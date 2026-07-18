INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोHybrid और EV का डबल धमाका, अगले 15 दिन में आएंगी ये 3 नई कारें

Hybrid और EV का डबल धमाका, अगले 15 दिन में आएंगी ये 3 नई कारें

Upcoming Cars in India July 2026: जुलाई के आखिरी दो हफ्तों में लॉन्च होने जा रही हैं 3 नई धाकड़ कारें. मारुति ब्रेज़ा फेसलिफ्ट से लेकर होंडा की नई हाइब्रिड एसयूवी तक की पूरी डिटेल जानिए यहां.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 18 Jul 2026 03:57 PM (IST)
Preferred Sources

Upcoming Cars in India July 2026: आने वाले कुछ दिनों में अगर आप अपने लिए नई कार खरीदना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. क्योंकि, अगले 15 दिनों में 3 शानदार गाड़ियां लॉन्च होने वाली हैं. भारतीय ऑटो बाजार में हाइब्रिड और ईवी का बड़ा धमाका होने जा रहा है. 

बता दें कि, जुलाई महीना खत्म होने से पहले सड़कों पर 3 जबरदस्त नई कारें एंट्री मारने के लिए बिल्कुल तैयार हैं. इनमें माइलेज के लिए जाने वाली हाइब्रिड एसयूवी से लेकर देश की सबसे पसंदीदा कॉम्पैक्ट एसयूवी का नया अवतार तक शामिल है. तो चलिए जानतें हैं कौन सी 3 शानदार कार जल्द लॉन्च होने जा रही हैं.

मारुति ब्रेज़ा फेसलिफ्ट का नया अवतार 

बता दें कि, देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी अपनी बेहद पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेज़ा का फेसलिफ्ट मॉडल 23 जुलाई को उतारने जा रही है. कंपनी इस बार इसे एकदम नए लुक और धमाकेदार फीचर्स के साथ ला रही है. 

इसमें नई फ्रंट ग्रिल, कनेक्टेड एलईडी टेललैंप और नए अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे. अंदर की तरफ आपको बड़ा 10.1 इंच का टचस्क्रीन सिस्टम और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे मॉडर्न फीचर्स मिलेंगे. सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन में हो सकता है. जहां मौजूदा इंजन के साथ 1.0 लीटर का बूस्टरजेट टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिल सकता है.

यह भी पढ़ें: ऐसा क्या है खास कि रणबीर-हार्दिक के गैराज की शान है करोड़ों की ये कार? जानिए खासियत

होंडा ZR-V हाइब्रिड कार 

जबकि इसके अलावा होंडा अपनी नई फ्लैगशिप एसयूवी ZR-V हाइब्रिड को जुलाई के तीसरे हफ्ते में लॉन्च करने की प्लानिंग कर चुकी है. ऐसा माना जा रहा है कि, यह गाड़ी उन लोगों के लिए बेहतरीन सौदा होगी जो बिना चार्जिंग के झंझट के इलेक्ट्रिक जैसा मजा और शानदार माइलेज चाहते हैं. 

इसमें 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन एक दमदार स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम के साथ मिलेगा. जो करीब 22.8 किमी प्रति लीटर का धांसू माइलेज देगा. इस प्रीमियम एसयूवी में आपको बोस का धाकड़ ऑडियो सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग और सुरक्षा के लिए एडवांस ADAS जैसे कमाल के फीचर्स मिलने वाले हैं.

टोयोटा हायलक्स भी होगी लॉन्च 

आपको बता दें कि, जो लोग दमदार पावर, ऑफ-रोडिंग और मस्कुलर लुक के फैन हैं. उनके लिए टोयोटा 28 जुलाई को अपनी नई जनरेशन हायलक्स पिकअप ट्रक को पेश करने जा रही है. इस बार कंपनी इसे बेहद आक्रामक डिजाइन और आधुनिक फीचर्स के साथ अपग्रेड कर रही है. 

इसमें बड़ी हनीकॉम्ब ग्रिल और स्लिम एलईडी हेडलैंप के साथ एकदम नया फ्रंट लुक मिलेगा. इसके केबिन में डुअल 12.3 इंच का बड़ा स्क्रीन सेटअप, वायरलेस कनेक्टिविटी और डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे लग्जरी फीचर्स दिए जाएंगे. जो आपके ऑफ-रोड सफर को आरामदायक बना देंगे.

यह भी पढ़ें: e-Challan भरने के बाद भी रिकॉर्ड में दिख रहा Pending? ऐसे मिनटों में करें ठीक

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 18 Jul 2026 03:57 PM (IST)
Tags :
Upcoming Cars In India July 2026 New Maruti Brezza Facelift Launch Honda ZRV Hybrid SUV Specs
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Hybrid और EV का डबल धमाका, अगले 15 दिन में आएंगी ये 3 नई कारें
Hybrid और EV का डबल धमाका, अगले 15 दिन में आएंगी ये 3 नई कारें
ऑटो
कैसे पता करें कि आपकी कार या बाइक E20 फ्यूल को करती है सपोर्ट? ऐसे हासिल करें जानकारी
कैसे पता करें कि आपकी कार या बाइक E20 फ्यूल को करती है सपोर्ट? ऐसे हासिल करें जानकारी
ऑटो
e-Challan भरने के बाद भी रिकॉर्ड में दिख रहा Pending? ऐसे मिनटों में करें ठीक
e-Challan भरने के बाद भी रिकॉर्ड में दिख रहा Pending? ऐसे मिनटों में करें ठीक
ऑटो
683 KM रेंज वाली ये EV मिल रही 2.50 लाख रुपये सस्ती, 5-स्टार सेफ्टी के साथ ये फीचर भी
683 KM रेंज वाली ये EV मिल रही 2.50 लाख रुपये सस्ती, 5-स्टार सेफ्टी के साथ ये फीचर भी
Advertisement

वीडियोज

गुटखाबाज बीवी की डिमांड डायरी!
Shehnaaz Gill बोलीं- अभी सक्सेस नहीं मिली, मेरा सपना है लोग टिकट खरीदकर मेरी फिल्में देखने आएं
Bollywood News: '3 Idiots' की कहानी पर आमिर का नया खुलासा, सोनम वांगचुक कनेक्शन पर छिड़ी नई बहस (17-07-2026)
Udne ki Asha: Sailee-Sachin की बदली किस्मत; Ganpatipule में मिला पैसा, पर खो गया सुकून!
Tata Altroz diesel long term review and mileage: E20 ka best solution? #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Abhijeet Dipke: जंतर-मंतर पर बवाल, भूख हड़ताल पर बैठे अभिजीत दीपके पर महिला ने फेंकी स्याही, वीडियो आया सामने
जंतर-मंतर पर बवाल, भूख हड़ताल पर बैठे अभिजीत दीपके पर महिला ने फेंकी स्याही, वीडियो आया सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पहले रामपुर-सैफई सिंडिकेट युवाओं का हक खाते थे', अमरोहा में CM योगी का सपा पर निशाना
'पहले रामपुर-सैफई सिंडिकेट युवाओं का हक खाते थे', अमरोहा में CM योगी का सपा पर निशाना
इंडिया
सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर कांग्रेस का पहला रिएक्शन, पवन खेड़ा बोले- 'कल कमिश्नर बदला और आज...'
सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर कांग्रेस का पहला रिएक्शन, पवन खेड़ा बोले- 'कल कमिश्नर बदला और आज...'
इंडिया
Shashi Tharoor Lift: होटल की लिफ्ट में फंसे कांग्रेस सांसद शशि थरूर, साथ में थे 8 और लोग, रेस्क्यू के बाद क्या कहा?
होटल की लिफ्ट में फंसे कांग्रेस सांसद शशि थरूर, साथ में थे 8 और लोग, रेस्क्यू के बाद क्या कहा?
स्पोर्ट्स
21 साल की उम्र में तिहरा शतक, एक ओवर में 6 छक्के… सर गैरी सोबर्स के वो रिकॉर्ड जिन्होंने रचा इतिहास
21 साल की उम्र में तिहरा शतक, एक ओवर में 6 छक्के… सर गैरी सोबर्स के वो रिकॉर्ड जिन्होंने रचा इतिहास
रीजनल सिनेमा
Deool Band 2 Lifetime Collection: 10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊल बंद 2' हुई सुपरहिट, 641.6% रहा प्रॉफिट, जानें- लाइफटाइम कलेक्शन
10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊल बंद 2' हुई सुपरहिट, 641.6% रहा प्रॉफिट, जानें- लाइफटाइम कलेक्शन
इंडिया
यूपी विधानसभा चुनाव: BJP ने कसी कमर, अमित शाह बिछा रहे चुनावी बिसात, इन सीटों पर पैनी नजर!
यूपी विधानसभा चुनाव: BJP ने कसी कमर, अमित शाह बिछा रहे चुनावी बिसात, इन सीटों पर पैनी नजर!
इंडिया
श्रीहरिकोटा से Vikram-1 की सफल लॉन्चिंग पर PM मोदी ने किया फोन, वैज्ञानिकों को दी बधाई, जानें और क्या कहा?
श्रीहरिकोटा से Vikram-1 की सफल लॉन्चिंग पर PM मोदी ने किया फोन, वैज्ञानिकों को दी बधाई, जानें और क्या कहा?
ENT LIVE
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Embed widget