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हिंदी न्यूज़ऑटोHyundai भारत में पेश करने जा रही 500 KM रेंज वाली सबसे सस्ती EV, जानिए कब होगी लॉन्च?

Hyundai भारत में पेश करने जा रही 500 KM रेंज वाली सबसे सस्ती EV, जानिए कब होगी लॉन्च?

Hyundai Cheapest EV: यह नई इलेक्ट्रिक SUV भारतीय बाजार के लिए खास तौर पर बनाई जा रही है. कंपनी इसे पूरी तरह भारत में तैयार करेगी और बाद में दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट कर सकती है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 18 Jul 2026 04:26 PM (IST)
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भारतीय इलेक्ट्रिक कार बाजार तेजी से बढ़ रहा है और अब लगभग हर बड़ी कार कंपनी अपने पोर्टफोलियो में नए इलेक्ट्रिक मॉडल जोड़ रही हैॉ. इसी कड़ी में हुंडई भी भारत के लिए एक नई और किफायती इलेक्ट्रिक SUV तैयार कर रही है. यह कंपनी की अब तक की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक SUV होगी, जिसे Creta Electric से नीचे पोजिशन किया जाएगा.

सबसे खास बात यह है कि कम कीमत के बावजूद इसमें 500 किलोमीटर से ज्यादा की ड्राइविंग रेंज मिलने की उम्मीद है. ऐसे में यह SUV उन ग्राहकों के लिए बेहतरीन ऑप्शन बन सकती है, जो पहली बार इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं लेकिन लंबी रेंज से समझौता नहीं करना चाहते.

भारत में तैयार की जाएगी ये गाड़ी

यह नई इलेक्ट्रिक SUV भारतीय बाजार के लिए खास तौर पर बनाई जा रही है. कंपनी इसे पूरी तरह भारत में तैयार करेगी और बाद में दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट कर सकती है. माना जा रहा है कि यह मॉडल Hyundai Creta Electric से छोटा होगा और कीमत के मामले में भी ज्यादा किफायती रहेगा. इसका मुकाबला Tata Punch EV, Tata Nexon EV के शुरुआती वेरिएंट और आने वाली दूसरी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक गाड़ियों से होगा.

नई Hyundai EV के डिजाइन को भी पूरी तरह मॉडर्न बनाया जाएगा. टेस्टिंग के दौरान सामने आई तस्वीरों से पता चलता है कि इसमें बंद फ्रंट ग्रिल, एयरोडायनामिक बॉडी, नए डिजाइन के LED हेडलैंप, आकर्षक अलॉय व्हील और EV-विशेष स्टाइलिंग देखने को मिलेगी. कंपनी इसे युवा ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार कर रही है, इसलिए इसका लुक काफी स्पोर्टी और फ्यूचरिस्टिक होने की उम्मीद है. साथ ही इसकी कॉम्पैक्ट शेप शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर ड्राइविंग को आसान बनाएगा.

गाड़ी की परफॉर्मेंस और रेंज 

बैटरी और परफॉर्मेंस की बात करें तो इस SUV में दो बैटरी पैक दिए जाने की उम्मीद है. इसके शुरुआती वेरिएंट में लगभग 42kWh का बैटरी पैक मिल सकता है, जबकि टॉप मॉडल में करीब 51.4kWh कैपेसिटी की बैटरी मिलने की उम्मीद है. बड़ा बैटरी पैक एक बार फुल चार्ज होने पर 500 किलोमीटर से ज्यादा की प्रमाणित रेंज दे सकता है, जबकि छोटे बैटरी पैक की रेंज भी लगभग 440 किलोमीटर तक रहने की उम्मीद है. इसके अलावा इसमें DC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा, जिससे बैटरी को कम समय में चार्ज किया जा सकेगा.

गाड़ी के फीचर्स और लॉन्चिंग

फीचर्स के मामले में भी Hyundai कोई समझौता नहीं करेगी. उम्मीद है कि इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए जाएंगे. कंपनी इसे प्रीमियम फील देने की कोशिश करेगी ताकि कम कीमत के बावजूद ग्राहकों को मॉडर्न तकनीक का पूरा फील मिल सके.

Hyundai ने अभी तक इस इलेक्ट्रिक SUV का ऑफिशियली नाम, कीमत और लॉन्च डेट घोषित नहीं की है.  रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में भारतीय बाजार में पेश किया जा सकता है. इसकी कीमत Creta Electric से कम रखी जाएगी, जिससे यह कंपनी की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक SUV बन जाएगी.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 18 Jul 2026 04:26 PM (IST)
Tags :
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