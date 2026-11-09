Vaibhav Sooryavanshi Tata Sierra: इंडियन युवा क्रिकटर वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में बेहद शानदार बल्लेबाजी की थी. जिसके चलते उनको दिवाली में एक और चमचमाती गाड़ी मिली है. युवा खिलाड़ी को Tata Sierra SUV गिफ्ट में मिली है. क्योंकि उन्हें यह कार आईपीएल में सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवॉर्ड जीतने के इनाम के रूप में दी गई है.

क्योंकि उन्होंने टूर्नामेंट के दौरान 237 से अधिक के तूफानी स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे. अपने माता-पिता और भाई के साथ उन्होंने टाटा के शोरूम पहुंचकर अपनी इस नई कार की चाबी ली और डिलीवरी की. चलिए जानतें हैं कि टाटा सिएरा एसयूवी के फीचर्स और EMI का पूरा हिसाब.

टाटा सिएरा के आधुनिक फीचर्स

बता दें कि टाटा की Tata Sierra कई एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और प्रीमियम फीचर्स से पूरी तरह लैस है. इसके केबिन में बड़ा 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पूरी तरह से डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है.

जबकि इसके अलावा कार में वेंटिलेटेड सीट्स, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ और प्रीमियम जेबीएल साउंड सिस्टम दिया गया है. सेफ्टी के लिहाज से इसमें 6 एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं.

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दमदार पावरट्रेन और शानदार ड्राइविंग रेंज

जानकारी दें दे कि टाटा सिएरा भारतीय ऑटो बाजार में पेट्रोल, डीजल और ऑल-इलेक्ट्रिक दोनों ऑप्शंस में उपलब्ध है. इसके इलेक्ट्रिक वेरिएंट में बड़ा बैटरी पैक मिलता है जो एक बार फुल चार्ज होने पर 450 से 500 किलोमीटर से ज्यादा की लंबी ड्राइविंग रेंज देने में सक्षम है.

वहीं इसके आईसीई मॉडल में पावरफुल 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन का ऑप्शन दिया गया है. जो मुश्किल रास्तों पर भी बेहतरीन पिकअप और स्मूथ ड्राइविंग परफॉर्मेंस देता है. इसका बोल्ड और फ्यूचरिस्टिक लुक इसे सड़कों पर अलग पहचान देता है.

कितना होगा इसका EMI?

आपको जानकारी दें दे कि बाजार में टाटा सिएरा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत वेरिएंट्स के हिसाब से लगभग 15 लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक जाती है. हालांकि वैभव सूर्यवंशी को यह कार अवॉर्ड के तौर पर फ्री में मिली है लेकिन अगर कोई आम ग्राहक इस एसयूवी का 15 लाख रुपये वाला बेस मॉडल खरीदता है और अगर 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट देता है. जबकि इसके बाद 13 लाख रुपये लोन के तौर पर 8.5% इंट्रेस्ट रेट पर 5 साल के लिए लेता है ग्राहक को करीब 26,500 रुपये EMI के रूप में हर महीने देंगे होंगें.

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