UP MLC Election Results 2026 Live: 11 सीटों पर मतगणना, 152 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला

उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों पर हुए चुनाव के बाद आज यानी 27 अक्टूबर को मतगणना शुरू हो रही है. सुबह 8 बजे से 7 शहरों में बनाए गए मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती की जाएगी. इनमें 5 स्नातक और 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीटें शामिल हैं. इन सीटों पर कुल 152 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई है. अब सभी की नजरें चुनाव के नतीजों पर टिकी हैं.

मतगणना के लिए लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, झांसी, बरेली और गोरखपुर में केंद्र बनाए गए हैं. सभी जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक, मतगणना की पूरी प्रक्रिया प्रेक्षकों और रिटर्निंग अधिकारियों की निगरानी में होगी. पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों और वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई है.

राजधानी लखनऊ में स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के वोटों की गिनती रमाबाई रैली स्थल पर होगी. इसके लिए अलग-अलग हॉल बनाए गए हैं. वहीं, वाराणसी में स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन, आगरा में नवीन कृषि उत्पादन मंडी समिति, मेरठ में सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, झांसी में बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज, बरेली में संजय कम्युनिटी हॉल और गोरखपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय को मतगणना केंद्र बनाया गया है.

शाम तक आ सकते हैं नतीजे

प्रशासन की कोशिश है कि मतगणना की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो. नतीजों को लेकर प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों की नजर बनी हुई है. उम्मीद जताई जा रही है कि मतगणना पूरी होने के बाद शाम तक तस्वीर साफ हो सकती है.

इन 11 सीटों पर मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल 6 दिसंबर तक है. अभी इन सीटों में 6 पर भाजपा, 3 पर समाजवादी पार्टी और दो पर निर्दलीय सदस्यों का कब्जा है. ऐसे में चुनाव के नतीजे इन दलों के लिए अहम माने जा रहे हैं. अब देखना होगा कि मतगणना के बाद कौन से दल को बढ़त मिलती है और किन प्रत्याशियों को जीत हासिल होती है.