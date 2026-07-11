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हिंदी न्यूज़ऑटोNissan Tekton के किस वेरिएंट की कितनी है कीमत? खरीदने जा रहे हैं तो जान लीजिए ये बात

Nissan Tekton के किस वेरिएंट की कितनी है कीमत? खरीदने जा रहे हैं तो जान लीजिए ये बात

Nissan Tekton Price: गाड़ी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.49 लाख रुपये रखी गई है. कंपनी ने गाड़ी को कई वेरिएंट में पेश किया है ताकि ग्राहक अपने बजट और जरूरत के हिसाब से मॉडल चुन सकें.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 11 Jul 2026 04:14 PM (IST)
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भारतीय कार बाजार में मिड-साइज SUV सेगमेंट लगातार तेजी से बढ़ रहा है. इसी को ध्यान में रखते हुए निसान ने अपनी नई SUV Nissan Tekton को भारत में लॉन्च कर दिया है. Nissan Tekton का मुकाबला भारतीय बाजार में पहले से मौजूद पॉपुलर SUV जैसे Hyundai Creta, Kia Seltos और Renault Duster जैसी कारों से होगा. यह SUV उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जो एक स्टाइलिश, सेफ और फीचर्स से भरपूर कार खरीदना चाहते हैं.

कितनी है गाड़ी के हर वेरिएंट की कीमत?

Nissan Tekton की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.49 लाख रुपये रखी गई है. कंपनी ने गाड़ी को कई वेरिएंट में पेश किया है ताकि ग्राहक अपने बजट और जरूरत के हिसाब से मॉडल चुन सकें.

इस SUV के Visia वेरिएंट की कीमत 10.49 लाख रुपये, Visia+ वेरिएंट की कीमत 11.14 लाख, Acenta की कीमत 11.79 लाख, Connecta वेरिएंट की कीमत 13.69 लाख रुपये, Tekna वेरिएंट की कीमत 15.39 लाख और Tekna+ की कीमत 16.49 लाख रुपये है. हर वेरिएंट में फीचर्स और इंजन ऑप्शन के हिसाब से अंतर दिया गया है.

कैसा है Nissan Tekton का डिजाइन?

नई Nissan Tekton में कंपनी ने SUV वाला मजबूत लुक देने की कोशिश की है. इसका फ्रंट हिस्सा बोल्ड दिखाई देता है, जिसमें बड़ी ग्रिल, स्टाइलिश LED लाइट्स और मस्कुलर बॉडी डिजाइन दिया गया है. कार का डिजाइन बड़े आकार की SUV पर बेस्ड है. इसकी ऊंची बॉडी और मजबूत रोड प्रेजेंस इसे भीड़ से अलग पहचान देती है.

इंजन और परफॉर्मेंस

Nissan Tekton को दो टर्बो पेट्रोल इंजन विकल्पों के साथ लॉन्च किया गया है. पहला इंजन 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल है, जो करीब 100 हॉर्सपावर की ताकत देता है. यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ मौजूद है. दूसरा और ज्यादा पावरफुल ऑप्शन 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है. यह इंजन करीब 163 हॉर्सपावर की पावर और 280 Nm टॉर्क पैदा करता है. इसे 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड DCT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ खरीदा जा सकता है.

नई Nissan Tekton के इंटीरियर को प्रीमियम बनाने की कोशिश की गई है. इसमें बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और आरामदायक सीट जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

निसान की इस गाड़ी में सेफ्टी पर भी काफी ध्यान दिया गया है. SUV में कई मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, पार्किंग सेंसर और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसे फीचर्स शामिल हैं. कार ने भारत के BNCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी हासिल की है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 11 Jul 2026 04:14 PM (IST)
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