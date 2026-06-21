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Car Wipers: गाड़ी पार्क करने से पहले वाइपर को उठा क्यों देना चाहिए, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
Car Wipers: गर्मी में धूप के कारण विंडशील्ड का तापमान काफी बढ़ जाता है, जिससे वाइपर ब्लेड का रबर खराब हो सकता है. वाइपर उठाकर रखने से नुकसान और अतिरिक्त खर्च से बचा जा सकता है.
आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग गाड़ी पार्क करते समय उसके वाइपर को कांच से ऊपर उठाकर खड़ा कर देते हैं. बहुत से लोगों को यह आदत अजीब या बेवजह लगती है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही समझदारी वाला कारण छिपा है. खासकर गर्मी के मौसम में, जब धूप अपने सबसे तेज रूप में होती है, तो यह छोटी सी आदत आपकी गाड़ी के वाइपर को बड़े नुकसान से बचा सकती है. आइए जानते हैं कि एक्सपर्ट इस बारे में क्या कहते हैं और यह आदत आपके लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है.
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Published at : 21 Jun 2026 05:59 PM (IST)
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