Hybrid और EV का डबल धमाका, अगले 15 दिन में आएंगी ये 3 नई कारें

Upcoming Cars in India July 2026: आने वाले कुछ दिनों में अगर आप अपने लिए नई कार खरीदना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. क्योंकि, अगले 15 दिनों में 3 शानदार गाड़ियां लॉन्च होने वाली हैं. भारतीय ऑटो बाजार में हाइब्रिड और ईवी का बड़ा धमाका होने जा रहा है.

बता दें कि, जुलाई महीना खत्म होने से पहले सड़कों पर 3 जबरदस्त नई कारें एंट्री मारने के लिए बिल्कुल तैयार हैं. इनमें माइलेज के लिए जाने वाली हाइब्रिड एसयूवी से लेकर देश की सबसे पसंदीदा कॉम्पैक्ट एसयूवी का नया अवतार तक शामिल है. तो चलिए जानतें हैं कौन सी 3 शानदार कार जल्द लॉन्च होने जा रही हैं.

मारुति ब्रेज़ा फेसलिफ्ट का नया अवतार

बता दें कि, देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी अपनी बेहद पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेज़ा का फेसलिफ्ट मॉडल 23 जुलाई को उतारने जा रही है. कंपनी इस बार इसे एकदम नए लुक और धमाकेदार फीचर्स के साथ ला रही है.

इसमें नई फ्रंट ग्रिल, कनेक्टेड एलईडी टेललैंप और नए अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे. अंदर की तरफ आपको बड़ा 10.1 इंच का टचस्क्रीन सिस्टम और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे मॉडर्न फीचर्स मिलेंगे. सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन में हो सकता है. जहां मौजूदा इंजन के साथ 1.0 लीटर का बूस्टरजेट टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिल सकता है.

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होंडा ZR-V हाइब्रिड कार

जबकि इसके अलावा होंडा अपनी नई फ्लैगशिप एसयूवी ZR-V हाइब्रिड को जुलाई के तीसरे हफ्ते में लॉन्च करने की प्लानिंग कर चुकी है. ऐसा माना जा रहा है कि, यह गाड़ी उन लोगों के लिए बेहतरीन सौदा होगी जो बिना चार्जिंग के झंझट के इलेक्ट्रिक जैसा मजा और शानदार माइलेज चाहते हैं.

इसमें 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन एक दमदार स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम के साथ मिलेगा. जो करीब 22.8 किमी प्रति लीटर का धांसू माइलेज देगा. इस प्रीमियम एसयूवी में आपको बोस का धाकड़ ऑडियो सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग और सुरक्षा के लिए एडवांस ADAS जैसे कमाल के फीचर्स मिलने वाले हैं.

टोयोटा हायलक्स भी होगी लॉन्च

आपको बता दें कि, जो लोग दमदार पावर, ऑफ-रोडिंग और मस्कुलर लुक के फैन हैं. उनके लिए टोयोटा 28 जुलाई को अपनी नई जनरेशन हायलक्स पिकअप ट्रक को पेश करने जा रही है. इस बार कंपनी इसे बेहद आक्रामक डिजाइन और आधुनिक फीचर्स के साथ अपग्रेड कर रही है.

इसमें बड़ी हनीकॉम्ब ग्रिल और स्लिम एलईडी हेडलैंप के साथ एकदम नया फ्रंट लुक मिलेगा. इसके केबिन में डुअल 12.3 इंच का बड़ा स्क्रीन सेटअप, वायरलेस कनेक्टिविटी और डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे लग्जरी फीचर्स दिए जाएंगे. जो आपके ऑफ-रोड सफर को आरामदायक बना देंगे.

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