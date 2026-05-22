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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL में बिहार की टीम भी आएगी? मुख्यमंत्री ने बीच सीजन दिया ऐसा बयान, मच गई हलचल

IPL में बिहार की टीम भी आएगी? मुख्यमंत्री ने बीच सीजन दिया ऐसा बयान, मच गई हलचल

Bihar Team in IPL: आईपीएल में बिहार की कोई टीम बेशक न हो, लेकिन बिहार के कई खिलाड़ी इसमें खेल रहे हैं. वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन और साकिब हुसैन और मुकेश कुमार आईपीएल में खेल रहे हैं.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 22 May 2026 10:09 PM (IST)
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इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में देश के कई राज्यों और शहरों के नाम पर टीमें हैं. जैसे महाराष्ट्र की मुंबई इंडियंस, राजस्थान की राजस्थान रॉयल्स, हैदराबाद की सनराइजर्स हैदराबाद, पश्चिम बंगाल की कोलकाता नाइट राइडर्स, तमिलनाडु की चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब की पंजाब किंग्स. आईपीएल में कुल 10 टीमें हैं, लेकिन इसमें बिहार की कोई टीम नहीं है. इस बीच अचानक बिहार की आईपीएल टीम को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. 

आईपीएल में बिहार की टीम को हो रही मांग

आईपीएल में भले ही बिहार की कोई टीम ना हो, लेकिन बिहार के कई खिलाड़ी कई टीमों का हिस्सा हैं. आईपीएल 2026 में बिहार के वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स, ईशान किशन और साकिब हुसैन सनराइजर्स हैदराबाद, और मुकेश कुमार दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेल रहे हैं. लंबे समय से आईपीएल में बिहार-आधारित टीम की मांग होती रही है. सोशल मीडिया पर एक बार फिर से बिहार की अपनी टीम की लीग में जरूरत बताई गई है.

बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर उठी इस मांग का समर्थन किया है. सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार राज्य में क्रिकेट के बुनियादी ढांचे और युवा खिलाड़ियों के लिए अवसरों को मजबूत करने के लिए "मिशन मोड" में काम कर रही है. सम्राट चौधरी ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, "बिहार सरकार स्पष्ट दृष्टिकोण और मिशन के साथ क्रिकेट के विकास की दिशा में काम कर रही है. बिहार की क्रिकेट टीम के संबंध में निश्चित रूप से एक सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा."

बिहार में 40 हजार दर्शकों की क्षमता वाला बन रहा स्टेडियम

राज्य सरकार पूरे बिहार में खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है. राजगीर में लगभग 40,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता वाला एक नया अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है. राजगीर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के मार्गदर्शन में किया जा रहा है. इसका निर्माण अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप किया जा रहा है. 

राज्य में क्रिकेट सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पटना के ऐतिहासिक मोइन-उल-हक स्टेडियम के नवीनीकरण की भी योजना बनाई जा रही है. राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्थित राजगीर क्रिकेट स्टेडियम को बिहार के खेल बुनियादी ढांचे के लिए एक मील का पत्थर और राज्य की क्रिकेट संबंधी आकांक्षाओं को बढ़ावा देने वाला कदम माना जा रहा है.

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Published at : 22 May 2026 10:09 PM (IST)
Tags :
Samrat Chaudhary IPL IPL 2026 BIHAR
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