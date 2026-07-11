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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्ववियतनाम में नाव पलटने से भारतीय पर्यटकों की मौत पर राहुल गांधी का आया रिएक्शन, कहा - 'मैं भारत सरकार से...'

वियतनाम में नाव पलटने से भारतीय पर्यटकों की मौत पर राहुल गांधी का आया रिएक्शन, कहा - 'मैं भारत सरकार से...'

हादसा दोपहर 1 बजे हुआ. फु क्वोक ओशन पियर आइलैंड कंपनी की एक स्पीडबोट भारतीय टूरिस्टों को होन में रुट से एनथोई पोर्ट ले जा रही थी. उसी दौरन यह हादसा हुआ. फुक्वोक एयरपोर्ट एयरपोर्ट से 25 किमी दूर है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 11 Jul 2026 07:19 PM (IST)
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वियतनाम के फु क्वोक आइलैंड में स्पीड बोट (Speed Boat Incident in Vitenam) पलटने से हुए हादसे पर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बयान आया है. उन्होंने एक्स पर मृतकों को श्रद्धांजलि दी है. 

हादसा दोपहर 1 बजे हुआ. जहां फु क्वोकओशन पियर आइलैंड कंपनी की एक स्पीडबोट भारतीय टूरिस्टों को होन में रुट से एनथोई पोर्ट ले जा रही थी. उसी दौरन यह हादसा हुआ. फुक्वोक एयरपोर्ट से 25 किमी दूर है. इस हादसे में 33 लोग सवार थे. जिनमें 15 लोगों की मौत हो गई. 

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि, सरकार से की अपील

राहुल गांधी ने हादसे पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि वियतनाम के फुक्वोक आइलैंड के पास भारतीय टूरिस्ट को ले जा रही नाव पलटने की दुखद घटना से बहुत दुखी हूं. जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है. उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है. मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ भी हैं, जो अभी भी लापता हैं. उनके परिवारों के साथ हैं, जो इस दर्दनाक इंतजार में हैं.

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उन्होंने कहा, 'मैं भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से वियतनामी अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने का आग्रह करता हूं, ताकि यह पक्का हो सके कि चल रहे बचाव कार्यों में हर मुमकिन कोशिश की जाए और प्रभावित परिवारों को सभी जरूरी मदद दी जाए.'

भारतीय दूतावास ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
इधर, भारतीय दूतावास ने हादसे के बाद दो कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं. साथ ही हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. दूतावास ने कहा है कि प्रभावित परिवारों को जानकारी और मदद देने के लिए, हो ची मिन्ह सिटी में भारत के वाणिज्य दूतावास में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है. इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है: +84 36 281 7930, +84 91 552 37 14 और +84 33 452 0414.हनोई में भी एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिससे +84 91 308 9165 पर संपर्क किया जा सकता है. हम किसी भी मदद और सवाल के लिए उपलब्ध हैं.

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 11 Jul 2026 07:12 PM (IST)
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