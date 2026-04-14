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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोCar Buying Guide: नई कार खरीद रहे हैं तो जरूर करें ये 10 काम, वरना कट जाएगी आपकी जेब

Car Buying Guide: नई कार खरीद रहे हैं तो जरूर करें ये 10 काम, वरना कट जाएगी आपकी जेब

Car Buying Tips: अगर आप नई गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको इन 10 जरूरी चीजों के बारे में जरूर जानना चाहिए. इन टिप्स को फॉलो करके आप अपनी बड़ी बचत कर सकते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क  | Updated at : 14 Apr 2026 12:27 PM (IST)
Car Buying Tips: अगर आप नई गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको इन 10 जरूरी चीजों के बारे में जरूर जानना चाहिए. इन टिप्स को फॉलो करके आप अपनी बड़ी बचत कर सकते हैं.

नई कार खरीदना एक बड़ा फैसला होता है क्योंकि इसमें आपकी मेहनत की कमाई लगी होती है. ऐसे में अगर बिना सोचे-समझे शोरूम चले गए, तो कई बार ज्यादा पैसे खर्च करने के साथ ही आप गलत डील के शिकार हो जाएंगे. इसलिए समझदारी इसी में है कि पहले से सही जानकारी लेकर जाएं, ताकि आप अच्छी कार सही कीमत पर खरीद सकें और बाद में पछताना न पड़े.

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सबसे पहली चीज आपके लिए यह जाननी जरूरी है कि सिर्फ दिखावे या दूसरों को देखकर कार न खरीदें. आपको यह सोचना चाहिए कि आपकी रोजाना की ड्राइव कितनी है, परिवार में कितने लोग हैं और आपको किस तरह की कार की जरूरत है? इसी के हिसाब से मॉडल चुनना ज्यादा समझदारी होती है.
सबसे पहली चीज आपके लिए यह जाननी जरूरी है कि सिर्फ दिखावे या दूसरों को देखकर कार न खरीदें. आपको यह सोचना चाहिए कि आपकी रोजाना की ड्राइव कितनी है, परिवार में कितने लोग हैं और आपको किस तरह की कार की जरूरत है? इसी के हिसाब से मॉडल चुनना ज्यादा समझदारी होती है.
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शोरूम में अक्सर कुछ ऐसी बातें बताई जाती हैं, जिनसे ग्राहक कन्फ्यूज हो जाते हैं. उदाहरण के तौर पर मेजर सर्विस के नाम पर ज्यादा खर्च हो जाता है. असल में कंपनी जो सर्विस शेड्यूल देती है, वही सही होता है, उसी को फॉलो करना चाहिए.
शोरूम में अक्सर कुछ ऐसी बातें बताई जाती हैं, जिनसे ग्राहक कन्फ्यूज हो जाते हैं. उदाहरण के तौर पर मेजर सर्विस के नाम पर ज्यादा खर्च हो जाता है. असल में कंपनी जो सर्विस शेड्यूल देती है, वही सही होता है, उसी को फॉलो करना चाहिए.
Published at : 14 Apr 2026 12:25 PM (IST)
Tags :
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