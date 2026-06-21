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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोCar Wipers: गाड़ी पार्क करने से पहले वाइपर को उठा क्यों देना चाहिए, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

Car Wipers: गाड़ी पार्क करने से पहले वाइपर को उठा क्यों देना चाहिए, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

Car Wipers: गर्मी में धूप के कारण विंडशील्ड का तापमान काफी बढ़ जाता है, जिससे वाइपर ब्लेड का रबर खराब हो सकता है. वाइपर उठाकर रखने से नुकसान और अतिरिक्त खर्च से बचा जा सकता है.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 21 Jun 2026 05:59 PM (IST)
Car Wipers: गर्मी में धूप के कारण विंडशील्ड का तापमान काफी बढ़ जाता है, जिससे वाइपर ब्लेड का रबर खराब हो सकता है. वाइपर उठाकर रखने से नुकसान और अतिरिक्त खर्च से बचा जा सकता है.

आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग गाड़ी पार्क करते समय उसके वाइपर को कांच से ऊपर उठाकर खड़ा कर देते हैं. बहुत से लोगों को यह आदत अजीब या बेवजह लगती है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही समझदारी वाला कारण छिपा है. खासकर गर्मी के मौसम में, जब धूप अपने सबसे तेज रूप में होती है, तो यह छोटी सी आदत आपकी गाड़ी के वाइपर को बड़े नुकसान से बचा सकती है. आइए जानते हैं कि एक्सपर्ट इस बारे में क्या कहते हैं और यह आदत आपके लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है.

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दरअसल, गर्मी के मौसम में जब गाड़ी को खुली धूप में पार्क किया जाता है, तो विंडशील्ड यानी आगे का शीशा भट्टी की तरह तपने लगता है. लगातार तेज धूप पड़ने से विंडशील्ड का तापमान बाहर के तापमान से कहीं ज्यादा, यानी करीब 60 से 70 डिग्री तक पहुंच जाता है. यही वह वजह है कि एक्सपर्ट गाड़ी पार्क करते समय वाइपर को कांच से ऊपर उठाने की सलाह देते हैं.
दरअसल, गर्मी के मौसम में जब गाड़ी को खुली धूप में पार्क किया जाता है, तो विंडशील्ड यानी आगे का शीशा भट्टी की तरह तपने लगता है. लगातार तेज धूप पड़ने से विंडशील्ड का तापमान बाहर के तापमान से कहीं ज्यादा, यानी करीब 60 से 70 डिग्री तक पहुंच जाता है. यही वह वजह है कि एक्सपर्ट गाड़ी पार्क करते समय वाइपर को कांच से ऊपर उठाने की सलाह देते हैं.
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अब सवाल यह है कि इतना उठा हुआ कांच वाइपर को आखिर नुकसान कैसे पहुंचाता है? वाइपर ब्लेड्स नाजुक और लचीले रबड़ से बने होते हैं, और जब यह खौलते हुए गर्म शीशे के सीधे संपर्क में लंबे समय तक रहते हैं, तो धीरे-धीरे पिघलकर उससे चिपकने लगते हैं. इसके अलावा लगातार गर्म शीशे पर दबे रहने से वाइपर का रबड़ कड़क और खुरदरा हो जाता है, जिससे उसकी पानी साफ करने की क्षमता हमेशा के लिए खत्म हो सकती है. यानी एक बार रबड़ खराब हो गया तो नया वाइपर ब्लेड लगाना ही एकमात्र चारा रह जाता है, जो आपकी जेब पर अतिरिक्त खर्च डालता है.
अब सवाल यह है कि इतना उठा हुआ कांच वाइपर को आखिर नुकसान कैसे पहुंचाता है? वाइपर ब्लेड्स नाजुक और लचीले रबड़ से बने होते हैं, और जब यह खौलते हुए गर्म शीशे के सीधे संपर्क में लंबे समय तक रहते हैं, तो धीरे-धीरे पिघलकर उससे चिपकने लगते हैं. इसके अलावा लगातार गर्म शीशे पर दबे रहने से वाइपर का रबड़ कड़क और खुरदरा हो जाता है, जिससे उसकी पानी साफ करने की क्षमता हमेशा के लिए खत्म हो सकती है. यानी एक बार रबड़ खराब हो गया तो नया वाइपर ब्लेड लगाना ही एकमात्र चारा रह जाता है, जो आपकी जेब पर अतिरिक्त खर्च डालता है.
Published at : 21 Jun 2026 05:59 PM (IST)
Tags :
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