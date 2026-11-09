EV Service Revenue Drop: इन दिनों इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है और हमारे देश में EV कारों की बिक्री बहुत तेजी से बढ़ी है. जिसके चलते ऐसा माना जा रहा है कि अब EV बेचने वाली गाड़ियां खूब पैसा कमा रही हैं. लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ और ही बताया जा रहा है. क्योंकि EV गाड़ियों की बिक्री बस दिखावा माना जा रहा है.

ऐसा इस लिए गाड़ी बेचने वाले डीलर्स का कहना है कि बढ़ती बिक्री के बाद भी उनका मुनाफा उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ पा रहा है. तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का पूरा खेल और असली वजहें क्या हैं.

कमाई नहीं दे पा रही EV

मार्केट में पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के कारोबार में डीलर्स की कमाई का एक बड़ा हिस्सा सर्विसिंग और स्पेयर पार्ट्स की बिक्री से आता है. लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बनावट बिल्कुल अलग होती है.

वहीं ईवी में इंजन के हजारों मूविंग पार्ट्स, गियरबॉक्स, स्पार्क प्लग और इंजन ऑयल जैसी चीजें होती ही नहीं हैं. यही वजह है कि जब ग्राहक सर्विसिंग के लिए वर्कशॉप में आते हैं तो वहां खर्च बहुत कम होता है. इसके चलते डीलर्स को सर्विस वर्कशॉप से होने वाली मोटी कमाई का यह बड़ा जरिया ईवी सेगमेंट में लगभग न के बराबर मिल रहा है.

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सेटअप का बहुत भारी दबाव

आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डीलरशिप शुरू करना या उसे चलाना पेट्रोल गाड़ियों के मुकाबले काफी ज्यादा खर्चीला साबित हो रहा है. क्योंकि ऑटो कंपनियों के कड़े नियमों के तहत डीलर्स को अपने शोरूम में हाई-पावर फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगवाना, विशेष रूप से ट्रेंड तकनीकी स्टाफ रखना और आग से सेफ्टी के लिए महंगे आधुनिक इंतजाम करना अनिवार्य होता है.

जबकि इसके अलावा बैटरी जैसी भारी-भरकम और महंगी इन्वेंट्री को अपने पास स्टॉक में रखने के लिए वर्किंग कैपिटल और बैंक लोन का ब्याज का बोझ डीलर्स की कमर तोड़ रहा है.

हो रहा है कम मार्जिन

जानकारी दें दे कि कार और दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियां इलेक्ट्रिक गाड़ियों की शुरुआती कीमतें कम बनाए रखने के लिए डीलर्स को मिलने वाले कमीशन या मार्जिन को काफी कम रखती हैं.

इसके अलावा शोरूम का भारी किराया, बिजली का बिल, कर्मचारियों की सैलरी और मार्केटिंग के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के बाद जब डीलर्स अपना नेट प्रॉफिट जोड़ते हैं. तो मार्जिन बहुत ही कम बचता है. जिसके चलते कई छोटे और मध्यम डीलर तो ऐसे हैं जो सिर्फ गाड़ियां बेचने के बजाय अपने रोजमर्रा के खर्चे निकालने में ही संघर्ष कर रहे हैं.

क्या है समाधान?

जानकारी दें दे कि ऑटो जानकारों का मानना है कि यदि ऑटोमोबाइल कंपनियों ने समय रहते डीलर्स के कमीशन, वारंटी क्लेम के भुगतान और वर्कशॉप सपोर्ट में सुधार नहीं किया तो आने वाले समय में डीलर्स का उत्साह इस सेगमेंट से कम हो सकता है.

हालांकि जैसे-जैसे बाजार बड़ा होगा और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सेकंड-हैंड ईवी बाजार में काफी सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है. लेकिन फिलहाल शुरुआती दौर में यह बिजनेस डीलर्स के लिए घाटे का सौदा ही साबित हो रहा है.

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