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हिंदी न्यूज़ऑटोOla-Uber यूजर्स और ड्राइवरों को मिलेगी बड़ी राहत, जल्द लागू होने जा रही नई पॉलिसी

Ola-Uber यूजर्स और ड्राइवरों को मिलेगी बड़ी राहत, जल्द लागू होने जा रही नई पॉलिसी

New Aggregator Policy: यूपी में जल्द लागू होगी नई कैब एग्रीगेटर पॉलिसी. बुकिंग कैंसिल करने पर ड्राइवरों को देना होगा किराया, साथ ही मिलेगा 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस. जानिए पूरी डिटेल.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 11 Jul 2026 05:14 PM (IST)
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New Aggregator Policy: भारत में कैब से सफर करने वालों की तादात बढ़ती जा रही है. बड़े शहरों में हर दिन कई हजारों लोग कैब की सुविधा लेते हैं. कैब से सफर करने वालों के लिए एक राहत वाली खबर सामने आई है. बता दें कि, उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही राज्य में नई एग्रीगेटर पॉलिसी को लागू करने जा रही है. 

अब तक कोई कानून न होने की वजह से कैब कंपनियां और ड्राइवर पैसेंजर्स से मनमानी करते थे और मुश्किल समय पर बुकिंग कैंसिल कर देते थे. हालांकि अब लेकिन नई नीति के आने के बाद से कैब सर्विसेज के नियम बेहद सख्त हो जाएंगे. तो चलिए जानतें हैं कि, इस नई कैब निति से कैसे आम जनता को फायदा मिलने वाला है.

अब नहीं चलेगी मनमानी 

आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी बारिश होती है या ऑफिस टाइम होता है तो कैब कंपनियां सर्ज प्राइसिंग के नाम पर किराया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. नई पॉलिसी लागू होने के बाद एग्रीगेटर कंपनियां पैसेंजर्स से मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगी. 

बता दें कि, परिवहन विभाग अब इनके लिए एक फिक्स्ड किराया सीमा तय कर रहा है. सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि पीक ऑवर्स या भारी डिमांड के दौरान भी कंपनियां बेस फेयर से 50% से ज्यादा किराया नहीं बढ़ा पाएंगी जिससे आम जनता को थोड़ी राहत मिलेगी.

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बुकिंग कैंसिल करने पर लगेगा जुर्माना

बता दें कि, नई कैब पॉलिसी में सबसे अनोखा नियम बुकिंग कैंसिलेशन को लेकर बनाया गया है. अब अगर कोई ड्राइवर राइड एक्सेप्ट करने के बाद बिना वजह बुकिंग कैंसिल करता है तो उस ट्रिप का पूरा किराया उस ड्राइवर को ही भरना पड़ेगा. 

जबकि अगर ड्राइवर राइड बुक होने के बाद तय समय पर पिकअप लोकेशन पर नहीं पहुंचता है तो उस पर न्यूनतम 100 रुपये का जुर्माना लगेगा. वहीं दूसरी तरफ यात्रियों पर भी शिकंजा कसा गया है. अगर कोई पैसेंजर राइड बुक करके उसे कैंसिल करता है तो उस यात्री पर भी 100 रुपये की पेनल्टी लगाई जाएगी.

मिलेगा 10 लाख का इंश्योरेंस 

उत्तर प्रदेश में लागू होने वाली पॉलिसी सिर्फ यात्रियों की सुविधा के लिए नहीं है बल्कि ड्राइवरों की सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखती है. नई नीति के तहत कैब कंपनियों के लिए अपने चालकों को सामाजिक सुरक्षा देना अनिवार्य होगा. सभी ड्राइवरों को न्यूनतम 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस दिया जाएगा. 

वहीं, इसके अलावा ड्यूटी के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए नशा करने वाले ड्राइवरों पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी और पकड़े जाने पर तुरंत कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 11 Jul 2026 05:14 PM (IST)
Tags :
Up New Aggregator Policy Ola Uber Cab Rules Cab Fare Surge Price Driver Insurance Policy
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