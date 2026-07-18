'पहले रामपुर-सैफई सिंडिकेट युवाओं का हक खाते थे', अमरोहा में CM योगी का सपा पर निशाना

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को अमरोहा जनपद के दौरे पर थे. यहां उन्होंने 207 करोड़ से अधिक की लागत की 42 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के लिए 'दो ही जगह हैं-जेल या जहन्नुम.' उन्होंने कहा कि सरकार ने माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और अपने संकल्प के अनुरूप 'माफिया को मिट्टी में मिला दिया.'

पहले 'रामपुर सिंडिकेट' और 'सैफई सिंडिकेट' युवाओं के रोजगार के अवसरों पर कब्ज़ा जमाते थे. उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रदेश में उनकी सरकार है. हमने पहले ही कहा था कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, वैसे ही ऐसे लोग दुम दबाकर अपने बिलों में छिप जाएंगे.

पहले में 100 में 15 अब सीधे 100 रूपए पहुंच रहे

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले के प्रधानमंत्री कहते थे कि दिल्ली से भेजे गए 100 रुपये में से केवल 15 रुपये ही गरीबों तक पहुंचते हैं. और वे 85 रुपये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग खा जाते थे. उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भेजे गए 100 रुपये के 100 रुपये सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच रहे हैं.

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2017 से पहले किसानों को नहीं मिलता था फसल का उचित दाम

सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर मुआवजा और उचित मूल्य मिलना चाहिए. जबकि उन्होंने दावा किया कि 2017 से पहले गन्ना किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिलता था. उन्होंने कहा कि यदि पहले वाली सरकार होती तो प्रदेश का चीनी उद्योग बंद होने की कगार पर पहुंच जाता. उनके अनुसार, आज एनडीए सरकार 122 चीनी मिलों का संचालन सुनिश्चित कर रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले गन्ने का मूल्य करीब 300 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसे बढ़ाकर 400 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है. उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश आज देश में सबसे अधिक चीनी और सबसे अधिक एथेनॉल उत्पादन करने वाला राज्य बन चुका है.

विकास के साथ-साथ सुरक्षा का माहौल भी मजबूत हुआ

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में शुरू हुई विकास यात्रा आज भी जारी है और अब प्रदेश में विकास के साथ-साथ सुरक्षा का माहौल भी मजबूत हुआ है. 2017 से पहले आस्था के साथ खिलवाड़ होता था और धार्मिक आयोजनों में बाधाएं आती थीं. उन्होंने कहा कि आज कांवड़ यात्रा और जन्माष्टमी जैसे पर्व बिना किसी रोक-टोक के आयोजित हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार सभी की आस्था का सम्मान करती है और धार्मिक परंपराओं को पूरा सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है.

सड़क नेटवर्क बेहतर हुआ

सीएम योगी ने कहा कि बेहतर सड़क नेटवर्क और एक्सप्रेसवे के कारण दिल्ली की दूरी काफी कम हो गई है. उन्होंने कहा कि अब कई स्थानों से दिल्ली का सफर करीब डेढ़ से दो घंटे में पूरा किया जा सकता है. उन्होंने आरोप लगाया कि 2017 से पहले प्रदेश के कई जिलों में दंगे होते थे और व्यापारियों व बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ होता था.

मुख्यमंत्री ने गंगा एक्सप्रेसवे की तारीफ करते हुए कहा कि इसके बनने से अमरोहा की कनेक्टिविटी को नई रफ़्तार मिली है. अब अमरोहा से दिल्ली और लखनऊ का सफर और बेहतर हो गया है.उन्होंने अमरोहा में फर्नीचर और ढोलक उद्योग पर कहा कि अब ये 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट' योजना एके तहत देशभर में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं.

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