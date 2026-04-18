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गर्मियों में कितनी होनी चाहिए कार के टायरों में हवा, सड़क पर निकलने से पहले जरूर कर लीजिए चेक
Car Maintenance Tips: गर्मी में कार का सही टायर प्रेशर मेंटेन रखा जाना चाहिए. इससे आप भविष्य में होने वाली टायर की किसी दुर्घटना से बच सकते हैं. आइए जरूरी टिप्स के बारे में जानते हैं.
गर्मियों में कार चलाते समय लोग अक्सर इंजन, AC और माइलेज पर ध्यान देते हैं, लेकिन एक बहुत जरूरी चीज टायर का सही प्रेशर चेक करना भूल जाते हैं. यह छोटी सी लगने वाली बात असल में आपकी सेफ्टी, कार की परफॉर्मेंस और टायर की उम्र पर बहुत बड़ा असर डालती है. तेज गर्मी में सड़कें भी गर्म हो जाती हैं और टायर भी लगातार प्रेशर और तापमान झेलते हैं, ऐसे में थोड़ा सा गलत प्रेशर भी बड़ा खतरा बन सकता है.
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Published at : 18 Apr 2026 01:41 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion