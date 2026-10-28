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हिंदी न्यूज़ऑटोक्या अपनी पुरानी कार को करा सकते हैं E100 में कन्वर्ट, क्या हैं इसके लिए नियम

क्या अपनी पुरानी कार को करा सकते हैं E100 में कन्वर्ट, क्या हैं इसके लिए नियम

E100 को लेकर सरकार ने नियम बदले हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पुरानी पेट्रोल कार में किट लगाकर सीधे 100 परसेंट इथेनॉल इस्तेमाल किया जा सकता है. जानिए इससे जुड़ी जरूरी जानकारी.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 28 Oct 2026 01:20 PM (IST)
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भारत में इथेनॉल को पेट्रोल के विकल्प और मिश्रण के तौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है. 26 अक्टूबर 2026 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने Central Motor Vehicles Rules, 1989 में बदलाव कर E100 को फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए नियम में शामिल किया है. E100 का मतलब लगभग पूरी तरह इथेनॉल से बना ईंधन होता है.

ऐसे में कई लोगों के मन में अब सवाल उठ रहा है कि क्या मौजूदा पेट्रोल कार को भी कन्वर्ट करके E100 पर चलाया जा सकता है. सरकार के के मुताबिक, सामान्य पेट्रोल या केवल E20 के लिए बनी कार को E100 डालकर चलाने की अनुमति नहीं है. E85/E100 के लिए वाहन को खास तौर पर डिजाइन और प्रमाणित किया जाना जरूरी है.

पुरानी पेट्रोल कार को E100 में कन्वर्ट करा सकते हैं?

E100 के लिए केवल इंजन में बदलाव पर्याप्त नहीं होता. हाई-इथेनॉल फ्यूल के अनुरूप फ्यूल टैंक, फ्यूल लाइन, पंप, इंजेक्टर, सील और अन्य फ्यूल-सिस्टम कंपोनेंट्स की जरूरत होती है. इसके अलावा इंजन कंट्रोल और कैलिब्रेशन को भी अलग तरीके से तैयार करना पड़ता है. फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों में सेंसर और इंजन कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल किए जाने वाले फ्यूल के हिसाब से ऑपरेशन को एडजस्ट करते हैं. यानी सिर्फ मैकेनिक से कुछ पार्ट बदलवाकर E100 भर देना सुरक्षित या नियमानुसार समाधान नहीं माना जा सकता.

यह भी पढ़ें: दुनिया में कहां-कहां चल रही E100 वाली कारें, इस मामले में भारत कहां?

E20 और E100 के बीच अंतर

नया नियम मौजूदा कार मालिकों को अपनी गाड़ी E100 में बदलने के लिए नहीं कहता. MoRTH ने साफ किया है कि यह बदलाव उन वाहनों के लिए है जिन्हें E85/E100 इस्तेमाल करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन और प्रमाणित किया गया है. इसका मतलब यह भी है कि आपकी कार अगर अभी E20-compatible है, तो सिर्फ इसलिए वह E100-compatible नहीं हो जाती. E20 और E100 के बीच बहुत बड़ा तकनीकी अंतर है.

निर्माता की गाइडलाइन का पालन करें

अगर आपकी कार पेट्रोल या E20 के लिए बनी है, तो फिलहाल निर्माता द्वारा बताए गए फ्यूल का ही इस्तेमाल करें. गाड़ी के फ्यूल-कम्पैटिबिलिटी स्टिकर और मालिक की मैनुअल में दी गई जानकारी देखें. सरकार ने भी वाहन मालिकों को निर्माता की गाइडलाइन का पालन करने की सलाह दी है. इसलिए E100 को लेकर सबसे जरूरी बात यह है कि सरकार ने E100 वाहनों का रास्ता साफ किया है, पुरानी पेट्रोल कारों को E100 में बदलने की सामान्य अनुमति नहीं दी है.

यह भी पढ़ें: जासूसी करती हैं BYD की गाड़ियां? अमेरिका ने बैन कीं चीन की ये कारें

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 28 Oct 2026 01:20 PM (IST)
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