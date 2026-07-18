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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाAbhijeet Dipke: जंतर-मंतर पर बवाल, भूख हड़ताल पर बैठे अभिजीत दीपके पर महिला ने फेंकी स्याही, वीडियो आया सामने

Abhijeet Dipke: जंतर-मंतर पर बवाल, भूख हड़ताल पर बैठे अभिजीत दीपके पर महिला ने फेंकी स्याही, वीडियो आया सामने

Abhijeet Dipke: दिल्ली के जंतर-मंतर पर उस समय हंगामा मच गया जब एक महिला ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके पर स्याही फेंक दिया. घटना के दौरान वह प्रदर्शनकारियों को संबोधित कर रहे थे.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 18 Jul 2026 02:54 PM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर शनिवार (18 जुलाई 2026) को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक महिला ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके पर स्याही फेंक दिया. घटना उस समय हुई, जब दीपके प्रदर्शन स्थल पर मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे थे. चश्मदीदों के अनुसार, अभिजीत दीपके मंच से सभा को संबोधित कर रहे थे. इसी दौरान एक महिला अचानक उनके करीब पहुंची और उन पर स्याह फेंक दिया.

घटना के बाद वहां मौजूद लोगों और समर्थकों के बीच कुछ समय के लिए हड़कंप की स्थिति बन गई. इसके तुरंत बाद कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों ने स्थिति को संभालने की कोशिश की. मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी और अन्य लोगों ने महिला को रोक लिया. इस दौरान कार्यक्रम कुछ देर के लिए प्रभावित भी हुआ.

ये भी पढ़ें: 'सरकार ने किसी को नहीं बख्शा', सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर से हटाया तो बोले मल्लिकार्जुन खरगे

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर  वायरल

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि महिला ने यह कदम किस वजह से उठाया और उसके पीछे क्या कारण था. दिल्ली के जंतर-मंतर पर हाल के दिनों में विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार प्रदर्शन और धरने चल रहे हैं. इसी बीच अभिजीत दीपके पर हुए इस घटनाक्रम ने वहां मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से साझा किया जा रहा है.

सफदरजंग अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक

सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें शनिवार (18 जुलाई 2026) को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया. इसके बाद जंतर-मंतर प्रदर्शन स्थल और सफदरजंग अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है. अधिकारियों के मुताबिक सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से अस्पताल ले जाने के दौरान शनिवार सुबह कुछ समय के लिए हल्की अफरा-तफरी की स्थिति बन गई थी. पुलिस का कहना है कि इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने उन्हें अस्पताल ले जाने के दौरान रोकने की कोशिश की. पुलिस ने बताया कि किसी भी घटना को रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जंतर-मंतर और उसके आसपास के इलाकों में दिल्ली पुलिस के साथ अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है.

सोनम वांगचुक की वाइफ ने लिखा लेटर

सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि डी. अंगमो ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल प्रशासन को लेटर लिखकर उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की है. उन्होंने अस्पताल में इलाज और मेडिकल जानकारी को लेकर चिंता जताई है. गीतांजलि डी. अंगमो ने अपने लेटर में आरोप लगाते हुए लिखा कि सफदरजंग अस्पताल ने सोनम वांगचुक की मेडिकल जांच रिपोर्ट की कॉपी देने से मना कर दिया. उन्होंने यह भी कहा कि वांगचुक की हेल्थ पर नजर रखने वाले उनके डॉक्टरों को भी उनसे मिलने की परमिशन नहीं दी गई. सोनम वांगचुक का पोटेशियम लेवल पहले 4.3 था, जो अब घटकर 2.9 रह गया है. परिवार का कहना है कि पोटेशियम लेवल में इतनी गिरावट चिंता की बात है और इससे उनकी सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 18 Jul 2026 02:04 PM (IST)
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