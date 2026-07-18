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हिंदी न्यूज़ऑटोकैसे पता करें कि आपकी कार या बाइक E20 फ्यूल को करती है सपोर्ट? ऐसे हासिल करें जानकारी

कैसे पता करें कि आपकी कार या बाइक E20 फ्यूल को करती है सपोर्ट? ऐसे हासिल करें जानकारी

E20 Fuel: अगर आपकी कार E20 पेट्रोल के लिए तैयार है तो मैनुअल में साफ तौर पर E20 Compatible, E20 Fuel Compatible या इसी तरह की जानकारी मिलेगी. बिना पुष्टि के फ्यूलका इस्तेमाल करना ठीक नहीं माना जाता.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 18 Jul 2026 03:22 PM (IST)
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देशभर में E20 पेट्रोल बड़ी चर्चा का विषय बन गया है. इस पेट्रोल में 20 फीसदी एथेनॉल और 80 फीसदी सामान्य पेट्रोल का मिश्रण होता है. इस फ्यूल के आने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या उनकी कार इस नए फ्यूल के साथ सेफ तरीके से चल सकती है? अगर आपकी कार E20-रेडी नहीं है और आप लगातार इसमें E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं तो लंबे समय में इंजन या फ्यूल सिस्टम पर असर पड़ सकता है. इसलिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आपकी कार E20 फ्यूल को सपोर्ट करती है या नहीं. 

सबसे आसान तरीका अपनी कार की ओनर मैनुअल देखना है. कंपनी हर मॉडल के साथ एक मैनुअल देती है, जिसमें फ्यूल से जुड़ी पूरी जानकारी लिखी होती है. अगर आपकी कार E20 पेट्रोल के लिए तैयार है तो मैनुअल में साफ तौर पर E20 Compatible या इसी तरह की जानकारी मिलेगी. अगर ऐसी जानकारी नहीं मिलती है तो बिना पुष्टि के E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करना ठीक नहीं माना जाता.

इन तरीकों से हासिल करें जानकारी

अगर आपके पास कार का मैनुअल नहीं है तो दूसरा तरीका कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखना है. आज लगभग सभी बड़ी कार कंपनियां अपनी वेबसाइट पर यह जानकारी देती हैं कि कौन-से मॉडल E20 पेट्रोल के लिए सही हैं. आप अपनी कार का मॉडल और दूसरी डिटेल्स दर्ज करके इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं. इसके अलावा कंपनी के कस्टमर केयर से भी इसकी पुष्टि की जा सकती है. वहां गाड़ी का VIN (Vehicle Identification Number) या चेसिस नंबर देखकर भी सही जानकारी दी जा सकती है.

अगर आपकी कार अप्रैल 2023 के बाद बनी है तो उसके E20 कम्पैटिबल होने की उम्मीद काफी ज्यादा है. सरकार के नियमों के मुताबिक, इस दौरान बाद लॉन्च की गई ज्यादातर पेट्रोल कारें E20 पेट्रोल को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं. हालांकि, फिर भी  पुष्टि कंपनी के डॉक्यूमेंट्स या सर्विस सेंटर से करना बेहतर रहता है, क्योंकि अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट में बदलाव हो सकते हैं.

ये काम करना भी जरूरी

अगर आपकी कार E20 फ्यूल को सपोर्ट नहीं करती और उसमें लगातार E20 पेट्रोल डाला जाता है तो समय के साथ फ्यूल पाइप, रबर सील, गैस्केट और कुछ धातु वाले हिस्सों पर असर पड़ सकता है. एथेनॉल सामान्य पेट्रोल की तुलना में ज्यादा नमी सोखता है, इसलिए पुरानी गाड़ियों में लंबे समय तक इसका यूज करने से कुछ तकनीकी समस्याएं आने की उम्मीद रहती है. यही वजह है कि कार निर्माता की सलाह का पालन करना सबसे सेफ ऑप्शन माना जाता है.

कई लोगों का यह भी सवाल होता है कि क्या E20 पेट्रोल से माइलेज कम हो जाता है? एक्सपर्ट्स की मानें तो E20 में एथेनॉल की मात्रा ज्यादा होने के चलते इसकी ऊर्जा सामान्य पेट्रोल की तुलना में थोड़ी कम होती है. इसलिए E20 कम्पैटिबल कारों में भी माइलेज में हल्की कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन यह आमतौर पर बहुत ज्यादा नहीं होती. वहीं अगर गाड़ी E20 के लिए डिजाइन नहीं की गई है तो परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी दोनों प्रभावित हो सकते हैं.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 18 Jul 2026 03:22 PM (IST)
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E20 Fuel E20 Petrol Auto News Car News E20 Fuel Compatible
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