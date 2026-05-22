चिलचिलाती धूप में सबसे ज्यादा तपती है किस रंग की कार, गर्मी से बचाता है कौन-सा रंग?

Best Cats Color For Summer: गर्मी के मौसम में धूप में खड़ी कार कुछ ही मिनटों में इतनी गर्म हो जाती है कि अंदर बैठना मुश्किल लगने लगता है. खासकर मई और जून की चिलचिलाती धूप में कार का केबिन किसी ओवन जैसा महसूस होता है. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या कार का रंग भी गर्मी पर असर डालता है. जवाब है हां. कार का रंग उसके बाहरी तापमान और केबिन की गर्मी दोनों को प्रभावित करता है.

कुछ रंग धूप और गर्मी को ज्यादा सोख लेते हैं जबकि कुछ रंग उसे काफी हद तक रिफ्लेक्ट कर देते हैं. यही वजह है कि एक ही जगह खड़ी अलग अलग रंग की कारों का तापमान अलग महसूस हो सकता है. अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो सिर्फ लुक नहीं बल्कि रंग का असर भी समझना जरूरी हो जाता है.

काले और गहरे रंग की कारें जल्दी हो जाती हैं गर्म

एक्सपर्ट्स के मुताबिक ब्लैक, डार्क ब्लू और ग्रे जैसे रंग सूरज की गर्मी को ज्यादा तेजी से सोखते हैं. यही कारण है कि काले रंग की कार धूप में सबसे ज्यादा गर्म महसूस होती है. ऐसे रंगों की कार का बॉडी पैनल और केबिन जल्दी गर्म हो जाता है, जिससे अंदर का तापमान काफी बढ़ सकता है. गर्मी ज्यादा होने पर AC को भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे फ्यूल की खपत बढ़ने की संभावना रहती है.

हालांकि कई लोगों को डार्क कलर कार ज्यादा प्रीमियम और स्टाइलिश लगती है, लेकिन गर्म इलाकों में यह थोड़ी परेशानी बढ़ा सकती है. खासकर अगर कार लंबे समय तक खुले में पार्क रहती है तो केबिन बहुत ज्यादा गर्म हो सकता है. यही वजह है कि कई लोग अब गर्मी को ध्यान में रखकर कार का रंग चुनने लगे हैं.

यह भी पढ़ें: खड़े-खड़े डिस्चार्ज हो जाती है कार की बैटरी, इन आसान टिप्स से बच जाएंगे हजारों रुपये

सफेद और हल्के रंग की कारें देती हैं ज्यादा राहत

सफेद, सिल्वर और हल्के रंग की कारें धूप को ज्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं. इसी कारण ये कारें डार्क रंग की तुलना में कम गर्म होती हैं. भारत जैसे गर्म मौसम वाले देश में सफेद रंग की कारें काफी लोकप्रिय भी हैं. हल्के रंग के कारण कार का बाहरी हिस्सा जल्दी गर्म नहीं होता और केबिन का तापमान भी थोड़ा कंट्रोल में रहता है. इससे AC को ज्यादा दबाव में काम नहीं करना पड़ता और लंबे सफर में बेहतर आराम मिलता है.

हालांकि रंग के अलावा कार की ग्लास क्वालिटी, सनशेड और पार्किंग की जगह भी काफी असर डालती है. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि गर्मियों में कार को हमेशा छांव में पार्क करने की कोशिश करनी चाहिए. छोटी छोटी सावधानियां आपकी ड्राइविंग को ज्यादा आरामदायक और सुरक्षित बना सकती हैं.

यह भी पढ़ें: जून से मारुति की कौन-सी गाड़ियां होंगी सबसे ज्यादा महंगी? कार खरीदने जा रहे तो जानें डिटेल