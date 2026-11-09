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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'फिल्मी कहानी', चीन ने Nvidia के CEO हुआंग के बयान के बाद दी प्रतिक्रिया, कहा- सब झूठा

'फिल्मी कहानी', चीन ने Nvidia के CEO हुआंग के बयान के बाद दी प्रतिक्रिया, कहा- सब झूठा

चीन ने एनवीडिया के सीईओ जेन्सन हुआंग के बयान के बाद प्रतिक्रिया दी है. हुआंग ने कबूल कर लिया है कि उनका एक चीनी महिला के साथ अफेयर चल रहा था.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 09 Nov 2026 03:31 PM (IST)
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चीन ने एनवीडिया के सीईओ जेन्सन हुआंग पर लगे जासूसी से जुड़े सभी आरोपों को खारिज कर दिया. हुआंग का चीन की कथित जासूस एलिस हुआंग के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था. इस मामले को लेकर आरोप है कि एलिस ने एनवीडिया के सीईओ से दोस्ती बढ़ाकर कंपनी की कई सीक्रेट जानकारी बीजिंग तक पहुंचाई है. हालांकि बीजिंग ने इन सभी आरोपों को झूठा करार दिया है.

ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक, चीन के विदेश मंत्रालय ने एनवीडिया के सीईओ और कथिन चीनी जासूस के संबंधों की खबरों को झूठा करार दिया है. विदेश मंत्रालय ने 30 अक्टूबर को इन आरोपों को खारिज करते हुए संबंधित रिपोर्टों को निराधार बताया. उसने इसे चीन के खिलाफ महज एक करार दिया.

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चीन बताया हॉलीवुड की कहानी

दावा किया जा रहा है कि चीनी विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि यह एक शानदार कहानी है, जिसमें हॉलीवुड की किसी थ्रिलर फिल्म की तरह सारे मोड़ और सस्पेंस मौजूद हैं. चीन ने कहा कि इन आरोपों को साबित करने के लिए अभी तक कोई भी सबूत नहीं दिखाया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के दावे पूरी तरह से अज्ञात स्रोतों पर निर्भर हैं.

सिंगापुर के गृह मंत्रालय ने क्या कहा

वहीं सिंगापुर के गृह मंत्रालय ने भी 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, जिसमें सूत्रों के हवाले से कहा गया था कि सिंगापुर के अधिकारियों को चिंताएं थीं और उन्होंने सिंगापुर स्थित डेटा सेंटर कंपनी 'मेगास्पीड' से जुड़ी एक व्यवसायी महिला की जांच की थी. मंत्रालय ने कहा कि न तो सिंगापुर सरकार और न ही उसके अधिकारियों ने ऐसा कहा है और ऐसी कोई जांच नहीं हुई थी.

बता दें कि एनवीडिया के सीईओ की मीडिया में खबर आने के बाद कई देशों में हलचल तेज हो गई है. चीन पर जासूसी के आरोप लग रहे हैं, लेकिन चीन ने इन्हें गलत करार दिया है.

यह भी पढ़ें : 'दीपावली बोलने में इतना दर्द', खरगे के 'खुशियों की ईद' वाले बयान पर बरसी BJP

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 09 Nov 2026 02:48 PM (IST)
Tags :
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