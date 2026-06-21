अब सवाल यह है कि इतना उठा हुआ कांच वाइपर को आखिर नुकसान कैसे पहुंचाता है? वाइपर ब्लेड्स नाजुक और लचीले रबड़ से बने होते हैं, और जब यह खौलते हुए गर्म शीशे के सीधे संपर्क में लंबे समय तक रहते हैं, तो धीरे-धीरे पिघलकर उससे चिपकने लगते हैं. इसके अलावा लगातार गर्म शीशे पर दबे रहने से वाइपर का रबड़ कड़क और खुरदरा हो जाता है, जिससे उसकी पानी साफ करने की क्षमता हमेशा के लिए खत्म हो सकती है. यानी एक बार रबड़ खराब हो गया तो नया वाइपर ब्लेड लगाना ही एकमात्र चारा रह जाता है, जो आपकी जेब पर अतिरिक्त खर्च डालता है.