गर्मियों में कितनी होनी चाहिए कार के टायरों में हवा, सड़क पर निकलने से पहले जरूर कर लीजिए चेक

सबसे गंभीर स्थिति तब होती है जब टायर पर ज्यादा दबाव पड़ता है और वह फट भी सकता है. दूसरी तरफ अगर टायर में हवा कम हो, तो भी यह उतना ही खतरनाक होता है. कम हवा वाला टायर थोड़ा धंसा हुआ चलता है, जिससे उसका ज्यादा हिस्सा सड़क से रगड़ खाता है. इससे टायर जल्दी गर्म हो जाता है और उसकी रबर तेजी से घिसने लगती है. लंबी दूरी की ड्राइव या हाईवे पर यही स्थिति टायर फटने की वजह बन सकती है.