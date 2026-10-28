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हिंदी न्यूज़ऑटोक्या After Market सनरूफ लगाने से घट जाती है कार की वारंटी, क्या हैं नियम?

क्या After Market सनरूफ लगाने से घट जाती है कार की वारंटी, क्या हैं नियम?

अगर आप अपनी कार में After Market सनरूफ लगवाने का प्लान कर रहे हैं, तो जानें इससे जुड़े जरूरी नियम और जानकारी. लूक बदलने के लिए छत काटने से वारंटी, सुरक्षा और इंश्योरेंस पर पड़ता है असर.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 28 Oct 2026 04:15 PM (IST)
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आजकल कार को अपनी पसंद के हिसाब से मॉडिफाई कराने का चलन बढ़ रहा है. कोई नई लाइट लगवाता है तो कोई बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, अलॉय व्हील या सनरूफ. खासतौर पर जिन कारों में कंपनी की तरफ से सनरूफ नहीं मिलता, उनके मालिक आफ्टरमार्केट सनरूफ लगवाने के बारे में सोचते हैं. लेकिन कई लोग नहीं जानते हैं कि बात सिर्फ कार के लुक का नहीं, बल्कि वारंटी और सुरक्षा का भी है.

आफ्टरमार्केट सनरूफ लगाने के लिए आमतौर पर कार की रूफ में कटिंग करनी पड़ती है. यही वजह है कि यह सामान्य प्लग-एंड-प्ले एक्सेसरी से काफी अलग है. कई वाहन निर्माता बॉडी में कटिंग, ड्रिलिंग, वेल्डिंग या दूसरे स्ट्रक्चरल बदलाव को वारंटी के लिए जोखिम मानते हैं. ऐसे में जानिए यह कितना सही है और इसके लिए क्या नियम है.

सनरूफ लगवाने से पूरी वारंटी खत्म नहीं होती

आफ्टरमार्केट सनरूफ लगवाने से आमतौर पर सबसे बड़ा सवाल उस हिस्से से जुड़ी वारंटी पर होता है, जिस पर मॉडिफिकेशन का सीधा असर पड़ता है. अगर सनरूफ लगाने के दौरान कार की रूफ काटी गई और बाद में वहां से पानी रिसने लगा, रूफ में जंग लग गई या बॉडी से जुड़ी कोई समस्या आई, तो कंपनी उस नुकसान को वारंटी में लेने से मना कर सकती है. हालांकि इससे जरूरी नहीं कि इंजन या किसी ऐसे हिस्से की वारंटी भी अपने आप खत्म हो जाए जिसका इस मॉडिफिकेशन से कोई संबंध नहीं है.

रूफ की कटिंग बन सकती है बड़ी समस्या

फैक्ट्री से आने वाली कार की बॉडी और रूफ को एक खास स्ट्रक्चरल डिजाइन के हिसाब से तैयार किया जाता है. आफ्टरमार्केट सनरूफ के लिए इसमें कटिंग करने पर कैर बॉडी में बदलाव होता है. इसके अलावा सनरूफ की फिटिंग के दौरान सीलिंग और ड्रेनेज सिस्टम में भी बदलाव किया जाता है. अगर फिटिंग सही तरीके से न हो तो बारिश के पानी के केबिन में आने का खतरा बढ़ सकता है. वहीं लंबे समय में नमी के कारण कार के अंदर के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को भी नुकसान पहुंचने का भी खतरा रहता है.

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कंपनियों की वारंटी पॉलिसी पर दें ध्यान

अलग-अलग कंपनियों की शर्तें अलग होती हैं. कई कंपनियां FAQ में कहती है कि स्टैंडर्ड फिटमेंट में बदलाव वारंटी को प्रभावित कर सकता है. वहीं कई कंपनियों की वारंटी पॉलिसी में भी modifications, alterations, tampering या improper repair से होने वाले नुकसान को कवरेज से बाहर रखा जाता है. कुछ कंपनियां तो वारंटी शर्तों में भी एक्सेसरीज और मॉडिफिकेशन से होने वाली खराबी को कवर नहीं करती. इसका यह मतलब नहीं है कि हर आफ्टरमार्केट सनरूफ लगवाने पर पूरी कार की वारंटी खत्म हो जाएगी, लेकिन सनरूफ से जुड़े या उसके कारण होने वाले नुकसान पर वारंटी क्लेम खारिज होने का खतरा जरूर रहता है.

कंपनी से लें लिखित जानकारी

अगर आप नई कार में ऐसा बदलाव कराने की सोच रहे हैं, तो सबसे सुरक्षित तरीका है कि पहले अपनी कंपनी के डीलर से लिखित में जानकारी लें. सिर्फ किसी एक्सेसरी शॉप के यह कहने पर भरोसा न करें कि वारंटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा. कंपनी की लिखित अनुमति, एक्सेसरी की मंजूरी और फिटमेंट की शर्तों को संभालकर रखना बेहतर है.

इंश्योरेंस पर भी पड़ सकता है असर

सनरूफ लगाने से सिर्फ वारंटी ही नहीं, इंश्योरेंस का मामला भी सामने आ सकता है. कार में बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव कराने के बाद बीमा कंपनी को इसकी जानकारी देना जरूरी होता है. इसलिए मॉडिफिकेशन कराने से पहले अपनी पॉलिसी की शर्तें और इंश्योरर से जानकारी जरूर लें.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 28 Oct 2026 04:15 PM (IST)
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