इंजीनियर या कंपनी के संस्थापक का नहीं, बल्कि एक छोटी बच्ची के नाम पर रखा गया था.
मर्सिडीज-बेंज आज दुनिया की सबसे लग्जरी और मशहूर कार कंपनियों में से एक है. इसकी कारें सिर्फ अपनी शानदार डिजाइन और बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए ही नहीं जानी जातीं, बल्कि इसके पीछे छिपा इतिहास भी बेहद दिलचस्प है. बहुत कम लोग जानते हैं कि मर्सिडीज नाम किसी इंजीनियर या कंपनी के संस्थापक का नहीं, बल्कि एक छोटी बच्ची के नाम पर रखा गया था. इसके अलावा इस नाम का स्पेनिश भाषा और धार्मिक इतिहास से भी एक खास संबंध है. तो आइए जानते हैं कि मर्सिडीज का नाम कैसे मर्सिडीज पड़ा था और कैसे जर्मन कार होते हुए भी इसका स्पेनिश कनेक्शन है.
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Published at : 22 Apr 2026 09:51 AM (IST)
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भावेष पाण्डेय
Opinion