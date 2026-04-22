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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोMercedes Name Origin : मर्सिडीज का नाम कैसे पड़ा था मर्सिडीज? जानें जर्मन कार होते हुए भी इसका स्पेनिश कनेक्शन

Mercedes Name Origin : मर्सिडीज का नाम कैसे पड़ा था मर्सिडीज? जानें जर्मन कार होते हुए भी इसका स्पेनिश कनेक्शन

Mercedes Name Origin : बहुत कम लोग जानते हैं कि मर्सिडीज नाम किसी इंजीनियर या कंपनी के संस्थापक का नहीं, बल्कि एक छोटी बच्ची के नाम पर रखा गया था.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 22 Apr 2026 09:51 AM (IST)
Mercedes Name Origin : बहुत कम लोग जानते हैं कि मर्सिडीज नाम किसी इंजीनियर या कंपनी के संस्थापक का नहीं, बल्कि एक छोटी बच्ची के नाम पर रखा गया था.

मर्सिडीज-बेंज आज दुनिया की सबसे लग्जरी और मशहूर कार कंपनियों में से एक है. इसकी कारें सिर्फ अपनी शानदार डिजाइन और बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए ही नहीं जानी जातीं, बल्कि इसके पीछे छिपा इतिहास भी बेहद दिलचस्प है. बहुत कम लोग जानते हैं कि मर्सिडीज नाम किसी इंजीनियर या कंपनी के संस्थापक का नहीं, बल्कि एक छोटी बच्ची के नाम पर रखा गया था. इसके अलावा इस नाम का स्पेनिश भाषा और धार्मिक इतिहास से भी एक खास संबंध है. तो आइए जानते हैं कि मर्सिडीज का नाम कैसे मर्सिडीज पड़ा था और कैसे जर्मन कार होते हुए भी इसका स्पेनिश कनेक्शन है.

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मर्सिडीज के नाम की कहानी 19वीं और 20वीं सदी के बीच शुरू होती है, जब जर्मनी में ऑटोमोबाइल उद्योग अपने शुरुआती दौर में था. उस समय कारें सिर्फ एक नया आविष्कार थीं, लेकिन कुछ दूरदर्शी लोग उन्हें आगे बढ़ा रहे थे. इन्हीं में से एक एमिल जेलिनेक थे, जिनकी वजह से मर्सिडीज नाम दुनिया में मशहूर हुआ.मर्सिडीज नाम की शुरुआत किसी कंपनी ने नहीं, बल्कि एक व्यक्ति एमिल जेलिनेक ने की थी. वे ऑस्ट्रिया के एक अमीर बिजनेसमैन और कार रेसिंग के बड़े शौकीन थे. उन्हें जर्मन कंपनी डेमलर की कारें बहुत पसंद थीं और वे उन्हें रेसिंग में इस्तेमाल करते थे.
मर्सिडीज के नाम की कहानी 19वीं और 20वीं सदी के बीच शुरू होती है, जब जर्मनी में ऑटोमोबाइल उद्योग अपने शुरुआती दौर में था. उस समय कारें सिर्फ एक नया आविष्कार थीं, लेकिन कुछ दूरदर्शी लोग उन्हें आगे बढ़ा रहे थे. इन्हीं में से एक एमिल जेलिनेक थे, जिनकी वजह से मर्सिडीज नाम दुनिया में मशहूर हुआ.मर्सिडीज नाम की शुरुआत किसी कंपनी ने नहीं, बल्कि एक व्यक्ति एमिल जेलिनेक ने की थी. वे ऑस्ट्रिया के एक अमीर बिजनेसमैन और कार रेसिंग के बड़े शौकीन थे. उन्हें जर्मन कंपनी डेमलर की कारें बहुत पसंद थीं और वे उन्हें रेसिंग में इस्तेमाल करते थे.
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एमिल जेलिनेक की एक बेटी थी, जिसका नाम मर्सिडीज जेलिनेक था. जब उन्होंने डेमलर कंपनी से एक नई और बेहतरीन कार बनाने को कहा, तो उन्होंने सुझाव दिया कि इस कार का नाम उनकी बेटी के नाम पर रखा जाए. कंपनी को यह नाम पसंद आया और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया.
एमिल जेलिनेक की एक बेटी थी, जिसका नाम मर्सिडीज जेलिनेक था. जब उन्होंने डेमलर कंपनी से एक नई और बेहतरीन कार बनाने को कहा, तो उन्होंने सुझाव दिया कि इस कार का नाम उनकी बेटी के नाम पर रखा जाए. कंपनी को यह नाम पसंद आया और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया.
Published at : 22 Apr 2026 09:51 AM (IST)
Tags :
Mercedes-Benz History Of Mercedes Mercedes Spanish Connection Mercedes Name Origin

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