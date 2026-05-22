हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोचिलचिलाती धूप में सबसे ज्यादा तपती है किस रंग की कार, गर्मी से बचाता है कौन-सा रंग?

चिलचिलाती धूप में सबसे ज्यादा तपती है किस रंग की कार, गर्मी से बचाता है कौन-सा रंग?

Best Cats Color For Summer: गर्मियों में कार का रंग केबिन के तापमान पर असर डालता है. गहरे रंग ज्यादा गर्म होते हैं जबकि हल्के रंग धूप को कम सोखते हैं और कार को ठंडा रखते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 22 May 2026 05:49 PM (IST)
Preferred Sources

Best Cats Color For Summer: गर्मी के मौसम में धूप में खड़ी कार कुछ ही मिनटों में इतनी गर्म हो जाती है कि अंदर बैठना मुश्किल लगने लगता है. खासकर मई और जून की चिलचिलाती धूप में कार का केबिन किसी ओवन जैसा महसूस होता है. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या कार का रंग भी गर्मी पर असर डालता है. जवाब है हां. कार का रंग उसके बाहरी तापमान और केबिन की गर्मी दोनों को प्रभावित करता है. 

कुछ रंग धूप और गर्मी को ज्यादा सोख लेते हैं जबकि कुछ रंग उसे काफी हद तक रिफ्लेक्ट कर देते हैं. यही वजह है कि एक ही जगह खड़ी अलग अलग रंग की कारों का तापमान अलग महसूस हो सकता है. अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो सिर्फ लुक नहीं बल्कि रंग का असर भी समझना जरूरी हो जाता है.

काले और गहरे रंग की कारें जल्दी हो जाती हैं गर्म

एक्सपर्ट्स के मुताबिक ब्लैक, डार्क ब्लू और ग्रे जैसे रंग सूरज की गर्मी को ज्यादा तेजी से सोखते हैं. यही कारण है कि काले रंग की कार धूप में सबसे ज्यादा गर्म महसूस होती है. ऐसे रंगों की कार का बॉडी पैनल और केबिन जल्दी गर्म हो जाता है, जिससे अंदर का तापमान काफी बढ़ सकता है. गर्मी ज्यादा होने पर AC को भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे फ्यूल की खपत बढ़ने की संभावना रहती है. 

हालांकि कई लोगों को डार्क कलर कार ज्यादा प्रीमियम और स्टाइलिश लगती है, लेकिन गर्म इलाकों में यह थोड़ी परेशानी बढ़ा सकती है. खासकर अगर कार लंबे समय तक खुले में पार्क रहती है तो केबिन बहुत ज्यादा गर्म हो सकता है. यही वजह है कि कई लोग अब गर्मी को ध्यान में रखकर कार का रंग चुनने लगे हैं.

यह भी पढ़ें: खड़े-खड़े डिस्चार्ज हो जाती है कार की बैटरी, इन आसान टिप्स से बच जाएंगे हजारों रुपये

सफेद और हल्के रंग की कारें देती हैं ज्यादा राहत

सफेद, सिल्वर और हल्के रंग की कारें धूप को ज्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं. इसी कारण ये कारें डार्क रंग की तुलना में कम गर्म होती हैं. भारत जैसे गर्म मौसम वाले देश में सफेद रंग की कारें काफी लोकप्रिय भी हैं. हल्के रंग के कारण कार का बाहरी हिस्सा जल्दी गर्म नहीं होता और केबिन का तापमान भी थोड़ा कंट्रोल में रहता है. इससे AC को ज्यादा दबाव में काम नहीं करना पड़ता और लंबे सफर में बेहतर आराम मिलता है. 

हालांकि रंग के अलावा कार की ग्लास क्वालिटी, सनशेड और पार्किंग की जगह भी काफी असर डालती है. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि गर्मियों में कार को हमेशा छांव में पार्क करने की कोशिश करनी चाहिए. छोटी छोटी सावधानियां आपकी ड्राइविंग को ज्यादा आरामदायक और सुरक्षित बना सकती हैं.

यह भी पढ़ें: जून से मारुति की कौन-सी गाड़ियां होंगी सबसे ज्यादा महंगी? कार खरीदने जा रहे तो जानें डिटेल

Published at : 22 May 2026 05:49 PM (IST)
Tags :
Cars Best Car Color For Summer Car Heat Tips Cool Car Colors
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
चिलचिलाती धूप में सबसे ज्यादा तपती है किस रंग की कार, गर्मी से बचाता है कौन-सा रंग?
चिलचिलाती धूप में सबसे ज्यादा तपती है किस रंग की कार, गर्मी से बचाता है कौन-सा रंग?
ऑटो
खड़े-खड़े डिस्चार्ज हो जाती है कार की बैटरी, इन आसान टिप्स से बच जाएंगे हजारों रुपये
खड़े-खड़े डिस्चार्ज हो जाती है कार की बैटरी, इन आसान टिप्स से बच जाएंगे हजारों रुपये
ऑटो
27KM माइलेज से लेकर पैनोरमिक सनरूफ तक, Honda की नई कारों में मिलेगा सबकुछ
27KM माइलेज से लेकर पैनोरमिक सनरूफ तक, Honda की नई कारों में मिलेगा सबकुछ
ऑटो
फुल AC के बावजूद कम होगा तेल खर्च, ड्राइविंग के दौरान अपनाएं ये आसान ट्रिक
फुल AC के बावजूद कम होगा तेल खर्च, ड्राइविंग के दौरान अपनाएं ये आसान ट्रिक
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रश्मिका वर्सेस कृति! इंस्टाग्राम पर शुरू हुई जुबानी जंग, क्या है इसके पीछे का बड़ा सच? (22-05-26)
Vasudha: Chauhan parivaar में लौटी खुशियां! अब फैमिली ट्रिप पर करीब आएंगे Dev-Vasudha
Cocktail 2 Song ‘माशूका’ पर Copy विवाद, Trolls को Pritam ने बताया अपना “Unpaid PR Team”
कॉकरोच जनता पार्टी को मिला बॉलीवुड का Support, Instagram Followers में BJP-Congress को छोड़ा पीछे
Twisha Sharma Case: पुलिस स्टेशन में मीडिया पर भड़के वकील, Giribala ने साधी चुप्पी! | Breaking | MP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
OBC में क्रीमी लेयर के लिए आरक्षण की मांग करने वालों से SC ने पूछा- तुम्हारे माता-पिता IAS, फिर भी चाहिए कोटा?
OBC में क्रीमी लेयर के लिए आरक्षण की मांग करने वालों से SC ने पूछा- तुम्हारे माता-पिता IAS, फिर भी चाहिए कोटा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पीएम मोदी के लिए अजय राय के अपशब्द पर BJP ने याद दिलाए पुराने दिन, सीएम योगी बोले- अब तो माफी मांग कर भी...
PM के लिए अजय राय के अपशब्द पर BJP ने याद दिलाए पुराने दिन, CM योगी बोले- अब तो माफी मांग कर भी...
आईपीएल 2026
IPL 2027 में भी खेलेंगे एमएस धोनी? CSK कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ से मिला जवाब
IPL 2027 में भी खेलेंगे एमएस धोनी? CSK कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ से मिला जवाब
ओटीटी
Chand Mera Dil OTT Release: थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी अनन्या-लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल'? यहां है पूरी डिटेल
थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी 'चांद मेरा दिल'? यहां है पूरी डिटेल
इंडिया
'बम से उड़ा देंगे', PM मोदी को झालमुरी खिलाने वाले की आफत में जान, पाकिस्तान से आई धमकी
'बम से उड़ा देंगे', PM मोदी को झालमुरी खिलाने वाले की आफत में जान, पाकिस्तान से आई धमकी
विश्व
Explained: 47 साल बाद प्रोटोकॉल तोड़कर ताइवानी राष्ट्रपति से बात करेंगे ट्रंप! 1979 से दोनों देशों में सीधी बातचीत बंद, चीन को क्या दिक्कत?
47 साल बाद प्रोटोकॉल तोड़कर ताइवान से बात करेंगे ट्रंप! 1979 से सीधी बातचीत बंद क्यों?
ट्रेंडिंग
Cockroach Tshirt Viral Video: Cockroach Janta Party के दीवाने हुए जेन-Z, टीशर्ट पर छपवा रहे कॉकरोच; देखें वीडियो
Cockroach Janta Party के दीवाने हुए जेन-Z, टीशर्ट पर छपवा रहे कॉकरोच; देखें वीडियो
एग्रीकल्चर
एक आम की कीमत लाखों में! ओडिशा के इस बाग में पक रहा है दुनिया का सबसे महंगा मियाज़ाकी मैंगो
एक आम की कीमत लाखों में! ओडिशा के इस बाग में पक रहा है दुनिया का सबसे महंगा मियाज़ाकी मैंगो
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
Embed widget