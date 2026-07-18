जंतर-मंतर पर बवाल, भूख हड़ताल पर बैठे अभिजीत दीपके पर महिला ने फेंकी स्याही, वीडियो आया सामने

दिल्ली के जंतर-मंतर पर शनिवार (18 जुलाई 2026) को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक महिला ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके पर स्याही फेंक दिया. घटना उस समय हुई, जब दीपके प्रदर्शन स्थल पर मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे थे. चश्मदीदों के अनुसार, अभिजीत दीपके मंच से सभा को संबोधित कर रहे थे. इसी दौरान एक महिला अचानक उनके करीब पहुंची और उन पर स्याह फेंक दिया.

घटना के बाद वहां मौजूद लोगों और समर्थकों के बीच कुछ समय के लिए हड़कंप की स्थिति बन गई. इसके तुरंत बाद कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों ने स्थिति को संभालने की कोशिश की. मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी और अन्य लोगों ने महिला को रोक लिया. इस दौरान कार्यक्रम कुछ देर के लिए प्रभावित भी हुआ.

STORY | Chaos at Jantar Mantar as woman throws ink-like liquid at CJP founder Abhijeet Dipke



Chaos erupted at Jantar Mantar on Saturday after a woman threw an ink-like liquid at Cockroach Janata Party (CJP) founder Abhijeet Dipke while he was addressing a gathering at the… https://t.co/KW2forKlnx — Press Trust of India (@PTI_News) July 18, 2026

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घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि महिला ने यह कदम किस वजह से उठाया और उसके पीछे क्या कारण था. दिल्ली के जंतर-मंतर पर हाल के दिनों में विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार प्रदर्शन और धरने चल रहे हैं. इसी बीच अभिजीत दीपके पर हुए इस घटनाक्रम ने वहां मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से साझा किया जा रहा है.

सफदरजंग अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक

सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें शनिवार (18 जुलाई 2026) को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया. इसके बाद जंतर-मंतर प्रदर्शन स्थल और सफदरजंग अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है. अधिकारियों के मुताबिक सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से अस्पताल ले जाने के दौरान शनिवार सुबह कुछ समय के लिए हल्की अफरा-तफरी की स्थिति बन गई थी. पुलिस का कहना है कि इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने उन्हें अस्पताल ले जाने के दौरान रोकने की कोशिश की. पुलिस ने बताया कि किसी भी घटना को रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जंतर-मंतर और उसके आसपास के इलाकों में दिल्ली पुलिस के साथ अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है.

सोनम वांगचुक की वाइफ ने लिखा लेटर

सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि डी. अंगमो ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल प्रशासन को लेटर लिखकर उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की है. उन्होंने अस्पताल में इलाज और मेडिकल जानकारी को लेकर चिंता जताई है. गीतांजलि डी. अंगमो ने अपने लेटर में आरोप लगाते हुए लिखा कि सफदरजंग अस्पताल ने सोनम वांगचुक की मेडिकल जांच रिपोर्ट की कॉपी देने से मना कर दिया. उन्होंने यह भी कहा कि वांगचुक की हेल्थ पर नजर रखने वाले उनके डॉक्टरों को भी उनसे मिलने की परमिशन नहीं दी गई. सोनम वांगचुक का पोटेशियम लेवल पहले 4.3 था, जो अब घटकर 2.9 रह गया है. परिवार का कहना है कि पोटेशियम लेवल में इतनी गिरावट चिंता की बात है और इससे उनकी सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई है.

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