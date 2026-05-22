खड़े-खड़े डिस्चार्ज हो जाती है कार की बैटरी, इन आसान टिप्स से बच जाएंगे हजारों रुपये

Car Battery Maintenance Tips: कई बार सुबह ऑफिस या जरूरी काम के लिए निकलते समय सबसे बड़ी परेशानी तब होती है जब कार स्टार्ट ही नहीं होती.ज्यादातर मामलों में इसकी वजह बैटरी का डाउन होना होता है. कई लोग तुरंत मैकेनिक के पास पहुंच जाते हैं और नई बैटरी तक बदलवा लेते हैं, जबकि कई बार समस्या बेहद छोटी होती है. आजकल की कारों में इतने इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स होते हैं कि छोटी सी लापरवाही भी बैटरी को जल्दी डिस्चार्ज कर सकती है.

खासकर अगर कार लंबे समय तक खड़ी रहे तो यह दिक्कत ज्यादा देखने को मिलती है. कई बार लोग हेडलाइट, केबिन लाइट या चार्जर बंद करना भूल जाते हैं, जिससे बैटरी धीरे धीरे खत्म होने लगती है. इसलिए कुछ आसान बातों का ध्यान रखकर न सिर्फ बैटरी की लाइफ बढ़ाई जा सकती है बल्कि हजारों रुपए का खर्च भी बचाया जा सकता है.

छोटी-छोटी चीजें बन सकती हैं बैटरी डाउन होने की वजह

अगर आपकी कार की बैटरी बार बार डाउन हो रही है तो सबसे पहले कुछ जरूरी चीजें खुद चेक करनी चाहिए. कई बार हेडलाइट या केबिन लाइट गलती से ऑन रह जाती है, जिससे पूरी रात में बैटरी काफी कमजोर हो सकती है. इसके अलावा मोबाइल चार्जर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज लगातार लगे रहने से भी बैटरी पर असर पड़ता है. अगर कार कई दिनों तक खड़ी रहती है तो बैटरी अपने आप भी धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगती है.

एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि ऐसी स्थिति में हफ्ते में एक या दो बार कार स्टार्ट जरूर करनी चाहिए. वहीं बैटरी टर्मिनल पर जंग या गंदगी जमा होने से भी करंट फ्लो प्रभावित होता है. ऐसे में समय समय पर टर्मिनल साफ करना जरूरी माना जाता है. कई बार छोटी जांच से ही बड़ी समस्या पकड़ी जा सकती है.

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समय पर देखभाल बढ़ा सकती है बैटरी की लाइफ

कार की बैटरी को लंबे समय तक सही रखने के लिए नियमित देखभाल बेहद जरूरी होती है. अगर बैटरी पुरानी हो चुकी है तो उसकी हेल्थ समय समय पर चेक करानी चाहिए. कई लोग तब तक ध्यान नहीं देते जब तक कार स्टार्ट होना बंद नहीं कर देती. गर्मी के मौसम में भी बैटरी पर ज्यादा दबाव पड़ता है, इसलिए इस दौरान ज्यादा सावधानी जरूरी मानी जाती है.

एक्सपर्ट्स का मानना है कि कार को लंबे समय तक बिना इस्तेमाल खड़ा न रखें. अगर कार ज्यादा दिनों तक पार्क रहने वाली है तो बैटरी डिस्कनेक्ट करना बेहतर विकल्प हो सकता है. इसके अलावा हमेशा अच्छी क्वालिटी की बैटरी और सही सर्विस का ध्यान रखना चाहिए. छोटी छोटी आदतें आपकी कार बैटरी की लाइफ बढ़ाने के साथ अचानक आने वाले बड़े खर्च से भी बचा सकती हैं.

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