सबसे पहली चीज आपके लिए यह जाननी जरूरी है कि सिर्फ दिखावे या दूसरों को देखकर कार न खरीदें. आपको यह सोचना चाहिए कि आपकी रोजाना की ड्राइव कितनी है, परिवार में कितने लोग हैं और आपको किस तरह की कार की जरूरत है? इसी के हिसाब से मॉडल चुनना ज्यादा समझदारी होती है.