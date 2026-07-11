मंदिर दर्शन करने जा रहे भक्तों के सामने अचानक आ गया तेंदुआ, फिर मची भगदड़- वीडियो वायरल

आंध्र प्रदेश के मशहूर तिरुपति बालाजी मंदिर जाने वाले भक्तों के लिए एक बेहद डराने वाली खबर सामने आ रही है. तिरुमला के प्रसिद्ध अलीपिरी पैदल मार्ग पर अचानक एक खूंखार तेंदुआ आ धमका. तेंदुए को देखते ही वहां मौजूद श्रद्धालुओं के होश उड़ गए और चारों तरफ चीख-पुकार मच गई. लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. इस घटना के बाद से मंदिर जाने वाले भक्तों में भारी दहशत का माहौल है.

लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के पास दिखा तेंदुआ, मची भगदड़

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह खौफनाक वाकया शुक्रवार की रात को अलीपिरी पैदल मार्ग पर स्थित लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के पास हुआ. भक्त आराम से सीढ़ियां चढ़कर भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे कि तभी अचानक रास्ते पर तेंदुआ दिखाई दे गया. वीडियो में तेंदुए को देखकर भीड़ को तितर बितर होते हुए साफ देखा जा सकता है. वीडियो दिख रहा है कि तेंदुए को इतनी नजदीक देखकर भक्तों में भगदड़ मच गई. गनीमत यह रही कि घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई. वनकर्मियों ने बिना वक्त गंवाए शोर मचाना और चिल्लाना शुरू किया, जिसके बाद तेंदुआ डरकर वापस घने जंगल की तरफ भाग गया. इस मुस्तैदी की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया.

Leopard Sighting on Tirumala Alipiri footstep Triggers Panic



A leopard sighting on the Tirumala Alipiri footpath caused panic among devotees on Friday.



According to reports, the animal was spotted near the Lakshmi Narasimha Swamy Temple, leaving devotees frightened. A group of… pic.twitter.com/fdGfVfvMGK — Karnataka Portfolio (@karnatakaportf) July 11, 2026

अकेले बिल्कुल न जाएं, ग्रुप में चलें- प्रशासन ने जारी की चेतावनी

इस घटना के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है. वन विभाग ने भक्तों की सुरक्षा के लिए अलीपिरी पैदल मार्ग पर निगरानी और पहरा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है. अधिकारियों ने भक्तों के लिए एक जरूरी एडवायजरी जारी की है. प्रशासन ने साफ कहा है कि कोई भी श्रद्धालु इस रास्ते पर अकेला न चले, बल्कि हमेशा ग्रुप में ही आगे बढ़े. खासकर रात के समय बहुत ज्यादा सावधान रहने को कहा गया है. अधिकारियों ने अपील की है कि अगर किसी को कोई जंगली जानवर दिखे, तो उसके पास जाने या उसे भगाने की कोशिश बिल्कुल न करें.

जानिए क्या है अलीपिरी पैदल मार्ग, जहां घूम रहा है तेंदुआ

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अलीपिरी पैदल मार्ग तिरुपति से तिरुमला की पहाड़ी पर स्थित भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर तक जाने का सबसे पुराना और पारंपरिक रास्ता है. यह रास्ता करीब 11 किलोमीटर लंबा है, जिसमें भक्तों को 3,550 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं. चूंकि यह पूरा रास्ता शेषाचलम के घने जंगलों से होकर गुजरता है, इसलिए यहां अक्सर जंगली जानवरों के आने का खतरा बना रहता है. इस मार्ग की देखरेख तिरुमला तिरुपति देवस्थानम करता है और इस रास्ते से पैदल जाने वाले भक्तों को मंदिर में मुफ्त दर्शन की सुविधा भी मिलती है.

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सोशल मीडिया पर कांप उठे लोग, यूजर्स बोले- 'अब पैदल जाने में डर लगेगा'

तेंदुए की खबर और वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी काफी डरे हुए हैं और जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "यह वीडियो देखकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, वहां मौजूद बच्चों और महिलाओं का क्या हाल हुआ होगा." वहीं एक दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "टीटीडी को इस रास्ते पर सुरक्षा के और पुख्ता इंतजाम करने चाहिए, क्योंकि यहां रोज हजारों लोग पैदल जाते हैं."

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