Hyundai Bayon: घर लाने का खर्च कितना? जानें EMI का पूरा हिसाब

Hyundai Bayon EMI: भारत में अभी हाल ही में हुंडई ने अपनी नई एसयूवी बेयॉन को लॉन्च किया है. जिसके बाद अब तरफ बेयॉन की चर्चा चल रही है. हुंडई की या नहीं कार मार्केट में अपनी बेहतरीन लुक और कम कीमत के चलते धमाल मचा रही है. जबकि ऐसा माना जा रहा है कि कुछ समय बाद इस गाड़ी की डिमांड मार्केट में तेजी से बढ़ सकती है.

इस लिए आज हम खबर में बात करेंगे कि अगर आप हुंडई की बेयॉन अपने घर लाते हैं तो आपको इसके लिए कितने रुपये देने और हर महीने कितनी EMI पड़ेगी. तो चलिए जानते हैं कि हुंडई बेयॉन के बेस मॉडल को घर लाने में कुल कितना खर्चा आएगा और इसका पूरा ईएमआई गणित कैसा रहेगा.

बेस मॉडल की ऑन-रोड कीमत

आपको बता दें कि हुंडई बेयॉन की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत भारतीय बाजार में लगभग 9.99 लाख रुपये रखी गई है. जब आप इसे खरीदने के लिए शोरूम जाते हैं तो इस एक्स-शोरूम कीमत में आरटीओ चार्ज, रोड टैक्स, इंश्योरेंस और फास्टैग जैसे जरूरी खर्चे अलग से जुड़ते हैं. अगर हम दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो इस कार का रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स लगभग 75,000 रुपये के आसपास बैठता है.

वहीं इसके अलावा तीन साल के थर्ड पार्टी और एक साल के ऑन-डैमेज इंश्योरेंस के लिए करीब 45,000 रुपये का प्रीमियम देना पड़ता है. सभी सरकारी टैक्स और अन्य खर्चों को जोड़ने के बाद हुंडई बेयॉन के बेस मॉडल की कुल ऑन-रोड कीमत लगभग 11.25 लाख रुपये से 11.45 लाख रुपये के बीच पहुंच जाती है.

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डाउन पेमेंट और बैंक लोन

अगर आप कार खरीदने के लिए पूरा पैसा एक बार में नहीं देना चाहते हैं तो आप बैंक लोन की मदद ले सकते हैं. आमतौर पर बैंक कार की ऑन-रोड कीमत का करीब 80 से 90 प्रतिशत तक हिस्सा आसानी से लोन के रूप में पास कर देते हैं.

अगर आप बेयॉन के बेस मॉडल को खरीदने के लिए अपनी जेब से करीब 2.45 लाख रुपये का शुरुआती डाउन पेमेंट जमा करते हैं तो बाकी बचा हुआ लगभग 8.80 लाख रुपये का अमाउंट बैंक द्वारा लोन के रूप में मंजूर किया जाएगा. डाउन पेमेंट की अमाउंट आप अपनी सुविधा के अनुसार बढ़ा भी सकते हैं. आप जितना ज्यादा डाउन पेमेंट शुरुआत में जमा करेंगे आपकी लोन अमाउंट उतनी ही कम हो जाएगी.

ईएमआई का हिसाब

जानकारी दें दे कि कार लोन पर ब्याज दरें आपके क्रेडिट स्कोर और बैंक के नियमों के आधार पर तय होती हैं. इन दिनों भारतीय बैंक कार लोन पर औसतन 9.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज ले रहे हैं. अगर आप 8.80 लाख रुपये का कार लोन 5 साल के लिए लेते हैं तो आपकी हर महीने की ईएमआई लगभग 18,500 रुपये बनेगी.

वहीं अगर आप इस लोन को 7 साल के लिए करवाते हैं तो आपकी हर महीने की किस्त घटकर करीब 14,500 रुपये के आसपास आ जाएगी. बता दें कि लंबे समय में किस्त भले ही छोटी हो जाती है लेकिन इसमें आपको बैंक को ब्याज ज्यादा चुकाना पड़ता है.

इन बातों का जरूर ध्यान

जब भी आप हुंडई बेयॉन के लिए कार लोन लेते हैं तो इस दौरान कुछ जरूरी बातों का ध्यान जरूर रखें. लोन लेने से पहले दो से तीन अलग-अलग बैंकों के ब्याज दरों और प्रोसेसिंग फीस की तुलना जरूर कर लें. यदि आपका सिबिल स्कोर 750 से ऊपर है तो आप बैंक से ब्याज दरों में छूट के लिए मोलभाव भी कर सकते हैं.

जबकि कोशिश करें कि लोन की अवधि 5 साल से ज्यादा न रखें ताकि आपको फालतू ब्याज न भरना पड़े. इसके अलावा फेस्टिव सीजन या स्पेशल ऑफर्स के दौरान कार खरीदने पर कई बार बैंक फाइलिंग चार्ज और प्रोसेसिंग फीस पूरी तरह माफ कर देते हैं. जिससे आपकी शुरुआती खरीदारी काफी किफायती और आसान बन जाती है.

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