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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोगर्मियों में कितनी होनी चाहिए कार के टायरों में हवा, सड़क पर निकलने से पहले जरूर कर लीजिए चेक

गर्मियों में कितनी होनी चाहिए कार के टायरों में हवा, सड़क पर निकलने से पहले जरूर कर लीजिए चेक

Car Maintenance Tips: गर्मी में कार का सही टायर प्रेशर मेंटेन रखा जाना चाहिए. इससे आप भविष्य में होने वाली टायर की किसी दुर्घटना से बच सकते हैं. आइए जरूरी टिप्स के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क  | Updated at : 18 Apr 2026 01:42 PM (IST)
Car Maintenance Tips: गर्मी में कार का सही टायर प्रेशर मेंटेन रखा जाना चाहिए. इससे आप भविष्य में होने वाली टायर की किसी दुर्घटना से बच सकते हैं. आइए जरूरी टिप्स के बारे में जानते हैं.

गर्मियों में कार चलाते समय लोग अक्सर इंजन, AC और माइलेज पर ध्यान देते हैं, लेकिन एक बहुत जरूरी चीज टायर का सही प्रेशर चेक करना भूल जाते हैं. यह छोटी सी लगने वाली बात असल में आपकी सेफ्टी, कार की परफॉर्मेंस और टायर की उम्र पर बहुत बड़ा असर डालती है. तेज गर्मी में सड़कें भी गर्म हो जाती हैं और टायर भी लगातार प्रेशर और तापमान झेलते हैं, ऐसे में थोड़ा सा गलत प्रेशर भी बड़ा खतरा बन सकता है.

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असल में टायर के अंदर हवा होती है और गर्मी बढ़ने पर यह हवा फैलती है. यानी अगर आपने सुबह टायर में सही या थोड़ा ज्यादा प्रेशर भर रखा है तो दोपहर की गर्मी में वही प्रेशर और बढ़ जाएगा. इससे टायर सख्त हो जाता है और सड़क से उसका ग्रिप कम हो जाता है. जब ग्रिप कम होती है तो ब्रेक लगाने पर कार उतनी जल्दी नहीं रुकती और हाई स्पीड पर फिसलने का खतरा बढ़ जाता है.
असल में टायर के अंदर हवा होती है और गर्मी बढ़ने पर यह हवा फैलती है. यानी अगर आपने सुबह टायर में सही या थोड़ा ज्यादा प्रेशर भर रखा है तो दोपहर की गर्मी में वही प्रेशर और बढ़ जाएगा. इससे टायर सख्त हो जाता है और सड़क से उसका ग्रिप कम हो जाता है. जब ग्रिप कम होती है तो ब्रेक लगाने पर कार उतनी जल्दी नहीं रुकती और हाई स्पीड पर फिसलने का खतरा बढ़ जाता है.
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सबसे गंभीर स्थिति तब होती है जब टायर पर ज्यादा दबाव पड़ता है और वह फट भी सकता है. दूसरी तरफ अगर टायर में हवा कम हो, तो भी यह उतना ही खतरनाक होता है. कम हवा वाला टायर थोड़ा धंसा हुआ चलता है, जिससे उसका ज्यादा हिस्सा सड़क से रगड़ खाता है. इससे टायर जल्दी गर्म हो जाता है और उसकी रबर तेजी से घिसने लगती है. लंबी दूरी की ड्राइव या हाईवे पर यही स्थिति टायर फटने की वजह बन सकती है.
सबसे गंभीर स्थिति तब होती है जब टायर पर ज्यादा दबाव पड़ता है और वह फट भी सकता है. दूसरी तरफ अगर टायर में हवा कम हो, तो भी यह उतना ही खतरनाक होता है. कम हवा वाला टायर थोड़ा धंसा हुआ चलता है, जिससे उसका ज्यादा हिस्सा सड़क से रगड़ खाता है. इससे टायर जल्दी गर्म हो जाता है और उसकी रबर तेजी से घिसने लगती है. लंबी दूरी की ड्राइव या हाईवे पर यही स्थिति टायर फटने की वजह बन सकती है.
Published at : 18 Apr 2026 01:41 PM (IST)
Tags :
Auto News Car Maintenance Tips Car Tyre Pressure Tyre Pressure Maintenance

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