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Car Buying Guide: नई कार खरीद रहे हैं तो जरूर करें ये 10 काम, वरना कट जाएगी आपकी जेब
Car Buying Tips: अगर आप नई गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको इन 10 जरूरी चीजों के बारे में जरूर जानना चाहिए. इन टिप्स को फॉलो करके आप अपनी बड़ी बचत कर सकते हैं.
नई कार खरीदना एक बड़ा फैसला होता है क्योंकि इसमें आपकी मेहनत की कमाई लगी होती है. ऐसे में अगर बिना सोचे-समझे शोरूम चले गए, तो कई बार ज्यादा पैसे खर्च करने के साथ ही आप गलत डील के शिकार हो जाएंगे. इसलिए समझदारी इसी में है कि पहले से सही जानकारी लेकर जाएं, ताकि आप अच्छी कार सही कीमत पर खरीद सकें और बाद में पछताना न पड़े.
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Published at : 14 Apr 2026 12:25 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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