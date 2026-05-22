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हिंदी न्यूज़ऑटोCar500KM रेंज और फ्यूचरिस्टिक लुक, भारत में तहलका मचा सकती है VinFast की नई VF8 SUV

500KM रेंज और फ्यूचरिस्टिक लुक, भारत में तहलका मचा सकती है VinFast की नई VF8 SUV

VinFast New VF8 Car: VinFast ने नई VF8 SUV लॉन्च किया है. शानदार डिजाइन, 500KM रेंज और प्रीमियम फीचर्स के साथ यह SUV भारत में कंपनी की नई फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक कार बन सकती है.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 22 May 2026 11:39 AM (IST)
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VinFast New VF8 Car: भारतीय इलेक्ट्रिक कार बाजार में अब एक से बढ़कर एक नई कंपनियां एंट्री कर रही हैं और इसी बीच VinFast की नई VF8 SUV काफी चर्चा में आ गई है. कंपनी ने ग्लोबल मार्केट के लिए अपनी नई जनरेशन VF8 को पेश किया है, जो पहले वाले मॉडल की जगह लेगी. डिजाइन से लेकर इंटीरियर तक इस SUV में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. नई VF8 अब पहले से ज्यादा स्पोर्टी और प्रीमियम नजर आती है. 

खास बात यह है कि कंपनी इसे भारत में अपनी फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक SUV के तौर पर भी लॉन्च कर सकती है. VinFast पहले ही भारतीय बाजार में VF6, VF7 और MPV 7 जैसे मॉडल्स ला चुकी है. ऐसे में VF8 का आना कंपनी के पोर्टफोलियो को और मजबूत बना सकता है. लंबी रेंज, एडवांस फीचर्स और दमदार रोड प्रजेंस इसे भारतीय ग्राहकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बना सकती है.

नया डिजाइन और प्रीमियम इंटीरियर बना रहे इसे खास

नई VinFast VF8 का डिजाइन पहले से काफी अलग और ज्यादा मॉडर्न नजर आता है. SUV के फ्रंट में नई शार्प LED हेडलाइट्स दी गई हैं, जो V शेप लाइट सिग्नेचर के साथ जुड़ी हुई हैं. इसके अलावा ब्लैक क्लैडिंग, बड़े व्हील आर्च और 19 इंच अलॉय व्हील्स इसकी रोड प्रजेंस को और दमदार बनाते हैं. पीछे की तरफ भी V शेप लाइटिंग इफेक्ट दिया गया है, जो इसे काफी फ्यूचरिस्टिक लुक देता है. SUV की लंबाई 4701 mm है जबकि इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 170 mm रखा गया है. 

इंटीरियर में भी कंपनी ने कई बड़े बदलाव किए हैं. इसमें नया डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, टू स्पोक स्टीयरिंग व्हील और 12.9 इंच का बड़ा टचस्क्रीन सिस्टम दिया गया है. कुल मिलाकर नई VF8 का केबिन काफी प्रीमियम और टेक्नोलॉजी से भरपूर नजर आता है.

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500KM रेंज और ADAS जैसे फीचर्स बढ़ाएंगे आकर्षण

नई VF8 में 60.13 kWh बैटरी पैक दिया गया है, जिसके साथ फ्रंट एक्सल पर इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है. यह मोटर 228bhp की पावर जनरेट करती है. कंपनी का दावा है कि यह SUV एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 500 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है. लंबी रेंज के कारण यह SUV हाईवे और शहर दोनों जगह इस्तेमाल के लिए बेहतर विकल्प बन सकती है. 

फीचर्स की बात करें तो इसमें ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 8 स्पीकर ऑडियो सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा और ADAS जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. भारतीय बाजार में जहां प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, वहां VF8 कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है. अगर इसकी कीमत सही रखी जाती है तो यह कई बड़ी कंपनियों को कड़ी टक्कर दे सकती है.

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Published at : 22 May 2026 11:39 AM (IST)
Tags :
Electric SUV Vinfast India VinFast VF8 Flagship EV
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